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Το βλέμμα της στην Ελλάδα στρέφει η ινδική ταξιδιωτική αγορά. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες της αγοράς ταξιδιών της Ινδίας αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα για το TAFI Convention 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου 2026.

Η επιλογή της Ελλάδας και ειδικότερα της Ρόδου από την Travel Agents Federation of India (TAFI), μιας από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ινδική εξερχόμενη ταξιδιωτική αγορά παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική και η Ελλάδα επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές υψηλού ενδιαφέροντος.

Οι άνθρωποι του συνεδρίου θα βρεθούν και στην Αθήνα, όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις όχι μόνο σε αξιοθέατα αλλά και σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, ενώ έχουν προγραμματιστεί και εκδρομές σε Δελφούς, Αράχωβα και Στερεά Ελλάδα.

«Η επιλογή της Ελλάδας για τη διοργάνωση του TAFI Convention 2026 αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για την ελληνική τουριστική αγορά», δηλώνει ο κ. Νίκος Καβαλιέρος, εταίρος της WOTF Group, η οποία έχει κομβικό ρόλο στην οργάνωση και επιχειρησιακή υλοποίηση του συνεδρίου και των παράλληλων προγραμμάτων στην Ελλάδα, με εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς εισερχόμενου τουρισμού από την Ινδία, στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ταξιδιωτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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