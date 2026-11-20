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Η Commerzbank εντείνει τις προσπάθειές της να περιορίσει την απώλεια πελατών, καθώς η ιταλική UniCredit πλησιάζει στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας.

«Ένα από τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνουμε από κοινού την προσοχή μας αυτή την περίοδο, καθώς αποτελεί κοινό μας συμφέρον, είναι να μη χάσουμε πελάτες. Και θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να αποφύγουμε κάτι τέτοιο», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ, αναφερόμενη στη συμφωνία κατά τη διάρκεια τραπεζικού συνεδρίου που διοργάνωσε η JPMorgan Chase & Co.

Η Commerzbank απέχει πλέον μόλις λίγες εβδομάδες από την εξαγορά της από τη UniCredit, καθώς ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος ξεπέρασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο, καταλήγοντας σε συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, η ανταγωνίστρια Deutsche Bank έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ορισμένες τραπεζικές αναθέσεις από πελάτες που αποχωρούν από την Commerzbank εξαιτίας της αβεβαιότητας γύρω από τη συμφωνία, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλός της, Κρίστιαν Ζέβινγκ.

Προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες πελατών, η Commerzbank έχει ενισχύσει την ενεργή διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, με τα στελέχη της να εξηγούν αναλυτικότερα τις πιθανές επιπτώσεις της εξαγοράς, δήλωσε την Παρασκευή η Ορλόπ.

«Απαιτείται πιο εντατική υποστήριξη των πελατών», ανέφερε.

«Υπάρχουν επίσης πολλές συζητήσεις, περισσότερες από όσες θα είχαμε υπό κανονικές συνθήκες. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αιτήματα υποβολής προσφορών (RFPs), τα οποία έχουν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεχόμαστε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το επιχειρηματικό μας μοντέλο», εξήγησε.

Οι διαφωνίες Ορλόπ – Όρτσελ για το μέλλον της τράπεζας

Παρότι η Ορλόπ έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ιταλό ομόλογό της, Αντρέα Ορσέλ, σχετικά με τη διαχείριση της επικείμενης αλλαγής ελέγχου, οι δύο επικεφαλής διαφωνούν σε ορισμένες βασικές πτυχές της μελλοντικής στρατηγικής.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η διατήρηση ή ο περιορισμός του διεθνούς δικτύου της Commerzbank, με τον Ορσέλ να τάσσεται υπέρ της συρρίκνωσής του.

Οι μετοχές της Commerzbank έχουν υπερδιπλασιάσει την αξία τους υπό τη διοίκηση της Ορλόπ, καθώς η ίδια ενίσχυσε την κερδοφορία και τις διανομές προς τους μετόχους.

Ωστόσο, ο Ορσέλ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης της Ορλόπ, καθώς επιδιώκει να εφαρμόσει τα σχέδιά του για την πρώην ανταγωνίστρια τράπεζα και ενδεχομένως να τη συγχωνεύσει με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της UniCredit στη Γερμανία.

Στόχος για κέρδη 3,5 δισ. ευρώ το 2026

Μιλώντας στο τραπεζικό συνέδριο, η Ορλόπ υπογράμμισε ότι η Commerzbank παραμένει σε τροχιά επίτευξης των οικονομικών της στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας κερδοφορίας, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ.

«Τα έσοδα παραμένουν σταθερά και ο οργανισμός εξακολουθεί να επιδεικνύει μεγάλη ανθεκτικότητα, παρά τον θόρυβο που επικρατεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δαπάνες εξελίσσονται ελαφρώς ευνοϊκότερα από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ η τράπεζα καταγράφει και ορισμένα οφέλη στο φορολογικό σκέλος.