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Με κέρδη-ρεκόρ στο τρίτο τρίμηνο και αναβαθμισμένες προβλέψεις για το σύνολο του 2026, η UniCredit ενισχύει τη θέση της την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλός της, Αντρέα Ορσέλ, βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του ελέγχου της γερμανικής Commerzbank.

Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 24%, στα 3,26 δισ. ευρώ, το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας το σύνολο των προβλέψεων των αναλυτών.

Παράλληλα, αναβάθμισε τον στόχο για τα ετήσια κέρδη, πριν από έκτακτες επιβαρύνσεις, σε επίπεδα «σημαντικά υψηλότερα» των 11,5 δισ. ευρώ, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για περισσότερα από 11 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αύξησε επίσης στα 4,5 δισ. ευρώ το προγραμματισμένο ενδιάμεσο μέρισμα.

Οι ισχυρές επιδόσεις προσφέρουν πρόσθετη ώθηση στον Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει εδώ και δύο χρόνια να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank, παρά τις αντιδράσεις που έχει συναντήσει στη Γερμανία.

Στην τελική ευθεία ο έλεγχος της Commerzbank

Η UniCredit έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αύξηση της συμμετοχής της στην Commerzbank πάνω από το 30%, με δυνατότητα να φτάσει ακόμη και στο 100%.

Η ιταλική τράπεζα εκτιμά ότι οι εναπομείνασες κανονιστικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, αναμένεται να ελέγχει σχεδόν το 50% των δικαιωμάτων ψήφου της γερμανικής τράπεζας.

Ένα τέτοιο ποσοστό θα της έδινε ουσιαστικά τον έλεγχο των γενικών συνελεύσεων των μετόχων, επιτρέποντας στον Ορσέλ να καθορίζει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Commerzbank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UniCredit, οι νέες ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και η έναρξη εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου «Commerzbank Unlocked» αναμένονται έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ο Ορσέλ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει εκτεταμένες αλλαγές στο εποπτικό συμβούλιο της Commerzbank και, στη συνέχεια, στην ανώτατη διοίκησή της, συμπεριλαμβανομένης της διευθύνουσας συμβούλου Μπετίνα Ορλόπ.

Το σχέδιό του περιλαμβάνει επίσης πιθανές περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας και σημαντική συρρίκνωση του διεθνούς δικτύου γραφείων της γερμανικής τράπεζας.

Από τις αρχές του έτους, η μετοχή της UniCredit έχει ενισχυθεί περισσότερο από 8%, ενώ η μετοχή της Commerzbank καταγράφει άνοδο σχεδόν 6%.

Η στάση της Commerzbank και οι απαιτήσεις του Βερολίνου

Την περασμένη εβδομάδα, η Commerzbank αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα από τόκους δανείων, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση καταθέσεων.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Μπετίνα Ορλόπ υιοθέτησε πάντως πιο διαλλακτική στάση απέναντι στη UniCredit.

Η επικεφαλής της γερμανικής τράπεζας ανέφερε ότι οι δύο όμιλοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν στους τομείς των προμηθειών, της αξιοποίησης επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων στα διεθνή τους δίκτυα και της ανάπτυξης κοινών πλατφορμών προϊόντων.

Μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να δημιουργήσει εξοικονομήσεις κόστους και να στηρίξει την αύξηση των εσόδων.

Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει περίπου 13% της Commerzbank, ζητεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την παραμονή της έδρας στη Φρανκφούρτη και τη διατήρηση της χρηματιστηριακής παρουσίας της τράπεζας.

Η προοπτική συνδυασμού με τη HypoVereinsbank

Η UniCredit υπογράμμισε επίσης ότι ένας συνδυασμός της Commerzbank με τη HypoVereinsbank (HVB), τη γερμανική θυγατρική που ήδη διαθέτει, θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη αξία, ενδεχομένως μάλιστα νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.

Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει τη στρατηγική σημασία της απόκτησης του ελέγχου της Commerzbank για τον ιταλικό τραπεζικό όμιλο.

Αύξηση εσόδων 12% και μείωση λειτουργικών δαπανών

Η κερδοφορία-ρεκόρ της UniCredit στηρίχθηκε τόσο στην ενίσχυση των εσόδων όσο και στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, στα 6,9 δισ. ευρώ, με ώθηση από τα υψηλότερα έσοδα τόκων, τις προμήθειες και τα μερίσματα.

Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν περισσότερο από 1%, στα 2,26 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 15% στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Έχουμε μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της UniCredit, συνδυάζοντας τη βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη με τη διαρθρωτική αποτελεσματικότητα του κόστους, την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και έναν ισχυρό ισολογισμό», δήλωσε ο Αντρέα Ορσέλ.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών σε όλα τα βασικά μεγέθη, ενισχύοντας την οικονομική θέση της UniCredit σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της στη γερμανική αγορά.