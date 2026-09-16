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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα, περιορίζοντας τη χρήση τους από μικρότερες ηλικίες και επιβάλλοντας νέους περιορισμούς στη χρήση τεχνολογιών και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης από ανηλίκους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι ο στόχος είναι να απαγορευτεί η χρήση social media από παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ οι προσωπικοί λογαριασμοί θα επιτρέπονται μόνο μετά την ηλικία των 15 ετών.

«Κανένα κοινωνικό δίκτυο κάτω των 13 ετών. Κανένας προσωπικός λογαριασμός κάτω των 15 ετών», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την ετήσια ομιλία της.

Ωστόσο, η ΕΕ θα επιτρέπει σε παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών να διατηρούν λογαριασμούς υπό την προϋπόθεση γονικής επίβλεψης και με περιορισμένες λειτουργίες.

Νέος νόμος για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν έγιναν λίγο πριν από την παρουσίαση της νέας πρότασης EU Kids Act, η οποία αναμένεται να εισάγει αυστηρές υποχρεώσεις για την επιβεβαίωση ηλικίας στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει αυξημένους ελέγχους ηλικίας και περιορισμούς όχι μόνο για τα social media, αλλά και για πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, καταστήματα εφαρμογών, διαδικτυακά παιχνίδια, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως «σύντροφοι» και συνομιλιακά AI chatbots.

Οι εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Πίεση για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από κράτη-μέλη να θεσπίσει ενιαίο πλαίσιο κανόνων, καθώς ενισχύεται διεθνώς η προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν ήδη εξετάσει ή σχεδιάζουν εθνικούς περιορισμούς, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία προχώρησε σε αντίστοιχα μέτρα για την προστασία ανηλίκων.

Η πρόταση EU Kids Act, ωστόσο, θα χρειαστεί την έγκριση των κυβερνήσεων των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια μέχρι την τελική εφαρμογή της.

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