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Η SK Hynix, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ημιαγωγών στον κόσμο, βρίσκεται σε συζητήσεις με την Intel για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή chips μνήμης για πρώτη φορά σε αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η πιθανή συνεργασία εντάσσεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για προηγμένες μνήμες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα από τα σενάρια προβλέπει η SK Hynix να μισθώσει μέρος των εγκαταστάσεων που σχεδιάζει η Intel στο Οχάιο, ενώ ένα δεύτερο σενάριο αφορά τη δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ των δύο εταιρειών και μεγάλων εταιρειών cloud, οι οποίες θέλουν να εξασφαλίσουν σταθερή πρόσβαση σε chips μνήμης.

ΗΠΑ: Νέα νίκη για την πολιτική Τραμπ

Μια συμφωνία μεταξύ SK Hynix και Intel θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ασκεί πιέσεις στις εταιρείες ημιαγωγών να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, θα έδινε «ανάσα» στην Intel, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και έχει καθυστερήσει την ανάπτυξη του μεγάλου εργοστασιακού συγκροτήματος που σχεδιάζει στο Οχάιο.

Η Intel είχε ανακοινώσει το 2022 επένδυση έως και 100 δισ. δολάρια για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα παραγωγής chips στον κόσμο, ωστόσο η ολοκλήρωση των δύο εγκαταστάσεων έχει μετατεθεί για το 2030 και το 2031.

Στο επίκεντρο οι μνήμες AI – HBM και DRAM

Η SK Hynix είναι κορυφαίος προμηθευτής HBM (High Bandwidth Memory), της προηγμένης μνήμης που χρησιμοποιείται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράγει επίσης chips DRAM για servers, υπολογιστές και smartphones, καθώς και μνήμες NAND για αποθήκευση δεδομένων.

Η πιθανή παραγωγή προηγμένων chips στις ΗΠΑ, όπως HBM ή ακόμη και DRAM, ωστόσο, μπορεί να συναντήσει αντιδράσεις από τη Νότια Κορέα, καθώς οι τεχνολογίες αυτές θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Το υπουργείο Εμπορίου της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι οποιαδήποτε απόφαση αφορά την εταιρεία, ωστόσο εάν συνδέεται με «εθνική βασική τεχνολογία», θα χρειαστεί έλεγχος βάσει της νομοθεσίας για την προστασία βιομηχανικής τεχνολογίας.

Η δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Σεούλ

Η SK Hynix βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο δίλημμα, καθώς η παραγωγή στις ΗΠΑ έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος από τη Νότια Κορέα, λόγω ακριβότερης εργασίας, κατασκευής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ωστόσο, η εταιρεία έχει ισχυρά κίνητρα να προχωρήσει σε επενδύσεις στις ΗΠΑ. Εκτός από τις πιέσεις πελατών και κυβερνήσεων για αύξηση της παραγωγής, ο πρόεδρος του ομίλου SK, Τσε Τάε-γουόν, είχε δηλώσει ότι η εταιρεία χρειάζεται να εξετάσει την κατασκευή εργοστασίου στις ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον έχει εντείνει τις πιέσεις προς τις ασιατικές εταιρείες ημιαγωγών, με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να έχει προειδοποιήσει για δασμούς έως 100% σε νοτιοκορεατικές και ταϊβανέζικες εταιρείες που δεν δεσμεύονται για μεγαλύτερη παραγωγή στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η Σεούλ θέλει να διατηρήσει τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας στο εσωτερικό της χώρας, πιέζοντας την SK Hynix και τη Samsung Electronics να επιταχύνουν τη δημιουργία νέου συμπλέγματος παραγωγής chips στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα.

Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τη δομή ή το αντικείμενο μιας πιθανής συμφωνίας.

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