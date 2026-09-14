Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, καθώς η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου καθιστά πιο συμφέρουσα την καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κερδοφορία του άνθρακα έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ευρώπη δυσκολεύεται να αναπληρώσει τα μειωμένα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, ενώ οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ παραμένουν περιορισμένες λόγω του πολέμου με το Ιράν. Καθώς οι ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις αυξάνουν τη χρήση άνθρακα, χρειάζεται να αγοράσουν περισσότερα δικαιώματα άνθρακα για να καλύψουν τις πρόσθετες εκπομπές, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Ο άνθρακας είναι πλέον συμφέρων σε όλο το εύρος των τιμών, δεδομένου του υψηλού κόστους», δήλωσε η Ίνβιλντ Σόρχους, αναλύτρια της νορβηγικής εταιρείας Veyt, που ειδικεύεται στην αγορά άνθρακα. «Με τις σημερινές τιμές, βλέπουμε ότι ο άνθρακας προτιμάται έναντι του φυσικού αερίου».

Τα δικαιώματα άνθρακα στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο

Τα συμβόλαια αναφοράς για τα δικαιώματα εκπομπών άνθρακα της Ε.Ε. με παράδοση τον Δεκέμβριο ενισχύθηκαν έως και 2,6% τη Δευτέρα, φτάνοντας στα 87,75 ευρώ ανά μετρικό τόνο, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου, στο χρηματιστήριο ICE Endex.

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να παραδίδουν ένα δικαίωμα άνθρακα για κάθε μετρικό τόνο CO₂ που εκπέμπουν.

Παράλληλα, στο τέλος του μήνα εκπνέει η προθεσμία για την κάλυψη των εκπομπών του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη ζήτηση για δικαιώματα άνθρακα και λειτουργεί υποστηρικτικά για τις τιμές, σύμφωνα με τη Σόρχους.

Διαβάστε ακόμη

Στουρνάρας: Fake news οι φήμες για υπερδανεισμό και συστημικό κίνδυνο μεγάλης ελληνικής εταιρείας

Euronext: Καμία συζήτηση με τη Deutsche Börse για συγχώνευση

Pepco: Από την Ασία στην Αφρική με νέες παραγωγικές βάσεις για να «θωρακίσει» την εφοδιαστική αλυσίδα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ