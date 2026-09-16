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Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, καθώς οι αγορές προσπαθούν να ενισχύσουν τα μειωμένα αποθέματα ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα για τις προμήθειες.

Τα συμβόλαια αναφοράς αυξήθηκαν έως και 4%, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλότερες τιμές ώστε να προσελκύσει περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να καλύψει το ενεργειακό κενό στα αποθέματα.

Αποθήκες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 68% της χωρητικότητάς τους, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, όπου τα αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 56%.

Οι traders παρακολουθούν στενά τις αγορές της χώρας, καθώς η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη συζητήσει με κρατικές ενεργειακές εταιρείες τρόπους στήριξης των προσπαθειών για την ενίσχυση των αποθεμάτων.

Οι ανησυχίες για τα χαμηλά αποθέματα δεν επηρεάζουν μόνο τις άμεσες τιμές, αλλά και τα συμβόλαια για το επόμενο έτος.

Τα συμβόλαια για το καλοκαίρι του 2027 διαπραγματεύονται πλέον ακριβότερα από εκείνα του επόμενου χειμώνα, με το σχετικό premium να έχει διευρυνθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά οικονομικά δυσκολότερη την αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά τους θερινούς μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εάν η παγκόσμια προσφορά παραμείνει περιορισμένη.

Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές, καθώς περιορίζει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών LNG.

Η σύγκρουση δεν εμφανίζει σημάδια άμεσης αποκλιμάκωσης, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η κρίση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από την αρχή του έτους, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνοντας τις ήδη εύθραυστες προοπτικές της οικονομίας της ηπείρου.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση LNG από την Ασία δημιουργεί τον κίνδυνο ενός νέου κύματος ανταγωνισμού για τα διαθέσιμα φορτία όταν οι θερμοκρασίες μειωθούν.

Κίνδυνος νέας εκτόξευσης τιμών τον χειμώνα

Οι εκτιμήσεις για την επόμενη περίοδο παραμένουν ανησυχητικές. Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον χειμώνα, περίπου 20% υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, εφόσον συνεχιστούν οι περιορισμοί στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης, οι τιμές θα μπορούσαν ακόμη και να ξεπεράσουν τα 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου πρώτου μήνα, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, ενισχύθηκαν κατά 1,3%, στα 81,10 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

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