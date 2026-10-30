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Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, υπερασπίζεται τη συγκρατημένη στάση της ΕΚΤ, επισημαίνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό. Ανησυχία από άλλους κεντρικούς τραπεζίτες για το ενεργειακό κόστος, ενώ η γαλλική δημοσιονομική κρίση παραμένει στο επίκεντρο.

Η ΕΚΤ επιλέγει να κινηθεί με προσοχή απέναντι στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού, καθώς οι περισσότερες τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές και οι πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης προέρχονται κυρίως από το αυξημένο κόστος των εισαγωγών και όχι από εσωτερικούς παράγοντες.

Αυτό υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Εμανουέλ Μουλέν, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της Φρανκφούρτης να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Η κεντρική τράπεζα απέφυγε να προχωρήσει σε μια τρίτη αύξηση επιτοκίων από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο νέας νομισματικής σύσφιγξης συζητήθηκε μεταξύ των αξιωματούχων, με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να επισημαίνει ότι η κατεύθυνση της μελλοντικής νομισματικής πολιτικής είναι σαφής.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, οι αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να αυξήσουν τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, εφόσον δεν υπάρξει βελτίωση στις προοπτικές του πληθωρισμού.

Μουλέν: Οι αυξήσεις τιμών δεν έχουν περάσει στους μισθούς

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα La Montagne, ο Εμανουέλ Μουλέν υπογράμμισε ότι, παρά την αύξηση του ενεργειακού κόστους, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις γενικευμένων πληθωριστικών πιέσεων.

«Εξαιρουμένων της ενέργειας και των νωπών προϊόντων, οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές. Παράλληλα, δεν διαπιστώνουμε μέχρι στιγμής μετακύλιση των αυξήσεων στους μισθούς», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου ο πληθωρισμός είναι κυρίως εισαγόμενος, η ΕΚΤ επιλέγει μια μετρημένη προσέγγιση.

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ στενά την εξέλιξη του πληθωρισμού, προσαρμόζοντας τις αποφάσεις της στις επόμενες συνεδριάσεις ανάλογα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Η στάση αυτή αντανακλά την πρόθεση να αποφευχθεί μια βεβιασμένη αύξηση των επιτοκίων, όσο οι ανατιμήσεις στην ενέργεια δεν έχουν επεκταθεί στο σύνολο της οικονομίας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων

Πιο επιφυλακτικός ως προς την πορεία του πληθωρισμού εμφανίστηκε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γκεντιμίνας Σίμκους.

Μιλώντας σε λιθουανικό ραδιοφωνικό σταθμό, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση να μην αυξηθούν τώρα τα επιτόκια δεν συνεπάγεται ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει την ίδια στάση και στο μέλλον.

«Το γεγονός ότι δεν αυξάνονται τα επιτόκια αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα αυξηθούν αργότερα», δήλωσε.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι έχει αυξηθεί η πιθανότητα οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας να επηρεάσουν και άλλους τομείς της οικονομίας.

Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις, δηλαδή μια ευρύτερη μετακύλιση των αυξήσεων σε τιμές και μισθούς.

Προειδοποίηση από την Εσθονία για πληθωρισμό 4%

Ακόμη πιο ανήσυχος για τις εξελίξεις εμφανίστηκε ο Εσθονός κεντρικός τραπεζίτης Ούλο Κάασικ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιδράσει εάν ο πληθωρισμός εξαπλωθεί πέρα από την ενέργεια και ενισχυθούν οι προσδοκίες για μελλοντικές αυξήσεις τιμών.

«Δεν είναι μυστικό ότι ανησυχώ αρκετά, καθώς ο πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί και οι κίνδυνοι περαιτέρω ανατιμήσεων παραμένουν υψηλοί», ανέφερε.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, εάν οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα και δεν αρχίσουν να αποκλιμακώνονται ταχύτερα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα μπορούσε εύκολα να φτάσει το 4% τους επόμενους μήνες.

Ανησυχία για τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων εξέφρασε και ο Πρίμοζ Ντόλεντς από τη Σλοβενία.

Σε δήλωσή του επισήμανε ότι το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι ανατιμήσεις να αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Όπως πρόσθεσε, οι προσδοκίες που αποτυπώνονται στις αγορές υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ενδέχεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% τα επόμενα χρόνια.

Γαλλία: Αντίθετος στη διαγραφή του δημόσιου χρέους

Ο Εμανουέλ Μουλέν τοποθετήθηκε επίσης για τη δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του στην πρόταση του υποψηφίου της γαλλικής Αριστεράς για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, σχετικά με τη διαγραφή ή το πάγωμα του δημόσιου χρέους που διακρατεί η Τράπεζα της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο κεντρικό τραπεζίτη, μια τέτοια επιλογή θα δημιουργούσε σημαντικό κενό στον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας και θα προκαλούσε προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος.

«Η Γαλλία δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της για το δημόσιο χρέος από το 1797», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και η συζήτηση για ενδεχόμενη διαγραφή χρέους προκαλεί οικονομικό κόστος στη χώρα, καθώς υπονομεύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Κατά τον ίδιο, η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης δεν θα προσέφερε σημαντικά οφέλη, αλλά θα ενίσχυε τις αμφιβολίες των αγορών για την αξιοπιστία της Γαλλίας.

«Δεν είναι δουλειά της ΕΚΤ να λύσει τα προβλήματα της Γαλλίας»

Ο Μουλέν απέρριψε παράλληλα την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παρέμβει για να στηρίξει τη Γαλλία απέναντι στις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η επιδείνωση της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας έχει προκαλέσει τις τελευταίες εβδομάδες έντονες πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους δανεισμού.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων αποτελεί ευθύνη της ίδιας της χώρας και όχι της ΕΚΤ.

«Τα δημοσιονομικά μας προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γαλλία, κυρίως με την ψήφιση ενός προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, αυτός είναι ο δρόμος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών σχετικά με τη μελλοντική πορεία της γαλλικής οικονομίας.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη περιορισμού του πληθωρισμού και στους κινδύνους που δημιουργούν οι υψηλές τιμές ενέργειας και η δημοσιονομική αστάθεια σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης.