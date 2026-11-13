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Η πρόσφατη αύξηση των bullish θέσεων στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ υπέστη σφοδρό πλήγμα, καθώς οι δηλώσεις δύο αξιωματούχων της Fed και τα νέα στοιχεία για τον επίμονο πληθωρισμό αύξησαν τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων, οδηγώντας τα κρατικά ομόλογα σε κατακόρυφη πτώση.

Η πτώση επεκτάθηκε σε ολόκληρη την καμπύλη των κρατικών ομολόγων, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια πιο επιθετική πορεία σύσφιξης της πολιτικής της Fed, αφού ο Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι υποστηρίζει αύξηση των επιτοκίων και ότι θα προτιμούσε αύξηση 0,5%, εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να επιταχύνεται. Μια έκθεση για τους δείκτες τιμών καταναλωτή που ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο έριξε λάδι στη φωτιά, όπως και περαιτέρω σχόλια της προέδρου της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν.

Η πτώση ανέτρεψε τις προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό συρρέουν στα κρατικά ομόλογα ή γίνονται λιγότερο απαισιόδοξοι ως αντίδραση στις πρόσφατες αναταράξεις της αγοράς γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τώρα, όμως, καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν όλο και περισσότερο στις τιμές τους την πιθανότητα αυστηροποίησης της πολιτικής της Fed στη συνεδρίαση του Μαρτίου του επόμενου έτους, η απόδοση των διετών ομολόγων, που είναι ευαίσθητη στη νομισματική πολιτική, «έχει ακόμα περιθώριο να φτάσει στα επίπεδα που βρισκόμασταν στα τέλη Σεπτεμβρίου», όταν κορυφώθηκε λίγο κάτω από το 5%.

Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Ώσταν Γκούλσμπι, χαρακτήρισε την έκθεση του Οκτωβρίου για τις τιμές καταναλωτή «σχεδόν ανησυχητική». «Αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό πρόβλημα πληθωρισμού που έχει αναπτυχθεί και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.

Η πρόσφατη πτώση οδήγησε τον δείκτη του Bloomberg για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα στη μεγαλύτερη πτώση από τον Σεπτέμβριο. Τα futures των κρατικών ομολόγων σημείωσαν μικρή πτώση κατά τη συνεδρίαση στην Ασία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, με την αγορά μετρητών να παραμένει κλειστή λόγω αργίας.

Ωστόσο, δεν αιφνιδιάστηκαν όλοι οι επενδυτές. Στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης, οι ροές της περασμένης εβδομάδας άρχισαν να δείχνουν σημάδια ότι οι επενδυτές εκκαθαρίζουν τις αντισταθμίσεις κινδύνου σε «ασφαλή καταφύγια».

Θέσεις σε SOFR options

Στα δικαιώματα προαίρεσης SOFR για τις 26 Δεκεμβρίου, 27 Μαρτίου και 27 Ιουνίου, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του νέου κινδύνου σε διάφορες τιμές call της 27ης Μαρτίου, λόγω της σημαντικής ζήτησης που παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα για τα «condors» δικαιωμάτων αγοράς SFRH7 95,75/95,8125/95,875/95,9375, ενώ αγοράστηκαν επίσης «call flies» SFRH7 95, 4375/95,5625/95,6875.

Στα δικαιώματα προαίρεσης SOFR με ημερομηνίες λήξης 26 Δεκεμβρίου, 27 Μαρτίου και 27 Ιουνίου, η τιμή άσκησης 96,50 παραμένει μεταξύ των πιο δημοφιλών, χάρη στην πρόσφατη θέση σε call spreads 2×3 του SFRM7 96,50/97,25, τα οποία αγοράστηκαν έναντι της πώλησης call spreads 2×3 της 27ης Μαρτίου, 96,25/97,00.

Το ασφάλιστρο για την αντιστάθμιση κινδύνου στα δικαιώματα προαίρεσης κρατικών ομολόγων έχει επιστρέψει προς τα calls τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές πληρώνουν υψηλότερο ασφάλιστρο για την αντιστάθμιση κινδύνου σε περίπτωση ανόδου των ομολόγων σε σχέση με την πτώση τους.

Οι πρόσφατες αξιοσημείωτες ροές στα δικαιώματα προαίρεσης αφορούσαν τo upside protection από ανοδικές διακυμάνσεις, καθώς οι κίνδυνοι όπως τα στοιχεία για την απασχόληση, οι ενδιάμεσες εκλογές και η ανακοίνωση αναχρηματοδότησης του Υπουργείου Οικονομικών, αποτελούν πλέον παρελθόν.

Έρευνα της JPMorgan

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 9 Νοεμβρίου, οι επενδυτές έδειξαν μειωμένη πεποίθηση, με μείωση τόσο των shorts (μείωση κατά 4%) όσο και των longs (μείωση κατά 5%), μεταβαίνοντας σε neutrals (αύξηση κατά 9%). Η έρευνα δείχνει πλέον το υψηλότερο ποσοστό neutrals και το χαμηλότερο ποσοστό shorts και longs από τις 17 Αυγούστου.