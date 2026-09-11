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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού, ακόμη και σε επίπεδα που θα αρχίσουν να περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και επικεφαλής της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ.

Μιλώντας στο CNBC, μία ημέρα μετά την απόφαση της ΕΚΤ να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση επιτοκίων από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι η εξέλιξη των τιμών ενέργειας θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

«Βρισκόμαστε στο ανώτατο όριο της ουδέτερης ζώνης», ανέφερε ο Νάγκελ, αναφερόμενος στο εύρος επιτοκίων που ούτε περιορίζει ούτε ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα. «Δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο να χρειαστεί να κινηθούμε σε μια ήπια περιοριστική ζώνη», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση του Νάγκελ ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η ΕΚΤ μπορεί να συνεχίσει τον κύκλο αυξήσεων, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει επιστρέψει πάνω από το 3%, ενώ η οικονομία της περιοχής εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι επενδυτές πλέον προεξοφλούν έως και τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταφέρει στο Bloomberg πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θεωρούν πιθανή μια νέα κίνηση σύσφιξης, ακόμη και στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη δείχνουν ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% για το σύνολο του 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Παράλληλα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναβαθμίστηκε στο 0,9% για το 2026, μετά την ισχυρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις επίδοση του δεύτερου τριμήνου.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ, ο Νάγκελ απέφυγε να προχωρήσει σε πρόβλεψη, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς για εικασίες». Η στάση του ευθυγραμμίζεται με αυτή της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης δεν θέλησε να δώσει σαφές στίγμα για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας, Ούλο Κάασικ, δήλωσε ότι κατανοεί γιατί οι αγορές αναμένουν συνέχιση του κύκλου αυξήσεων.

«Είναι αλήθεια ότι οι αγορές περιμένουν πως ο κύκλος αυξήσεων των επιτοκίων θα συνεχιστεί και, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, είναι κατανοητό γιατί οδηγούνται σε αυτό το συμπέρασμα», ανέφερε σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Äripäev. «Σε κάθε περίπτωση, δεν θα θεωρούσα το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων ιδιαίτερα υψηλό», πρόσθεσε.

Οι εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις ενισχύονται και από τις προβλέψεις μεγάλων τραπεζών. Η Goldman Sachs και η UBS βλέπουν ακόμη μία αύξηση τον Δεκέμβριο, ενώ η Danske Bank εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε κινήσεις τόσο τον Οκτώβριο όσο και στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, οδηγώντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 3%.

Οι τοποθετήσεις των αξιωματούχων της ΕΚΤ

Ο Εμανουέλ Μουλέν από τη Γαλλία χαρακτήρισε δικαιολογημένη την τελευταία αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην Ευρωζώνη, ήταν δικαιολογημένο να αυξήσουμε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης», δήλωσε στο RTL. «Περάσαμε από το 2,25% στο 2,5%. Είναι μια πολύ μέτρια αύξηση, αλλά γίνεται απέναντι σε έναν πληθωρισμό που βρίσκεται αρκετά πάνω από τον στόχο μας, περίπου στο 3% στην Ευρωζώνη», σημείωσε.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στις τιμές μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, ειδικά σε προϊόντα που έχουν μεγάλη συμβολή στον πληθωρισμό.

«Η επόμενη συνεδρίαση επιτοκίων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή σε σχεδόν δύο μήνες. Έχουμε δει πόσο γρήγορα μπορούν να κινηθούν οι τιμές σε προϊόντα που αποτελούν βασικούς παράγοντες του πληθωρισμού. Έχουμε επίσης δει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Βιέννη.

Ο Γκεντιμίνας Σίμκους από τη Λιθουανία τόνισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στη χώρα του, ενώ απέφυγε να προβλέψει τις επόμενες αποφάσεις της ΕΚΤ.

«Δεδομένου ότι η απόφαση ελήφθη μόλις χθες, θα αποφύγω ασφαλώς να κάνω εικασίες για τις μελλοντικές αποφάσεις της ΕΚΤ», δήλωσε.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας, Πρίμοζ Ντόλεντς, προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις αυξάνουν τον κίνδυνο παρατεταμένα υψηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που θα μπορούσε να μετακυλιστεί στο κόστος ενέργειας κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη παραμένει ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, Άντε Ζίγκμαν, υπογράμμισε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης έχει επιδείξει ανθεκτικότητα παρά το ενεργειακό σοκ.

«Η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, στηρίζοντας περαιτέρω την απόφαση για αύξηση των επιτοκίων», ανέφερε.

Τέλος, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, δήλωσε ότι το επικαιροποιημένο βασικό σενάριο της ΕΚΤ δείχνει μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένου πληθωρισμού. «Η ΕΚΤ παραμένει σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα και είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα», ανέφερε.

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