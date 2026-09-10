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Η απότομη πτώση των τιμών των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως αποκαλύπτει την ανησυχία των επενδυτών ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον ενδέχεται να μεταβάλλεται προς έναν επίμονα υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να περιορίσουν τις δαπάνες και το δημόσιο χρέος.

Η πίεση στις αποδόσεις δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση του κρατικού δανεισμού και στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας φέτος. Οι επενδυτές επισημαίνουν τη στροφή από την παγκοσμιοποίηση προς τον προστατευτισμό, καθώς και τις γεωπολιτικές εντάσεις, οι οποίες έχουν εκδηλωθεί με τη μορφή εμπορικών δασμών, του επαναπατρισμού της βιομηχανίας και των αυξημένων αμυντικών δαπανών, ως σημάδια μιας ευρύτερης μεταβολής που θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα.

Αυτό θα σηματοδοτούσε μια αποφασιστική ρήξη με το γενικά χαμηλό και συγκριτικά σταθερό πληθωριστικό περιβάλλον που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, προαναγγέλλοντας ευρείες επιπτώσεις για τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών.

«Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας έχουν μεταβληθεί και πλέον δημιουργούν πληθωριστικές, αντί για αποπληθωριστικές, τάσεις», τόνισε η Έμμα Μοριάρτι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην CG Asset Management.

«Οι δασμοί, και πιο πρόσφατα η έκρηξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν αποτελέσει την αιχμή αυτής της μεταβαλλόμενης τάξης πραγμάτων. Είναι λάθος να θεωρούμε το ενεργειακό σοκ ως προσωρινό, καθώς η υποκείμενη διαρθρωτική αλλαγή που το προκάλεσε ενδέχεται να είναι μακροχρόνια», προσέθεσε.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ ανέβηκε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Νοέμβριο του 2023, ενώ η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας ξεπέρασε το 3% για πρώτη φορά από το 1996. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 10ετών Gilts έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 2008, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων (Bund), που αποτελούν βαρόμετρο για το δανεισμό της Ευρωζώνης, ανέβηκαν σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2011.

Ο Τζον Κάνλιφ, επικεφαλής επενδύσεων της JM Finn, υπογράμμισε ότι, ενώ οι κυκλικές πιέσεις πληθωρισμού ενδέχεται να συνεχίσουν να περιορίζονται, οι επενδυτές δεν πρέπει να υποθέτουν ότι θα επιστρέψουμε στο καθεστώς σταθερά χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού που επικρατούσε μεταξύ 2010 και 2020.

«Η βασική άγνωστη παράμετρος είναι ο βαθμός στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα ασκήσει αποπληθωριστική επίδραση μέσω σημαντικής ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Αυτό είναι σίγουρα που ελπίζει ο νέος πρόεδρος της Fed», ανέφερε ο Κάνλιφ στο CNBC.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNBC, ο Χέιγκ Μπάθγκεϊτ, Διευθύνων Σύμβουλος της Callanish Capital, τόνισε ότι, ενώ το sell-off αντανακλά ένα βαθμό βραχυπρόθεσμης διακύμανσης, ο διαρκής πληθωρισμός σε όλο το φάσμα των διαρκειών «θα αποτελέσει χαρακτηριστικό των αγορών στο μέλλον».

Οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν πλέον μια ολοένα και πιο περίπλοκη πρόκληση όσον αφορά την πορεία των επιτοκίων, με τον πληθωρισμό να παραμένει ευάλωτος σε συνεχιζόμενες διαταραχές από την πλευρά της προσφοράς και σε γεωπολιτικές αναταραχές, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι επιφυλακτικοί ως προς μια επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εν μέσω υποτονικής ανάπτυξης.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται επομένως να ανεχθούν προσωρινές υπερβάσεις του πληθωρισμού, παρακολουθώντας παράλληλα αν θα εμφανιστούν δευτερογενείς επιδράσεις στους μισθούς και τις τιμές», ανέφερε ο Κάνλιφ. «Αλλού, ωστόσο, η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας ακολουθούν μια πιο σαφή πορεία σύσφιξης, με την πρώτη να στοχεύει στον πληθωρισμό έναντι της ανάπτυξης και τη δεύτερη να βρίσκεται σε πορεία ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, τώρα που τόσο η ανάπτυξη όσο και ο πληθωρισμός βρίσκονται σε βιώσιμη βάση».

Οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC αυξήθηκαν σε πάνω από 66% μετά την ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ.

Ο Πάντρεγκ Γκάρβεϊ, περιφερειακός επικεφαλής έρευνας για την Αμερική και επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής επιτοκίων και χρέους στην ING, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν και τα αυξημένα ενεργειακά κόστη ασκούν πρόσθετη ανοδική πίεση στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων. «Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, η Ασία, αλλά και άλλες περιοχές», ανέφερε ο Γκάρβεϊ.

«Αν η κατάσταση αυτή σταματούσε άμεσα, το απόλυτο επίπεδο των αποδόσεων μακροπρόθεσμων ομολόγων για πολλούς φαίνεται αρκετά δίκαιο. Το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση συνεχίζεται. Συμβαίνουν πολλά, και το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης συνεχίζει να στρέφεται προς τα πάνω για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δυσκολότερη συγκυρία αν η κατάσταση συνεχιστεί υπερβολικά», προσέθεσε.

Ο Γκάρβεϊ ανέφερε ότι η εκτίμηση της αγοράς για αύξηση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο είχε μετατοπιστεί από περίπου 50-50 σε αναλογία 3 προς 1 υπέρ της αύξησης.

Η άνοδος των αποδόσεων αναδιαμορφώνει επίσης τις επιλογές των επενδυτών όσον αφορά τα χαρτοφυλάκιά τους.

«Η αυξημένη μεταβλητότητα του πληθωρισμού τείνει επίσης να ενισχύει τη συσχέτιση μεταξύ των αγορών μετοχών και ομολόγων, μειώνοντας τα οφέλη της διαφοροποίησης που προσφέρει η κατοχή ομολόγων σε ισορροπημένα χαρτοφυλάκια», δήλωσε ο Τζον Στόπφορντ, επικεφαλής του τμήματος εσόδων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Ninety One.

«Η αύξηση των πραγματικών επιτοκίων, ωστόσο, αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και ενδεχομένως καθιστά τα ομόλογα μια πιο ανταγωνιστική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, ειδικά καθώς οι αποτιμήσεις των μετοχών φαίνονται υψηλές».

Ο Μπράιαν Μανγκουίρο, διευθύνων σύμβουλος της ομάδας παγκόσμιων τίτλων σταθερού εισοδήματος της Barings, τόνισε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κρατικών ομολόγων θα πρέπει να τοποθετηθούν αμυντικά σε μέσα με μικρότερη διάρκεια.

«Τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος πολλαπλών στρατηγικών μπορούν επίσης να επικεντρωθούν σε υψηλότερα έσοδα, αλλά, και πάλι, με προτίμηση για μικρότερη διάρκεια. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, το sell-off των κρατικών ομολόγων και η συνεχιζόμενη απότομη κλίση της καμπύλης αποδόσεων συνάδουν επίσης με ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί γενικά θετικό παράγοντα για τις αναδυόμενες αγορές», συμπλήρωσε.

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