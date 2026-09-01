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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της οδού Μουστοξύδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, όλοι επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες.

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