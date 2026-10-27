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Ο Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου Κιλιάν Εμπαπέ ζήτησε συγγνώμη επειδή προσέβαλε τους Κινέζους φιλάθλους με σχόλια που εκλήφθηκαν ως προσβλητικά για τον Μάο Τσετούνγκ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν και το ολοένα μεγαλύτερο κύμα μποϊκοτάζ σε βάρος του.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε «άστοχες» τις δηλώσεις που έκανε σε συνέντευξή του, όταν κλήθηκε να σχολιάσει ένα διαδικτυακό meme με το πρόσωπό του, το οποίο φαινόταν να απεικονίζει τον Μάο, ιδρυτή της σύγχρονης Κίνας.

«Καταλαβαίνω πλέον ότι αυτό πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Εμπαπέ σε γραπτή δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι αναστατώθηκαν από τα λόγια μου. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτή η πρόθεσή μου. Τρέφω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά», πρόσθεσε.

Μποϊκοτάζ στην Κίνα και αποκλεισμός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η αντιπαράθεση που ακολούθησε τις δηλώσεις του είχε ως αποτέλεσμα η κρατική τηλεόραση να σταματήσει να μεταδίδει αγώνες του, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να περιορίσουν τους λογαριασμούς του και σειρά επιχειρήσεων να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί του ως διαφημιστικού εκπροσώπου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV αφαίρεσε διαφημίσεις στις οποίες εμφανιζόταν ο Εμπαπέ, σταμάτησε να μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες με τη συμμετοχή του και διέγραψε όλες τις σχετικές αναρτήσεις από τον επίσημο λογαριασμό του στο Weibo.

Η κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu πάγωσε επίσης τον λογαριασμό του ποδοσφαιριστή μετά το ξέσπασμα της αντιπαράθεσης.

Οι επίσημοι λογαριασμοί του Εμπαπέ στο Weibo και στο Xiaohongshu, οι οποίοι διαθέτουν περίπου ένα εκατομμύριο ακολούθους ο καθένας, έφεραν ειδοποιήσεις ότι είχαν τεθεί σε περιορισμό λόγω παραβίασης των κανονισμών.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν δήλωσε ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις ή ενέργειες προσβάλλουν τον κινεζικό λαό αναπόφευκτα θα συναντήσουν ευρεία αντίδραση από την κινεζική κοινωνία.

Η συγγνώμη της LaLiga και η στάση της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Εμπαπέ αγωνίζεται ως επιθετικός στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ συγγνώμη για την προσβολή που προκάλεσαν τα σχόλιά του στους Κινέζους φιλάθλους του ισπανικού ποδοσφαίρου ζήτησε και η LaLiga.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι δηλώσεις ενός και μόνο ατόμου να αμαυρώσουν αυτή τη σχέση ή να βλάψουν τους περισσότερους από 20 συλλόγους που συμμετέχουν στις επαγγελματικές διοργανώσεις μας, τους συνεργάτες μας και, πάνω απ’ όλα, τους Κινέζους φιλάθλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Οι επιπτώσεις σε Dior, On και κινεζικές εταιρείες

Ορισμένα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Dior είχε διαγράψει κάποιες αναρτήσεις με τον Εμπαπέ, ο οποίος διατηρεί εδώ και χρόνια τον ρόλο του παγκόσμιου πρεσβευτή της πολυτελούς μάρκας.

Ο Εμπαπέ έχει επίσης προωθήσει στο παρελθόν τη Hublot, μάρκα ρολογιών που ανήκει και αυτή στον όμιλο LVMH.

Η ελβετική εταιρεία αθλητικών υποδημάτων On Holding AG αφαίρεσε επίσης αναρτήσεις σχετικές με τον Εμπαπέ από τον κινεζικό λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τα σχέδιά της για τη δεκαετή συνεργασία που υπέγραψε πρόσφατα με τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Η μετοχή της On Holding υποχώρησε έως και 5,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι μετοχές κινεζικών εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων που είχαν επιλέξει τον Εμπαπέ ως διαφημιστικό τους εκπρόσωπο.

Η Eastroc Beverage Group Co. κατέγραψε πτώση έως 4,1% στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, ενώ η China Mengniu Dairy Co. υποχωρούσε περίπου 3% στο Χονγκ Κονγκ.

Και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τους δεσμούς τους με τον ποδοσφαιριστή.

Το επίμαχο βίντεο και η αναφορά σε «Κινέζο δικτάτορα»

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από ένα βίντεο στο οποίο ο Εμπαπέ ρωτήθηκε ποιο από τα διαδικτυακά memes με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον είχε κάνει να γελάσει περισσότερο.

Ο ποδοσφαιριστής περιέγραψε ένα βίντεο με έναν άνδρα που, όπως είπε, πίστευε ότι ήταν «ένας Κινέζος δικτάτορας», στον οποίο είχε προστεθεί ψηφιακά το δικό του πρόσωπο.

Ο Εμπαπέ ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε συχνά το συγκεκριμένο meme με φίλους του όταν έπαιζαν διαδικτυακά παιχνίδια, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το πρόσωπο που εμφανιζόταν σε αυτό.

Το ταϊβανέζικο μέσο ενημέρωσης ETtoday μετέδωσε ότι η εικόνα απεικόνιζε τον Μάο. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φαινόταν επίσης να δείχνουν το πρόσωπο του Εμπαπέ τοποθετημένο πάνω σε εκείνο του Μάο.

Ούτε η Eastroc ούτε η Mengniu διευκρίνισαν τι ακριβώς προκάλεσε την απόφασή τους να διακόψουν τις συνεργασίες τους, ούτε αναφέρθηκαν στον Μάο στις ανακοινώσεις τους.

Τα memes που παρουσιάζουν τον Εμπαπέ ως δικτάτορα κυκλοφορούν τουλάχιστον από το Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού.

Το συγκεκριμένο προσωνύμιο τον συνοδεύει εδώ και μήνες, ενώ χρήστες του διαδικτύου έχουν τοποθετήσει ψηφιακά το πρόσωπό του πάνω σε διάφορες ιστορικές προσωπικότητες, συχνά με στρατιωτική ενδυμασία.

Το περιστατικό προκάλεσε γρήγορα επικρίσεις από εθνικιστικά προσανατολισμένους χρήστες των κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι κατηγόρησαν τον Εμπαπέ ότι προσέβαλε την Κίνα και ζήτησαν την επιβολή μποϊκοτάζ.

Η γνωστή ποδοσφαιρική πλατφόρμα Dongqiudi ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσίευε μετάφραση των δηλώσεών του, επειδή ήταν «προσβλητικές για την Κίνα και τον κινεζικό λαό».

Οι προηγούμενες κρίσεις με το NBA, τη Nike και τη Louis Vuitton

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαδικτυακές αντιπαραθέσεις για σχόλια τα οποία θεωρούνται προσβλητικά προκαλούν προβλήματα σε χορηγικές συμφωνίες και επιχειρηματικές σχέσεις.

Το NBA χρειάστηκε να καταβάλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της εικόνας του στην ηπειρωτική Κίνα, έπειτα από μια πολυετή κρίση που ξεκίνησε το 2019.

Αφορμή είχε αποτελέσει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ των διαδηλωτών του Χονγκ Κονγκ από τον Ντάριλ Μόρεϊ, τότε γενικό διευθυντή των Χιούστον Ρόκετς.

Αντίστοιχα, ξένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η σουηδική αλυσίδα Hennes & Mauritz AB (H&M) και ο κολοσσός αθλητικών ειδών Nike Inc., έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με καταναλωτικά μποϊκοτάζ εξαιτίας δηλώσεων για την περιοχή Σιντζιάνγκ.

Πιο πρόσφατα, η Louis Vuitton, η μεγαλύτερη μάρκα του ομίλου LVMH, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για ζητήματα πολιτισμικής οικειοποίησης, οι οποίες επηρέασαν τις πωλήσεις της.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη νίκη του ομίλου σε διαμάχη για εμπορικό σήμα απέναντι στη Molly Tea, μια τοπική εταιρεία.

Η δικαστική επιτυχία της Louis Vuitton προκάλεσε τη δυσαρέσκεια Κινέζων καταναλωτών, οι οποίοι θεώρησαν άδικο ο μεγαλύτερος όμιλος ειδών πολυτελείας στον κόσμο να στραφεί νομικά εναντίον μιας πολύ μικρότερης επιχείρησης για το λογότυπό της.

Work hard in silence. Let success be your noise. 🏆 — Harry Kane (@HKane) October 26, 2026

Η Χρυσή Μπάλα και το μήνυμα του Χάρι Κέιν

Ο Εμπαπέ βρισκόταν τη Δευτέρα στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησε τον Άγγλο Χάρι Κέιν να επικρατεί έναντί του στη διεκδίκηση του τίτλου του καλύτερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς, στο πλαίσιο της απονομής της Χρυσής Μπάλας (Ballon d’Or), της σημαντικότερης τελετής βραβείων στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χώρο.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Σεπτέμβριο στο γαλλικό μέσο L’Équipe, ο Εμπαπέ είχε δηλώσει:

«Δεν υπήρχε κανείς καλύτερος από εμένα την περασμένη σεζόν».

Το πρωί της Τρίτης, ο Κέιν δημοσίευσε στο X το μήνυμα:

«Δούλευε σκληρά στη σιωπή. Άφησε την επιτυχία σου να κάνει θόρυβο».