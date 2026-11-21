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Οι πληροφορίες ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ κατάφερε να καταστρέψει τη γοητεία του δερμάτινου μπουφάν αποδεικνύονται, όπως φαίνεται, υπερβολικές. Μπορεί το σκάνδαλο που οδήγησε στην αποχώρησή του από την ηγεσία της Nvidia να έχει προκαλέσει απώλειες άνω του 1 τρισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, όμως το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο που τον συνόδευε σχεδόν σε κάθε δημόσια εμφάνιση εξακολουθεί να έχει τη δική του δυναμική.

Οι αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην διευθύνοντος συμβούλου, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας, έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα εάν ένα τόσο αναγνωρίσιμο κομμάτι της προσωπικής του εικόνας θα μπορούσε να χάσει την αίγλη του.

Άλλωστε, το δερμάτινο μπουφάν έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με την κινηματογραφική γοητεία και την επαναστατικότητα προσωπικοτήτων όπως ο Μάρλον Μπράντο και ο Τζέιμς Ντιν. Θα μπορούσε, λοιπόν, η σύνδεσή του με ένα σκάνδαλο στη Silicon Valley να ανατρέψει αυτή την παράδοση;

Η απάντηση των επαγγελματιών της μόδας και των εμπόρων είναι μάλλον αρνητική.

Από τον Μάρλον Μπράντο στη Silicon Valley

«Δεν πρόκειται να αποτρέψει κανέναν. Απλώς άνοιξε περισσότερες επιλογές», δηλώνει η Βικτόρια Χίτσκοκ, προσωπική σύμβουλος στιλ στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.

Όπως εξηγεί, πριν από τρία χρόνια σχεδόν κανείς δεν ζητούσε δερμάτινο μπουφάν για επαγγελματικές εμφανίσεις. Σήμερα, περίπου μία στις πέντε σχετικές συζητήσεις περιλαμβάνει αυτή την επιλογή.

Παρόμοια εικόνα μεταφέρει και η Αλεξάντρα Ντόμπριτσα, σύμβουλος στιλ στο Παρίσι, η οποία συνεργάζεται με ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών, υψηλόβαθμα στελέχη και εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι το συγκεκριμένο μαύρο μπουφάν Tom Ford, με το οποίο εμφανιζόταν συχνά ο Χουάνγκ, ενδέχεται να χάσει μέρος της δημοτικότητάς του. Ωστόσο, παρατηρεί ότι οι πελάτες της συζητούν πλέον περισσότερο από ποτέ για δερμάτινα μπουφάν.

Για αρκετούς ανθρώπους στον τεχνολογικό κλάδο, το συγκεκριμένο ένδυμα αποτελεί σύμβολο αυτοπεποίθησης και δυναμισμού, σε έναν επαγγελματικό χώρο όπου κυριαρχεί εδώ και χρόνια το ανεπίσημο ντύσιμο.

«Τα εισερχόμενά μου έχουν κατακλυστεί από προτάσεις για δερμάτινα μπουφάν από εμπόρους που προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη δημοσιότητα», αναφέρει.

«Αν μη τι άλλο, μπορώ πλέον να το προτείνω και σε περισσότερους ανθρώπους», προσθέτει, επισημαίνοντας ότι ανέκαθεν θεωρούσε το δερμάτινο μπουφάν μια ιδιαίτερα κομψή επιλογή.

Το δερμάτινο του Χουάνγκ έγινε ό,τι το ζιβάγκο για τον Στιβ Τζομπς

Ο Τζένσεν Χουάνγκ φορούσε δερμάτινα μπουφάν επί περίπου δύο δεκαετίες, ενώ είχε αποκαλύψει ότι η προσωπική του συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 30 διαφορετικά κομμάτια.

Με την πάροδο των ετών, το μαύρο δερμάτινο εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο στοιχείο της δημόσιας εικόνας του, ακριβώς όπως το μαύρο ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς έγινε συνώνυμο του ιστορικού επικεφαλής της Apple.

Η εμπορική αξία αυτής της σύνδεσης αποτυπώθηκε εντυπωσιακά τον περασμένο Ιούλιο, όταν ένα μεταχειρισμένο δερμάτινο μπουφάν Tom Ford, το οποίο είχε φορέσει και υπογράψει ο Χουάνγκ, πωλήθηκε σε δημοπρασία του Sotheby’s έναντι ποσού που πλησίασε το 1 εκατ. δολάρια.

Το στιλ του δεν επηρέασε μόνο τα στελέχη της γενιάς Χ.

Σύμφωνα με τη Σέλεϊ Γκόλντεν, σύμβουλο προσωπικής εικόνας και επαγγελματικής ταυτότητας στη Silicon Valley, ακόμη και νεότεροι επιχειρηματίες που φιλοδοξούν να διακριθούν στον τεχνολογικό κλάδο έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες εμφανίσεις.

Και δεν πιστεύει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα τους κάνουν να εγκαταλείψουν αυτή την επιλογή.

«Δεν νομίζω ότι θα το αποφύγουν», εκτιμά.

Τι δείχνουν οι πωλήσεις

Παρά τη δημοσιότητα, τα στοιχεία της αγοράς δεν δείχνουν μέχρι στιγμής κάποια θεαματική άνοδο στη ζήτηση.

Η Κρίστα Κόριγκαν, ανώτερη αναλύτρια λιανικής στην εταιρεία Edited, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάλυση δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει ότι μετά τις αποκαλύψεις παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση στον αριθμό των ανδρικών δερμάτινων μπουφάν που εξαντλήθηκαν από τα καταστήματα.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις παραμένουν λιγότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επιπλέον, οι έμποροι δεν εμφανίζονται να αυξάνουν τις παραγγελίες τους ούτε να περιορίζουν τις εκπτώσεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημοσιότητα δεν έχει μετατραπεί σε ουσιαστική αλλαγή της εμπορικής τάσης.

Παρά ταύτα, ορισμένοι άνδρες στη Silicon Valley έχουν αρχίσει να εμφανίζονται με τα δικά τους δερμάτινα μπουφάν, είτε για να συμμετάσχουν στη συζήτηση των ημερών είτε για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον πρώην επικεφαλής της Nvidia.

Δερμάτινα μπουφάν και μηνύματα συμπαράστασης στον Χουάνγκ

Ο Τζόι ντε Βίλα, υπεύθυνος σχέσεων με προγραμματιστές στην τεχνολογική εταιρεία NetFoundry, στην Τάμπα της Φλόριντα, αποφάσισε να φορέσει το δικό του δερμάτινο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Όπως εξηγεί, ήθελε να υιοθετήσει με χιούμορ το στιλ του Χουάνγκ και να διαπιστώσει ποιες αντιδράσεις θα προκαλούσε.

Στο αεροδρόμιο, μάλιστα, παρατήρησε ότι ορισμένοι γύρισαν να τον κοιτάξουν δεύτερη φορά.

Ο ίδιος δεν σκοπεύει να αλλάξει τις ενδυματολογικές του επιλογές λόγω της αρνητικής δημοσιότητας για τον πρώην CEO.

«Ο τεχνολογικός κλάδος πρέπει να αποκαταστήσει την εικόνα του και τα δερμάτινα μπουφάν οδεύουν προς μια, έστω και μικρή, επιστροφή», υποστηρίζει.

Ανάλογο κλίμα καταγράφηκε και στο TomorrowX Summit, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Όστιν του Τέξας.

Εκεί, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Uber, Τράβις Κάλανικ, και ο ιδρυτής της Valor Equity Partners, Αντόνιο Γκράσιας, εμφανίστηκαν αμφότεροι με μαύρα δερμάτινα μπουφάν.

Ο Κάλανικ μάλιστα δήλωσε ότι θα συμμετείχε σε οποιαδήποτε κινητοποίηση εργαζομένων της Nvidia με αίτημα την επιστροφή του Χουάνγκ, κρατώντας ένα «μεγάφωνο καλυμμένο με δίσκους πυριτίου», σε μια χιουμοριστική αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Όταν ο Γκράσιας επισήμανε την ομοιότητα στο ντύσιμό τους, ο Κάλανικ απάντησε: «Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, φίλε. Είναι απλώς ένα στιλ».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ναι, πρέπει να φέρουμε πίσω τον Τζένσεν».

Η περίπτωση του Χουάνγκ δείχνει, τελικά, ότι ακόμη και όταν η φήμη ενός ισχυρού στελέχους δοκιμάζεται, το προσωπικό του στιλ μπορεί να αποκτήσει μια δική του ζωή. Και τουλάχιστον προς το παρόν, το μαύρο δερμάτινο μπουφάν φαίνεται να αντέχει περισσότερο από τη δημόσια εικόνα εκείνου που το έκανε σήμα κατατεθέν του.