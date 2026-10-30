Οι αγορές προβλέψεων (prediction markets) εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους ομίλους μέσων ενημέρωσης, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι ότι η αυξανόμενη παρουσία στοιχηματικών αποδόσεων στην πολιτική δημοσιογραφία αποτελεί θετική εξέλιξη.

Αρκετοί μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων οι CNN, CBS News, Dow Jones και CNBC, έχουν συνάψει εμπορικές συνεργασίες με διαχειριστές αγορών προβλέψεων, όπως οι Kalshi και Polymarket, με σκοπό να εμπλουτίσουν την παραδοσιακή ειδησεογραφική τους κάλυψη.

Ορισμένοι παρουσιάζουν στοιχεία από συναλλαγές στις αγορές αυτές, τα οποία αποτυπώνουν τις εκτιμήσεις για το ποιο κόμμα θα εξασφαλίσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή ποιος θα επικρατήσει στην ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας.

Οι πλατφόρμες προβλέψεων, που διαθέτουν άφθονα κεφάλαια, προσφέρουν μια νέα πηγή εσόδων στους ομίλους ενημέρωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η παραδοσιακή τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεθέαση καταγράφουν κατακόρυφη πτώση.

Ωστόσο, περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές πολιτείες έχουν προσφύγει δικαστικά κατά των διαχειριστών αυτών των αγορών, υποστηρίζοντας ότι προσφέρουν μια μορφή παράνομου τζόγου.

Παράλληλα, ο νεοσύστατος κλάδος αντιμετωπίζει περιστατικά συναλλαγών με χρήση προνομιακών πληροφοριών (insider trading) και χειραγώγησης της αγοράς.

Επιπλέον, ελάχιστες πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τους οικονομικούς όρους των συμφωνιών μεταξύ των πλατφορμών και των ειδησεογραφικών οργανισμών.

Επικριτές των μέσων ενημέρωσης διερωτώνται κατά πόσο αυτές οι συνεργασίες ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα των ειδησεογραφικών οργανισμών και να πλήξουν την αξιοπιστία τους.

«Υπάρχει ο πειρασμός να συνεργαστεί κανείς με αυτές τις εταιρείες επειδή φαίνονται να βασίζονται σε δεδομένα — προσφέρουν ένα σύνολο πληροφοριών», δήλωσε η Άλισον Τέιλορ, αναπληρώτρια καθηγήτρια επιχειρήσεων και κοινωνίας στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

«Όμως, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα νομιμοποίησης και έλλειψης εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Στοιχήματα 1,5 δισ. δολαρίων για τις εκλογές

Οι αγορές προβλέψεων αναπτύχθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς κατά τον τελευταίο χρόνο, κυρίως χάρη στα αθλητικά στοιχήματα.

Οι πλατφόρμες επιδιώκουν πλέον να αναδείξουν ιδιαίτερα τα προϊόντα τους που αφορούν τις εκλογές.

Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων από τον ιστότοπο δεδομένων Dune, ο συνολικός όγκος συναλλαγών που έχουν προσελκύσει οι εκλογικές αγορές των Kalshi και Polymarket ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, παρά τις συμφωνίες ενσωμάτωσης στοιχείων από τις αγορές προβλέψεων στη δημοσιογραφική κάλυψη, ορισμένα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δεν πρόκειται να παρουσιάζουν τις σχετικές πιθανότητες κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς.

Η Fox Corp. υπέγραψε νωρίτερα φέτος συμφωνία με την Kalshi για την ενσωμάτωση προβλέψεων στις διάφορες δραστηριότητες ενημέρωσης του ομίλου.

Ωστόσο, το Fox News θα βασιστεί στη δική του μονάδα δημοσκοπήσεων για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι η συμφωνία με την Kalshi «εξαιρεί οποιαδήποτε πολιτική κάλυψη».

Αντίστοιχα, οι πιθανότητες των αγορών προβλέψεων δεν θα εμφανίζονται στον διαδραστικό εκλογικό χάρτη «Magic Wall» του CNN, ούτε θα αναφέρονται στον τηλεοπτικό αέρα κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς.

Το δίκτυο προτιμά να επικεντρωθεί στα πραγματικά αποτελέσματα καθώς αυτά θα ανακοινώνονται, παρότι διατηρεί επίσης συνεργασία με την Kalshi.

«Οι αγορές προβλέψεων προσφέρουν μόνο έναν δείκτη μέτρησης της κοινής γνώμης σε πραγματικό χρόνο, ο οποίος συμπληρώνει την πιο εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική κάλυψη, τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις», ανέφερε εκπρόσωπος του CNN σε ανακοίνωση.

«Το CNN εφαρμόζει αυστηρές συντακτικές οδηγίες σχετικά με το ποιες αγορές χρησιμοποιεί στη δημοσιογραφική του κάλυψη και αξιοποιεί τα στοιχεία τους μόνο σε συνδυασμό με άλλες πηγές δεδομένων, ώστε να παρουσιάζεται το πλήρες πλαίσιο κάθε είδησης».

Εκπρόσωπος της Kalshi υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν διαφέρει από άλλους τρίτους παρόχους δεδομένων, των οποίων οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στη δημοσιογραφική κάλυψη.

«Οι συνεργάτες μας έχουν τον πλήρη έλεγχο του τι μεταδίδουν και με ποιον τρόπο, ενώ εμείς δεν τους υποδεικνύουμε ποιες αγορές να επικαλούνται», δήλωσε η εκπρόσωπος της Kalshi, Ντάνι Λέβερ.

«Η Kalshi αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη μορφή δεδομένων, επειδή βασίζεται σε πραγματικά χρήματα που διακυβεύονται, ενώ ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός ανεξάρτητων αναλύσεων δείχνει ότι οι πιθανότητες που αποτυπώνει ανταποκρίνονται αρκετά καλά στα πραγματικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Οι εμπορικές συμφωνίες με CNN, CNBC και Wall Street Journal

Οι συνεργασίες αυτές, πολλές από τις οποίες είχαν συναφθεί πριν από την τρέχουσα εκλογική περίοδο, βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο καθώς πλησιάζει η 3η Νοεμβρίου.

Το CNBC διοργάνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Ουάσιγκτον συνέδριο με τίτλο «Trading the Midterms», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Kalshi και περιλάμβανε συνέντευξη με τον επικεφαλής ερευνών της εταιρείας.

Το CNBC ανέφερε ότι διοργανώνει περισσότερες από 60 εκδηλώσεις ετησίως και προσδιορίζει με σαφήνεια τους εταιρικούς χορηγούς τους.

Παράλληλα, το δίκτυο προσθέτει στο τέλος των δημοσιευμάτων του σχετικά με τις αγορές προβλέψεων ειδική γνωστοποίηση, στην οποία αναφέρεται ότι «το CNBC και η Kalshi διατηρούν εμπορική σχέση που περιλαμβάνει την προσέλκυση πελατών και μια μειοψηφική επένδυση».

Στην αρχική σελίδα της Wall Street Journal εμφανίζεται τακτικά μια ενότητα με τίτλο «Featured Prediction Market», η οποία προβάλλει επιλεγμένες αγορές προβλέψεων.

Σε πρόσφατη περίπτωση, η ενότητα παρουσίαζε τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο ως φαβορί για τη νίκη στην αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας.

Σε υποσημείωση διευκρινίζεται ότι η Polymarket διατηρεί εμπορική σχέση με τη Dow Jones, μητρική εταιρεία της εφημερίδας, αλλά ότι οι συντάκτες της Wall Street Journal αποφασίζουν ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν.

Στο CNN, η παρουσιάστρια Κέιτ Μπολντουάν ξεκίνησε πρόσφατη έκδοση της εκπομπής The Odds χρησιμοποιώντας μια φράση ιδιαίτερα γνώριμη στους παίκτες στοιχημάτων.

«Όλα τα έξυπνα χρήματα», δήλωσε, ευνοούν τους Δημοκρατικούς ως προς την κατάκτηση της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, ενώ δεν αποκλείεται να κερδίσουν και τη Γερουσία.

Ο επικεφαλής αναλυτής δεδομένων του δικτύου, Χάρι Ίντεν, ο οποίος συμπαρουσιάζει την τακτική τηλεοπτική ενότητα, ενίσχυσε αυτή την εκτίμηση επικαλούμενος τις πιθανότητες της Kalshi, σύμφωνα με τις οποίες οι συναλλαγές ευνοούν μια διπλή νίκη των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τους όρους της συνεργασίας, το CNN δεν κατέχει μετοχικό ποσοστό στην Kalshi, ενώ οι δημοσιογραφικές του εκπομπές δεν περιλαμβάνουν συνδέσμους συνεργατών που αποφέρουν προμήθειες.

Επιπλέον, το δίκτυο δεν αποκομίζει έσοδα από την προσέλκυση νέων πελατών, τις συναλλαγές ή τα συμβόλαια που συνάπτουν οι χρήστες.

Τον περασμένο μήνα, το CBS News, που ανήκει στη Skydance Corp., ανακοίνωσε ότι η Kalshi θα είναι ο χορηγός του στον τομέα των αγορών προβλέψεων και ότι το δίκτυο θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα της στην κάλυψη των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο τηλεοπτικός οργανισμός υπέγραψε επίσης συμφωνία με τη DraftKings, ώστε η εταιρεία να χορηγήσει την κάλυψη της εκλογικής βραδιάς στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς του CBS.

Ωστόσο, οι στοιχηματικές πιθανότητες της DraftKings δεν θα χρησιμοποιούνται στα δελτία ειδήσεων.

Το Associated Press ανέφερε ότι η Kalshi είναι πελάτης του πρακτορείου και αγοράζει άδεια χρήσης των εκλογικών δεδομένων του.

Από την πλευρά της, η Bloomberg LP, μητρική εταιρεία του Bloomberg News, παρέχει δεδομένα αγορών προβλέψεων στο πλαίσιο του ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.

Άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί αρνήθηκαν να σχολιάσουν τους όρους των συμφωνιών τους. Το ίδιο έπραξε και η Polymarket.

Η μάχη για πελάτες και αναγνωρισιμότητα

Ο Τζόρνταν Μπέντερ, αναλυτής της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών στη Citizens Capital Markets and Advisory, εντοπίζει ομοιότητες με τις πρώτες ημέρες της αγοράς αθλητικών στοιχημάτων.

Τότε, εταιρείες όπως οι DraftKings και FanDuel, μαζί με άλλους παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών, δαπανούσαν τεράστια ποσά για χορηγικές συμφωνίες με μέσα ενημέρωσης και αθλητικές ομάδες, επιδιώκοντας να αποκτήσουν νέους πελάτες.

«Βλέπουμε ολόκληρο αυτόν τον κύκλο να ξεκινά ξανά», δήλωσε ο Μπέντερ.

«Οι εταιρείες αγορών προβλέψεων δαπανούν τεράστια ποσά για να γίνουν γνωστές και να προσελκύσουν πελάτες. Βρίσκονται σε αυτή τη φάση του επιχειρηματικού τους κύκλου. Πρέπει να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους όσο το δυνατόν ταχύτερα».

Οι υποστηρικτές των αγορών προβλέψεων επισημαίνουν ότι οι πλατφόρμες αυτές αποτυπώνουν τη συλλογική σοφία του πλήθους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές πολιτικές δημοσκοπήσεις έχουν ορισμένες φορές αποδειχθεί ανακριβείς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προεδρικές εκλογές του 2016 και του 2024, όταν οι δημοσκοπήσεις υποτίμησαν την εκλογική υποστήριξη προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τόσο η Polymarket όσο και η Kalshi απέδιδαν στον Τραμπ υψηλές πιθανότητες επιστροφής στον Λευκό Οίκο το 2024, σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες μεγάλες δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στην τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Τα λάθη των προβλέψεων και οι καταγγελίες για ύποπτες συναλλαγές

Ωστόσο, οι αγορές προβλέψεων δεν είναι αλάνθαστες.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, όπου οι αγορές έδιναν υψηλές πιθανότητες νίκης στον Φλάβιο Μπολσονάρου, αλλά τελικά επικράτησε ο αντίπαλός του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Παράλληλα, η Polymarket ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι διερευνά ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με τις εκλογές στο Ισραήλ.

Ο Κρις Στίρεγουολτ, πρώην πολιτικός συντάκτης του Fox News, ο οποίος εργάζεται πλέον στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation, δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί τις πιθανότητες των αγορών προβλέψεων.

Τις χαρακτήρισε «δείκτες που ακολουθούν τις εξελίξεις, όχι δείκτες που τις προβλέπουν».

Μπορούν τα στοιχήματα να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα;

Πέρα από τα ζητήματα αξιοπιστίας και πιθανής χειραγώγησης, διατυπώνονται ευρύτερες ανησυχίες ότι οι αποδόσεις των αγορών προβλέψεων μπορεί να επηρεάζουν ακόμη και τα ίδια τα εκλογικά αποτελέσματα.

Νέα μελέτη του Brennan Center for Justice διαπίστωσε ότι οι αγορές προβλέψεων ενδέχεται να μεταβάλλουν την αντίληψη των ψηφοφόρων σχετικά με το ποιοι υποψήφιοι έχουν πραγματικές πιθανότητες εκλογής.

Εάν ένας υποψήφιος εμφανίζεται ως ισχυρό φαβορί στις αγορές προβλέψεων, με πιθανότητα νίκης 67% ή μεγαλύτερη, οι ψηφοφόροι είναι πιθανότερο να πιστέψουν ότι θα κερδίσει.

Αντίστοιχα, όταν οι αγορές αποδίδουν σε έναν υποψήφιο πιθανότητα νίκης μόλις 33%, αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τους ψηφοφόρους από το να θεωρούν ότι έχει ρεαλιστικές πιθανότητες επικράτησης.

Οι επιπτώσεις αυτές ενδέχεται να επεκτείνονται και στην εκλογική συμμετοχή.

«Μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στη συμμετοχή, με ανθρώπους να λένε: “Ποιο είναι το νόημα να ψηφίσω, αφού ο υποψήφιός μου πρόκειται να χάσει;”», δήλωσε ο Τζόσουα Μιτς, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια, με ειδίκευση στις συναλλαγές των κεφαλαιαγορών.