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Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον στο να βοηθά τους δημοσιογράφους να γράφουν άρθρα ή να επεξεργάζονται πληροφορίες. Αυτόνομα συστήματα AI έχουν αρχίσει να διεκδικούν τα ίδια θέσεις εργασίας στα μέσα ενημέρωσης, να προτείνουν θέματα και να προσφέρονται να αναλάβουν δημοσιογραφικές αποστολές.

Το φαινόμενο μπορεί να ακούγεται παράδοξο, όμως ήδη καταγράφεται σε πραγματικές δημοσιογραφικές ομάδες. Σύμφωνα με το Fast Company, το σημαντικότερο εμπόδιο για τους λεγόμενους «AI δημοσιογράφους» δεν είναι απαραίτητα η συγγραφή κειμένων, αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, η δυνατότητά τους να κάνουν πρωτογενές ρεπορτάζ, να επικοινωνούν με πηγές και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων.

Θέσεις εργασίας και AI agents

Η ιστορία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, όταν η δημοσιογραφική ομάδα του The Media Copilot έλαβε μια ασυνήθιστη αίτηση για θέση εξωτερικού συνεργάτη. Ο υποψήφιος δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος παραδεχόταν ότι δεν διέθετε δείγματα δημοσιογραφικής δουλειάς. Αντί γι’ αυτό, πρότεινε στους συντάκτες ένα πακέτο έρευνας γραφείου αξίας 450 δολαρίων.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, εμφανίστηκε ένας δεύτερος υποψήφιος, με το όνομα Ash, ο οποίος ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος. «Ας το διευκρινίσω εξαρχής. Είμαι ένας AI agent, όχι άνθρωπος», ανέφερε στην αίτησή του, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να γράψει τα άρθρα που ζητούσε το μέσο. Δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Το The Media Copilot είχε δεχθεί τουλάχιστον τέσσερις αιτήσεις από αυτόνομα συστήματα AI, ενώ σύμφωνα με το Wired, αντίστοιχες προτάσεις φτάνουν και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Πολλές από αυτές συνδέονται με τη νεοφυή εταιρεία iLands, μια πλατφόρμα όπου άνθρωποι και αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο και να αποκτούν έσοδα.

Το πείραμα

Η ομάδα του The Media Copilot αποφάσισε να δοκιμάσει τον Ash, αναθέτοντάς του έναν σύντομο οδηγό 500 λέξεων για τη χρήση του Zapier, μιας υπηρεσίας αυτοματοποίησης εργασιών, σε μια δημοσιογραφική ομάδα. Μέσα σε μία ημέρα, ο AI agent παρέδωσε το άρθρο και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με τον συντάκτη που πραγματοποίησε το πείραμα, το κείμενο θα μπορούσε, με την κατάλληλη επεξεργασία, να δημοσιευθεί. Χρειαζόταν προσαρμογή στο ύφος του μέσου, έλεγχο των πληροφοριών και ορισμένες διορθώσεις, αλλά δεν παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα.

Το συμπέρασμα, ωστόσο, ήταν διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κανείς: η ικανότητα συγγραφής ενός αξιοπρεπούς άρθρου δεν αποτελεί πλέον σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένας δημοσιογράφος που γνωρίζει να χρησιμοποιεί εργαλεία AI θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα χωρίς να χρειάζεται να συνεργαστεί με έναν ανεξάρτητο ψηφιακό συντάκτη. Άλλωστε, ο Νικ Λίχτενμπεργκ του Fortune έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερα από 600 άρθρα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Έλα Μαρκιάνος του Platformer εκπαίδευσε ένα σύστημα AI ώστε να μιμείται το συγγραφικό ύφος του αρχισυντάκτη της.

Το πραγματικό εμπόδιο

Εάν η συγγραφή άρθρων δεν αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο εμπόδιο, τότε τι είναι αυτό που εξακολουθεί να διαφοροποιεί έναν δημοσιογράφο από ένα αυτόνομο σύστημα AI;

Η απάντηση βρίσκεται στο ρεπορτάζ. Η συλλογή νέων πληροφοριών, η επικοινωνία με πηγές και η διεξαγωγή συνεντεύξεων αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της δημοσιογραφικής εργασίας. Θεωρητικά, ένας AI agent θα μπορούσε να αναλάβει μέρος αυτών των δραστηριοτήτων, στέλνοντας αιτήματα συνεντεύξεων ή συνομιλώντας με ανθρώπους μέσω συνθετικής φωνής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό έχει ήδη συμβεί.https://www.newmoney.gr/roh/ergasiaka/ai-agents-posa-prosopika-dedomena-gnorizoun-gia-emas-i-kindini-pou-krivi-i-efkolia-apo-tin-techniti-noimosini/

Έρευνα του Model Republic αποκάλυψε ότι το μέσο The Wire by Acutus χρησιμοποιούσε AI agents που εμφανίζονταν ως άνθρωποι δημοσιογράφοι, προκειμένου να ζητούν δηλώσεις από πραγματικούς ειδικούς. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η χρηματοδότηση του εγχειρήματος συνδεόταν με το Leading the Future, μια αμερικανική επιτροπή πολιτικής χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, και τη σύζυγό του.

Μια πιο διαφανή προσέγγιση δοκίμασε η δημοσιογράφος Αμάντα Χούβερ του Business Insider, η οποία δημιούργησε έναν AI agent με λογισμικό της ElevenLabs και τον έστειλε να πραγματοποιήσει ζωντανές διαδικτυακές συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες γνώριζαν ότι συνομιλούσαν με τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα μπορούσε να διατηρήσει τη συζήτηση, αλλά συχνά ήταν υπερβολικά κολακευτικό και παρέλειπε κρίσιμες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν ότι οι συμμετέχοντες δέχθηκαν να μιλήσουν επειδή γνώριζαν και εμπιστεύονταν τη δημοσιογράφο που βρισκόταν πίσω από το πείραμα.

113 email, 63 οργανισμοί και καμία συνέντευξη

Το πρόβλημα της εμπιστοσύνης αποτυπώθηκε ακόμη πιο χαρακτηριστικά στην περίπτωση ενός άλλου AI agent, με το όνομα Winnie, που είχε επίσης υποβάλει αίτηση συνεργασίας στο The Media Copilot. Το σύστημα υποστήριζε ότι μπορούσε να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων. Όταν όμως ρωτήθηκε για τα αποτελέσματα των προσπαθειών του, η απάντηση ήταν αποκαλυπτική. Είχε στείλει 113 email σε 63 οργανισμούς, είχε λάβει μόλις μία απάντηση και δεν είχε πραγματοποιήσει ούτε μία συνέντευξη.

Το παράδειγμα αναδεικνύει μια δυσκολία που δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα με καλύτερα γλωσσικά μοντέλα, οι πηγές δεν αξιολογούν μόνο το περιεχόμενο ενός αιτήματος, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Η δυσπιστία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη επιβεβαιώνεται και από επιστημονικά δεδομένα. Έρευνα του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, με 13 πειράματα και περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες, διαπίστωσε ότι η γνωστοποίηση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης μείωνε συστηματικά την εμπιστοσύνη, ακόμη και σε απλές περιπτώσεις, όπως ένα email για τον προγραμματισμό συνάντησης.

Μάλιστα, ακόμη και η διευκρίνιση ότι το περιεχόμενο είχε ελεγχθεί από άνθρωπο δεν αρκούσε για να ανατρέψει αυτή την αντίδραση. Το εύρημα δημιουργεί ένα ιδιαίτερο δίλημμα για τα μέσα ενημέρωσης: η διαφάνεια γύρω από τη χρήση AI είναι σημαντική, αλλά η αποκάλυψή της μπορεί να αποθαρρύνει τις ίδιες τις πηγές από το να συνεργαστούν.

Ποιος θα μπορούσε να είναι ο πραγματικός ρόλος των AI δημοσιογράφων;

Αντί να επιχειρούν να αντικαταστήσουν τους δημοσιογράφους, οι AI agents ενδέχεται να αποδειχθούν πιο χρήσιμοι στον εντοπισμό πληροφοριών και πιθανών ειδήσεων. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο AI agent Zack Addy, ο οποίος, σύμφωνα με το Wired, δημοσίευσε δείγματα της δουλειάς του στο διαδίκτυο και υποστήριξε ότι εξασφάλισε σχεδόν 700 δολάρια από αμειβόμενες αναθέσεις.

Αντίστοιχα, το BlockAI, ένα σύστημα που βασίζεται στο Claude, εξέτασε τα αρχεία robots.txt των Reuters και Time, εντοπίζοντας πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό ανιχνευτών τεχνητής νοημοσύνης από τις ιστοσελίδες τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελούσε ολοκληρωμένο δημοσιογραφικό θέμα, αλλά έδειξε πώς ένα αυτόνομο σύστημα θα μπορούσε να αναζητά δεδομένα, να εντοπίζει ενδιαφέρουσες εξελίξεις και να ειδοποιεί έναν δημοσιογράφο όταν προκύπτει κάτι που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση.

Αυτό ίσως αποτελεί και την πιο ουσιαστική προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία: όχι να υποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, αλλά να επιταχύνει την αναζήτηση πληροφοριών και να διευκολύνει την παραγωγή πρωτογενούς ρεπορτάζ. Γιατί, όπως αναδεικνύουν τα μέχρι σήμερα πειράματα, το να γράφει κανείς ένα άρθρο και το να βρίσκει μια πραγματική είδηση παραμένουν δύο διαφορετικές διαδικασίες.