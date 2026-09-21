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Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη Δευτέρα την αντιπαράθεσή του με μερίδα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι «ψευδείς ειδήσεις» αποτελούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Η νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται τρεις ημέρες μετά την απόφασή του να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW και του Politico.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξαπολύει επίθεση κατά των «ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ», τις οποίες παρομοίασε με «καρκίνο» που, όπως υποστήριξε, έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό είναι μια απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ!», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στη σύγκρουσή του με τα μέσα ενημέρωσης που κατηγορεί για ψευδή ή μεροληπτική κάλυψη της κυβέρνησής του.

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες. CNN, MS NOW και Politico ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική Δικαιοσύνη κατά της απόφασης να ανακληθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο.

Τα τρία μέσα επικαλούνται τις εγγυήσεις της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του λόγου και του Τύπου, επιδιώκοντας μέσω της δικαστικής οδού την αποκατάσταση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο.

Στο πλευρό τους τάχθηκε και η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η οποία καταδίκασε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει άμεσα την πρόσβαση των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης.

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