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Οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη αναμένεται να βιώσουν έναν από τους πιο κερδοφόρους χειμώνες που έχουν γνωρίσει μέχρι σήμερα, καθώς οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πλησιάζουν τα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Οι τιμές του φυσικού αερίου κυμαίνονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναστατώνει τις ενεργειακές αγορές, αυξάνοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας όταν απαιτείται η λειτουργία σταθμών παραγωγής με φυσικό αέριο για την κάλυψη της ζήτησης. Ταυτόχρονα, ο αυξανόμενος στόλος των αιολικών και ηλιακών πάρκων στην Ευρώπη ωθεί όλο και περισσότερο τις τιμές προς τα κάτω, όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές είναι άφθονη. Το αποτέλεσμα είναι ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ευρώπη έχει δαπανήσει περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μπαταρίες από την τελευταία ενεργειακή κρίση, δημιουργώντας έναν σημαντικά διευρυμένο «στόλο» έτοιμο να επωφεληθεί από αυτές τις διακυμάνσεις. Αυτός ο χειμώνας θα δείξει επίσης αν η επέκταση αυτή είναι αρκετά μεγάλη ώστε οι μπαταρίες να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους: να περιορίσουν τις απότομες αυξήσεις των τιμών και, τελικά, να μειώσουν το κόστος για τους καταναλωτές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη αγορά μπαταριών της Ευρώπης, η μέση ημερήσια διαφορά μεταξύ των ωρών με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές εκτοξεύθηκε κατά 80% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας περίπου τις 123 λίρες ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο. Οι διακυμάνσεις αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο έντονες τους επόμενους μήνες.

Οι μπαταρίες θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην αντιμετώπιση ενός ευρύτερου διαρθρωτικού προβλήματος. Καθώς κατασκευάζονται όλο και περισσότερες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επηρεάζουν την αγορά, αυξάνεται και η ανάγκη για ευέλικτη παραγωγική ικανότητα. Καθώς η Ευρώπη απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα και η κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών διαρκεί πολλά χρόνια, οι μπαταρίες αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο αυτόν τον ρόλο. Όλοι, από τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας έως τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα επενδυτικά κεφάλαια υποδομών, συρρέουν στον τομέα.

Ορισμένοι ήδη αποκομίζουν κέρδη. Η Harmony Energy Ltd., η οποία διαχειρίζεται 10 εγκαταστάσεις μπαταριών σε ολόκληρη τη χώρα, κατέγραψε τον Σεπτέμβριο κέρδη περίπου 4 εκατομμυρίων λιρών για το σύνολο του στόλου της, το υψηλότερο ποσό που έχει σημειωθεί ποτέ και 62% πάνω από τον μέσο όρο μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τον ιδρυτή της, Πίτερ Κάβανο.

Ο κλάδος έχει επίσης εκτεθεί περισσότερο στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Ιστορικά, οι διαχειριστές αποκόμιζαν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από τις λεγόμενες βοηθητικές υπηρεσίες, όπου οι μπαταρίες αμείβονται για να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του δικτύου και στη διατήρηση της συχνότητάς του. Ωστόσο, η αγορά αυτή έχει κορεστεί καθώς η χωρητικότητα αυξήθηκε. Οι χονδρικές συναλλαγές αντιπροσώπευαν σχεδόν το 73% των εσόδων του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τους 12 μήνες έως τον Αύγουστο, σε σύγκριση με λιγότερο από 20% το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Modo Energy Ltd.

Η επέκταση της χωρητικότητας εντείνει τον ανταγωνισμό για τις ίδιες διακυμάνσεις των τιμών, δημιουργώντας αυτό που ο κλάδος αποκαλεί «κανιβαλισμό»: καθώς περισσότερες μπαταρίες εισέρχονται στην αγορά, η κάθε μία μπορεί ενδεχομένως να αποφέρει λιγότερα έσοδα.

Ο Κάβανο ανέφερε ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου έχει γίνει πιο κορεσμένη καθώς η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε ραγδαία, ασκώντας πίεση στα έσοδα ανά μπαταρία. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αρκετά μεγάλη ώστε να απορροφήσει σημαντικά περισσότερη αποθηκευτική ικανότητα, προσέθεσε. Η παραγωγική ικανότητα των μπαταριών κλίμακας δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξηθεί σε περίπου 10,4 γιγαβάτ φέτος από περίπου 2 γιγαβάτ το 2022, σύμφωνα με το BloombergNEF.

Η ραγδαία ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επαναληφθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Η χωρητικότητα των μπαταριών μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία θα αυξηθεί σε περίπου 4,6 γιγαβάτ φέτος από 1,2 γιγαβάτ το 2022, ενώ στη Γαλλία θα τετραπλασιαστεί σε 1,2 γιγαβάτ.

Η Modo Energy αύξησε αυτό το μήνα την πρόβλεψή της για τα έσοδα του 2027 από μια γερμανική μπαταρία διάρκειας δύο ωρών κατά περίπου 20% σε σχέση με την εκτίμησή της τον Ιούλιο, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών του φυσικού αερίου.

Οι προοπτικές εξαρτώνται πλέον εν μέρει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την ικανότητα της Ευρώπης να αναπληρώσει τα χαμηλά αποθέματά της σε φυσικό αέριο και τη σοβαρότητα των χειμερινών κυμάτων ψύχους.