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Επενδύσεις ύψους 15 δισ. δολαρίων στη Μαλαισία σχεδιάζει η Google, θυγατρική της Alphabet, με στόχο την επέκταση των υποδομών κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών cloud, καθώς η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τη ζήτηση για αποθηκευτική και υπολογιστική ισχύ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τετάρτη, το επενδυτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη διετία 2027-2028 και περιλαμβάνει την κατασκευή νέων υπολογιστικών κέντρων, καθώς και χρηματοδότηση έργων που αφορούν την επάρκεια υδάτινων πόρων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπαίδευση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων να επεκτείνουν τις υποδομές τους στη Νοτιοανατολική Ασία, με τη Μαλαισία να αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων.

Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιλέγουν τη Μαλαισία

Το σχετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος, οι αξιόπιστες υποδομές και η γεωγραφική εγγύτητα με σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα, όπως η Σιγκαπούρη, έχουν καταστήσει τη Μαλαισία βασικό κόμβο ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών στην περιοχή.

Η χώρα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για την κατασκευή data centers στη Νοτιοανατολική Ασία, προσελκύοντας επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Oracle, Amazon, Alibaba και ByteDance, οι οποίες επεκτείνουν την παρουσία τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Η συνεχής διεύρυνση της χρήσης υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για ισχυρά υπολογιστικά συστήματα, οδηγώντας τις εταιρείες σε νέες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Πάνω από 37.000 θέσεις εργασίας ετησίως στην κατασκευή

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Google, η κατασκευαστική φάση των νέων εγκαταστάσεων κατά την επόμενη διετία αναμένεται να προσθέσει περίπου 1,1 δισ. δολάρια στην οικονομία της Μαλαισίας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει περισσότερες από 37.000 θέσεις εργασίας ετησίως κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων και την έναρξη λειτουργίας των κέντρων δεδομένων, οι εγκαταστάσεις αναμένεται να υποστηρίζουν περισσότερες από 9.000 τοπικές θέσεις εργασίας κάθε χρόνο.

Σε αυτές περιλαμβάνονται τεχνικοί, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, καθώς και στελέχη στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ασφάλειας.

Ρουθ Πόρατ: Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας

Η Ρουθ Πόρατ, επικεφαλής επενδύσεων της Alphabet, υπογράμμισε ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα αντανακλά την εμπιστοσύνη του αμερικανικού τεχνολογικού ομίλου στις δυνατότητες της Μαλαισίας.

«Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην ισχυρή ηγεσία της Μαλαισίας, στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της και στον ενθουσιασμό της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό», δήλωσε σε εκδήλωση στην Κουάλα Λουμπούρ.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, ο οποίος χαρακτήρισε την επένδυση απόδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας και στον ανθρώπινο δυναμικό της.

Όπως σημείωσε, το επενδυτικό σχέδιο σέβεται τους φυσικούς πόρους της Μαλαισίας και αναγνωρίζει τις προοπτικές των πολιτών της.

«Η χώρα μας διαθέτει τη σταθερότητα, το ταλέντο και τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σε κορυφαία ψηφιακή δύναμη της Νοτιοανατολικής Ασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επένδυση 160 εκατ. δολαρίων για την επάρκεια νερού

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Google και στην εξασφάλιση των απαραίτητων φυσικών πόρων για τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ. δολαρίων για κοινές υποδομές ύδρευσης στην πολιτεία Νεγκέρι Σεμπιλάν, νότια της Κουάλα Λουμπούρ.

Οι υποδομές αυτές θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των σχεδιαζόμενων κέντρων δεδομένων, ενώ παράλληλα θα παρέχουν υπηρεσίες και στις τοπικές κοινότητες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Google να διασφαλίσει την επάρκεια νερού και ενέργειας για τις νέες ψηφιακές υποδομές.

Η επένδυση των 15 δισ. δολαρίων ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Μαλαισίας στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που ο ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών για την ανάπτυξη υπολογιστικής ισχύος και κέντρων δεδομένων συνεχίζει να εντείνεται.