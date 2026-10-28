Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι επτά συνιδρυτές της Anthropic κατέχουν ο καθένας περίπου 1,4% της εταιρείας, όπως αποκάλυψαν τη Δευτέρα τα έγγραφα που κατατέθηκαν για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, εξασφαλίζοντάς τους ατομικές περιουσίες που ξεπερνούν τα 13 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί και τους επτά, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι, μεταξύ των 300 πλουσιότερων ανθρώπων στον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, καθιστώντας τους πλουσιότερους από γνωστούς δισεκατομμυριούχους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως ο Μπιλ Άκμαν και ο Σταν Ντράκενμιλερ.

Οι περιουσίες τους, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την αποτίμηση των 965 δισ. δολαρίων που πέτυχε η Anthropic στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο υπολογισμό του Bloomberg, που τις τοποθετούσε στα 8 δισ. δολάρια για κάθε ιδρυτή.

Εάν η Anthropic καταφέρει να φτάσει σε αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων κατά την αρχική δημόσια προσφορά της —επίπεδο που είχε συζητηθεί προηγουμένως από επενδυτές—, οι περιουσίες των συνιδρυτών της θα ξεπεράσουν τα 27 δισ. δολάρια ανά άτομο, προτού ληφθεί υπόψη η απομείωση των ποσοστών συμμετοχής τους λόγω της έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg.

Οι περιουσίες των ιδρυτών αναδεικνύουν την απόλυτη κυριαρχία του τεχνολογικού κλάδου και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στην πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς όσο και στη δημιουργία πλούτου κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι συνολικές περιουσίες των δισεκατομμυριούχων του τεχνολογικού κλάδου που περιλαμβάνονται στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου αυξήθηκαν κατά 845 δισ. δολάρια τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Αντίθετα, οι δισεκατομμυριούχοι εκτός τεχνολογίας είδαν τη μέση καθαρή περιουσία τους να συρρικνώνεται.

Οι επτά ιδρυτές και η δέσμευση για φιλανθρωπικές δωρεές

Σε επιστολή τους προς τους υποψήφιους μετόχους, οι συνιδρυτές της Anthropic ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ίδια η εταιρεία «αντιπροσωπεύουν μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες στην ιστορία».

Εκτός από τους Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι, οι υπόλοιποι συνιδρυτές της Anthropic είναι οι Τομ Μπράουν, Τζακ Κλαρκ, Τζάρεντ Κάπλαν, Σαμ ΜακΚάντλις και Κρίστοφερ Όλα.

Και οι επτά έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν το 80% της προσωπικής μετοχικής συμμετοχής τους στην Anthropic σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα έγγραφα της χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Έλεγχος του 50,1% των ψήφων με περιορισμένη μετοχική συμμετοχή

Το σχετικά μικρό μέγεθος των μετοχικών συμμετοχών των ιδρυτών δεν αντανακλά την πραγματική επιρροή που ασκούν στη διοίκηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη δομή εταιρικής διακυβέρνησης της Anthropic, κάθε ιδρυτής παραμένει μέλος της Founder LLC, η οποία ελέγχει μια μετοχή κατηγορίας Class F, που αντιστοιχεί στο 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων.

Για να διατηρήσει αυτή την ιδιότητα, κάθε συνιδρυτής αρκεί να κατέχει τουλάχιστον το 2% του αριθμού των μετοχών Class A που είχε κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδρυτής θα μπορούσε να διαθέσει ακόμη και το 98% της υφιστάμενης συμμετοχής του και να εξακολουθεί να έχει ισότιμο λόγο με τους υπόλοιπους ιδρυτές σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου της μετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο.

Ωστόσο, η πλειοψηφική επιρροή των ιδρυτών στα δικαιώματα ψήφου αντισταθμίζεται εν μέρει από το Long-Term Benefit Trust της Anthropic.

Το συγκεκριμένο καταπίστευμα έχει την εξουσία να εκλέγει και να απομακρύνει τέσσερα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Το καταπίστευμα έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί επ’ αόριστον, ενώ τα ειδικά δικαιώματα ψήφου των ιδρυτών θα καταργηθούν τελικά όταν απομείνουν λιγότεροι από τρεις ιδρυτές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω θανάτου, ανικανότητας, παραίτησης ή επειδή κάποιοι ιδρυτές θα έχουν πουλήσει ή δωρίσει περισσότερο από περίπου το 98% των μετοχών Class A που κατείχαν κατά την αρχική δημόσια προσφορά.

Το Long-Term Benefit Trust διοικείται από πέντε διαχειριστές, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό επιλέγουν οι ίδιοι τους διαδόχους τους.

Η Anthropic, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ιδρύθηκε το 2021 από ομάδα πρώην εργαζομένων της OpenAI, οι οποίοι αποχώρησαν έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της χρηματιστηριακής εισαγωγής, η Anthropic εμφάνισε καθαρές ζημιές 80,7 δισ. δολαρίων, με έσοδα 16,3 δισ. δολαρίων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η εταιρεία είχε καταγράψει καθαρές ζημιές 13 δισ. δολαρίων, με έσοδα 1,2 δισ. δολαρίων.

Οι πωλήσεις μετοχών από τα αδέλφια Αμοντέι

Η Anthropic επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και η πρόεδρος Ντανιέλα Αμοντέι πούλησαν μέρος των μετοχών τους στο πλαίσιο προσφορών επαναγοράς μετοχών της εταιρείας κατά τα έτη 2025 και 2026.

Πέρυσι, η Anthropic ξεκίνησε διαδικασία προσφοράς αγοράς μετοχών αξίας 157 εκατ. δολαρίων, στην οποία συμμετείχαν και τα δύο αδέλφια, διαθέτοντας μέρος των συμμετοχών τους.

Φέτος, η εταιρεία πραγματοποίησε αντίστοιχη διαδικασία ύψους 4,7 δισ. δολαρίων.

Σε αυτή την προσφορά πούλησαν μετοχές οι Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι, ο οικονομικός διευθυντής της Anthropic Κρίσνα Ράο, καθώς και ο Χόλντεν Καρνόφσκι, σύζυγος της Ντανιέλα Αμοντέι.

Παράλληλα, η Anthropic κατέβαλε φέτος 5 εκατ. δολάρια για την κάλυψη τελών κανονιστικών υποβολών για λογαριασμό των αδελφών Αμοντέι, τα οποία συνδέονται με την απόκτηση και την κατοχή τίτλων της εταιρείας.

Δυνητικά κέρδη 98 δισ. δολαρίων από τα stock options

Δεν είναι μόνο οι ιδρυτές που αποκομίζουν τεράστια οφέλη από την άνοδο της αξίας της Anthropic.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας και άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) διέθεταν, τον Ιούνιο, δικαιώματα που αντιστοιχούσαν σε δυνητικά κέρδη περίπου 98 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάθεσης.

Τα κέρδη αυτά αντανακλούν τη θεαματική αύξηση της αξίας της εταιρείας από την περίοδο κατά την οποία πολλοί εργαζόμενοι έλαβαν τα δικαιώματά τους.

Οι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι δικαιούχοι μπορούσαν, τον Ιούνιο, να αποκτήσουν τις μετοχές που αντιστοιχούσαν στα εκκρεμή δικαιώματά τους με μέση τιμή άσκησης μόλις 2,89 δολάρια ανά μετοχή.

Συνολικά, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα κόστιζε περίπου 5,2 δισ. δολάρια, ενώ η εκτιμώμενη αξία των αντίστοιχων μετοχών στα χαρτιά ξεπερνούσε τα 103 δισ. δολάρια.

Το πρόγραμμα δωρεών και οι μετοχές Class N

Η Anthropic εφαρμόζει επίσης πρόγραμμα αντιστοίχισης φιλανθρωπικών δωρεών, το οποίο επιτρέπει στους εργαζομένους να δεσμεύουν μέρος των μετοχικών απολαβών τους υπέρ επιλέξιμων φιλανθρωπικών οργανισμών.

Η εταιρεία αντιστοιχίζει τις δωρεές αυτές με μετοχές της κατηγορίας Class N, οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Τον Αύγουστο, η Anthropic αναγνώρισε λογιστική δαπάνη 2 δισ. δολαρίων που συνδεόταν με τις δωρεές εργαζομένων εκείνου του μήνα.

Η δαπάνη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση 28 εκατομμυρίων μετοχών, με σκοπό την αντιστοίχιση των δωρεών.

Η δέσμευση των επτά συνιδρυτών να δωρίσουν το 80% της μετοχικής τους συμμετοχής δεν είναι επιλέξιμη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοίχισης δωρεών.