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Σε εξέλιξη στο Χονγκ Κονγκ η δικαστική διαμάχη για τη νομιμότητα της συμφωνίας που προβλέπει τη δημιουργία ταμείου αποζημίωσης για τους μετόχους μειοψηφίας της China Evergrande, με τους εκκαθαριστές του κινεζικού ομίλου να υποστηρίζουν ότι το σχέδιο παρακάμπτει τους πιστωτές.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (SFC) είχε συνάψει τον Απρίλιο συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (127,6 εκατ. δολάρια) με τη θυγατρική της PricewaterhouseCoopers στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να διευθετηθούν οι έρευνες για τον ελεγκτικό της ρόλο στην Evergrande. Η κατάρρευση του κινεζικού κολοσσού ακινήτων εξελίχθηκε σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της βαθιάς κρίσης στην αγορά ακινήτων της Κίνας.

Η συμφωνία έκλεισε την υπόθεση χωρίς η PwC Hong Kong να παραδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη.

Το 1 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ έχει ήδη δεσμευθεί

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, οι δικηγόροι της PwC και των εκκαθαριστών της Evergrande ανέφεραν ότι η ελεγκτική εταιρεία έχει ήδη τοποθετήσει 1 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το σχεδιαζόμενο ταμείο.

Οι δικηγόροι των εκκαθαριστών ζήτησαν παράλληλα να αποκτήσουν πρόσβαση στους όρους της συμφωνίας μεταξύ της SFC και της PwC, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δικαιούχοι αποζημίωσης.

Η εποπτική αρχή αρνήθηκε να δώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία, επικαλούμενη εμπιστευτικότητα.

Η υπόθεση θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα δείξει κατά πόσο ένα δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ είναι διατεθειμένο να ακυρώσει απόφαση χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής έπειτα από νομική προσφυγή πιστωτών. Παράλληλα, αναδεικνύει το ευρύτερο ζήτημα της σειράς προτεραιότητας μεταξύ πιστωτών και μετόχων στις διαδικασίες εκκαθάρισης.

Η σύγκρουση με τους πιστωτές

Οι εκκαθαριστές της Evergrande υποστηρίζουν ότι η συμφωνία της SFC για την αποζημίωση των μετόχων ουσιαστικά τους δίνει προτεραιότητα έναντι των πιστωτών.

Με βάση τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ, οι μέτοχοι βρίσκονται τελευταίοι στη σειρά πληρωμών μιας εκκαθάρισης και μπορούν να λάβουν χρήματα μόνο εάν, αφού ικανοποιηθούν όλοι οι πιστωτές, απομένει πλεόνασμα.

Οι εκκαθαριστές είχαν ήδη ζητήσει δικαστικό έλεγχο της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η SFC δεν διαθέτει τη νόμιμη αρμοδιότητα να συνάπτει τέτοιου είδους διακανονισμό με μια μη εποπτευόμενη από την ίδια οντότητα όπως η PwC Hong Kong.

Κατά την επιχειρηματολογία τους, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στην εποπτική αρχή του λογιστικού κλάδου της πόλης. Για τον λόγο αυτό ζητούν οι αποφάσεις της SFC, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του ταμείου αποζημίωσης, να κηρυχθούν «παράνομες, άκυρες ή/και ανίσχυρες».

Η SFC, από την πλευρά της, είχε καταστήσει σαφές ήδη από τον Ιούνιο ότι θα συνέχιζε την εφαρμογή του σχεδίου παρά τη δικαστική αμφισβήτησή του.

Χρέη 350 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ

Στον πυρήνα της διαμάχης βρίσκεται η τεράστια «τρύπα» που έχει αφήσει πίσω της η Evergrande. Σύμφωνα με την εκτίμηση των εκκαθαριστών, οι υποχρεώσεις του ομίλου θα είναι πολύ μεγαλύτερες από οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία καταφέρουν τελικά να ανακτηθούν.

Ως αποτέλεσμα, εκτιμούν ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» να λάβουν χρήματα οι μέτοχοι μέσα από την κανονική διαδικασία εκκαθάρισης.

Το συνολικό χρέος της Evergrande έχει υπολογιστεί πλέον σε περίπου 350 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ, ποσό υψηλότερο από προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η δικαστική απόφαση για το ταμείο μπορεί επομένως να έχει ευρύτερες συνέπειες για τους πιστωτές, καθώς κάθε ποσό που κατευθύνεται προς άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων μπορεί να επηρεάσει το ύψος των κεφαλαίων που θα μπορέσουν τελικά να ανακτήσουν.

Στο επίκεντρο η PwC

Η υπόθεση αποτελεί μόνο ένα μέρος της αυξανόμενης νομικής και ρυθμιστικής πίεσης στην PwC λόγω του ελεγκτικού έργου της για την Evergrande.

Η θυγατρική της στην ηπειρωτική Κίνα είχε ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο 441 εκατ. γουάν για τον ρόλο της στον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας ακινήτων.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η δικαστική διεκδίκηση των εκκαθαριστών της Evergrande. Έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον της PricewaterhouseCoopers International και των θυγατρικών της στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, ζητώντας 57 δισ. γουάν, περίπου 8,4 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές αξιώσεις που έχουν κατατεθεί ποτέ στα δικαστήρια του Χονγκ Κονγκ.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι εταίροι των τοπικών εταιρειών της PwC εξετάζουν τρόπους προστασίας της προσωπικής τους περιουσίας, σε περίπτωση που οι συνεχώς αυξανόμενες δικαστικές και εποπτικές υποθέσεις οδηγήσουν τελικά σε οικονομικές ή νομικές ευθύνες και για τους ίδιους.

Η έκβαση της σημερινής δικαστικής αντιπαράθεσης ξεπερνά επομένως το ζήτημα ενός ταμείου 127,6 εκατ. δολαρίων. Αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν οι περιορισμένοι πόροι μετά την κατάρρευση της Evergrande και, κυρίως, ποιος έχει προτεραιότητα: οι μέτοχοι ή οι πιστωτές.

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