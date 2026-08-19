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Κατηγορηματικά αρνείται η Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook με στόχο να προκαλεί εθισμό σε παιδιά και εφήβους, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι έθεσε την αύξηση της χρήσης και των κερδών της πάνω από την ασφάλεια των ανηλίκων.

Η εταιρεία παρουσίασε τη γραμμή άμυνάς της κατά την έναρξη μιας από τις σημαντικότερες δίκες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στις ΗΠΑ για τις επιπτώσεις των social media στους νέους. Απέναντί της βρίσκεται ένας διακομματικός συνασπισμός 29 αμερικανικών Πολιτειών, ο οποίος διεκδικεί δυνητικά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κυρώσεις και ζητεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook.

Ο δικηγόρος της Meta, Πολ Σμιτ, αναγνώρισε ενώπιον των ενόρκων ότι ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν προβλήματα, υποστήριξε όμως ότι η επιστημονική έρευνα δεν καταδεικνύει σαφή σύνδεση ανάμεσα στη χρήση των social media από τους εφήβους και στην επιδείνωση της ευημερίας τους.

Παράλληλα, απέρριψε την εικόνα μιας εταιρείας που κατασκευάζει εν γνώσει της επικίνδυνα προϊόντα προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της. Όπως υποστήριξε, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, συμμερίζεται την επιδίωξη της εταιρείας να βελτιώνει τις υπηρεσίες της και όχι να τις καθιστά επιβλαβείς.

«Δεν πιστεύουν ότι θα τα πάνε καλά εάν οι άνθρωποι δεν συμπαθούν την υπηρεσία τους», ανέφερε ο Σμιτ, συνοψίζοντας ένα από τα βασικά επιχειρήματα της υπεράσπισης.

Στον αντίποδα οι 29 Πολιτείες

Η θέση αυτή συγκρούεται ευθέως με όσα υποστηρίζουν οι Πολιτείες που έχουν προσφύγει κατά της Meta. Η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση, κατηγορούν την εταιρεία ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με χαρακτηριστικά που κρατούν τους νεότερους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένους, συμβάλλοντας σε προβλήματα όπως το άγχος και η κατάθλιψη.

Και οι 29 Πολιτείες κατηγορούν επίσης τη Meta ότι παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία μέσω της αθέμιτης συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων παιδιών.

Η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Μέγκαν Ο’Νιλ περιέγραψε ενώπιον των οκτώ ενόρκων ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο: σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, στόχος ήταν να προσελκύονται οι χρήστες, να παραμένουν στις εφαρμογές όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγονται τα δεδομένα τους και στη συνέχεια να αποκρύπτεται από το κοινό η πραγματικότητα σχετικά με τους κινδύνους.

«Λειτουργούσε ιδιαίτερα καλά στα παιδιά», ανέφερε η Ο’Νιλ, υποστηρίζοντας ότι η Meta χρειαζόταν τους ανήλικους χρήστες, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να καθησυχάζει τους γονείς και όσους είχαν την ευθύνη τους ότι οι πλατφόρμες ήταν ασφαλείς.

Έως και 1,4 τρισ. δολάρια βλέπει ως κίνδυνο η Meta

Οι ένορκοι αναμένεται να εκδώσουν συμβουλευτική ετυμηγορία, όμως την τελική απόφαση για το κατά πόσο η Meta φέρει νομική ευθύνη θα λάβει η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς.

Σε περίπτωση που κρίνει την εταιρεία υπεύθυνη, θα μπορεί τόσο να επιβάλει αστικές χρηματικές κυρώσεις όσο και να διατάξει αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram.

Η Meta έχει υποστηρίξει ότι, με βάση τον τρόπο υπολογισμού που προβάλλεται στις αγωγές, οι κυρώσεις θα μπορούσαν θεωρητικά να φθάσουν ακόμη και τα 1,4 τρισ. δολάρια, ποσό κοντά στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Οι γενικοί εισαγγελείς των Πολιτειών έδωσαν αισθητά χαμηλότερη εκτίμηση σε ακρόαση την περασμένη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για ποσό που θα μπορούσε να βρίσκεται πιο κοντά στα 200 δισ. δολάρια, περίπου όσο τα καθαρά κέρδη της Meta μετά φόρων σε διάστημα τριών ετών.

Στο στόχαστρο likes και infinite scroll

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο χρηματικές αποζημιώσεις. Η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ ζητούν ευρεία αναμόρφωση των δύο πλατφορμών.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που επιδιώκουν περιλαμβάνονται η κατάργηση των likes και του infinite scroll, της ατέρμονης δηλαδή κύλισης που τροφοδοτεί συνεχώς την οθόνη με νέο περιεχόμενο, η καθιέρωση χρονικών περιορισμών για τους νεότερους χρήστες και η αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων που υποτίθεται ότι εμποδίζουν παιδιά κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.

Μετά τις εναρκτήριες αγορεύσεις, πρώτος μάρτυρας των Πολιτειών ήταν ο Αρτούρο Μπεχάρ, πρώην μηχανικός ασφαλείας της Meta, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα εργαλεία προστασίας των παιδιών δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά. Έχει ήδη καταθέσει εναντίον της Meta σε τέσσερις διαφορετικές δίκες.

«Move fast and break things» και η ασφάλεια σε δεύτερο πλάνο

Η Meta προσπάθησε να εμποδίσει την κατάθεση του Μπεχάρ, επικαλούμενη μεταξύ άλλων ισχυρισμούς ότι είχε διαγράψει μηνύματα στο Signal με πρώην εργαζομένους. Η δικαστής Ρότζερς, ωστόσο, απέρριψε την προσπάθεια αποκλεισμού ενός από τους σημαντικότερους μάρτυρες της άλλης πλευράς.

Ο Μπεχάρ είπε στους ενόρκους ότι το «move fast and break things» αποτελούσε για χρόνια βασικό δόγμα στη Meta, ενώ περιέγραψε μια λογική τύπου «don’t ask, don’t tell» όσον αφορά την παρακολούθηση του κατά πόσο παιδιά κάτω των 13 ετών βρίσκονταν στις πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, πολλά προϊόντα κυκλοφόρησαν στην αγορά χωρίς η ασφάλεια να αποτελεί βασικό παράγοντα στον αρχικό σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τα Reels, τα σύντομα βίντεο που αποτελούν πλέον κεντρικό στοιχείο του Instagram.

Στη διάρκεια της δίκης αναμένεται να καταθέσουν τόσο ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ όσο και ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι. Η διαδικασία προβλέπεται να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Η πίεση πέρασε και στη Wall Street, με τη μετοχή της Meta να κινείται πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης της Τρίτης και να κλείνει με απώλειες 4,4%, στα 543,67 δολάρια.

«Teen time spent»: Οι εσωτερικές επικοινωνίες στο επίκεντρο

Οι Πολιτείες διευκρίνισαν ότι στόχος τους δεν είναι να οδηγήσουν τη Meta εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Ο’Νιλ αναγνώρισε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προσφέρουν οφέλη σε ορισμένους ανθρώπους.

Κατηγόρησε, όμως, τη Meta ότι εκμεταλλεύθηκε συστηματικά τη συμπεριφορά των παιδιών, μελετώντας πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός τους, πώς αντιδρούν στα διαδικτυακά ερεθίσματα και πώς αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις εσωτερικές επικοινωνίες της εταιρείας. Σύμφωνα με την Ο’Νιλ, email που είχε σταλεί στον Μοσέρι προσδιόριζε ως στόχο τον «teen time spent», δηλαδή τον χρόνο που περνούν οι έφηβοι στην πλατφόρμα.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε επίσης ότι εργαζόμενοι της Meta είχαν παρομοιάσει εσωτερικά το Instagram με «ναρκωτικό» και τους εαυτούς τους με «διακινητές».

Η υπεράσπιση απάντησε ότι εργαζόμενοι μπορεί να χρησιμοποιούν υπερβολικές ή χαλαρές εκφράσεις σε ιδιωτικές συνομιλίες, χωρίς αυτό να αποδεικνύει ότι τα προϊόντα είναι εθιστικά. Πρόσθεσε ότι οι ένορκοι θα ακούσουν και τι έκανε ο εργαζόμενος που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη παρομοίωση προκειμένου να καταστήσει την πλατφόρμα ασφαλέστερη.

Διαμαρτυρίες έξω από το δικαστήριο

Η έναρξη της δίκης συνοδεύθηκε από συγκέντρωση επικριτών της Meta έξω από το δικαστήριο. Ανάμεσά τους βρισκόταν η Μέρι Ρόντι, της οποίας ο 15χρονος γιος, Ράιλι Μπάσφορντ, αυτοκτόνησε το 2021, αφού, σύμφωνα με την ίδια, είχε πέσει θύμα διαδικτυακού αρπακτικού μέσω Facebook.

Η Ρόντι αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό του θανάτου του γιου της ως «αυθόρμητης αυτοκτονίας», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για την προβλέψιμη συνέπεια ενός συστήματος που, όπως είπε, προστατεύει τις εταιρείες αντί για τα παιδιά.

Η συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2023, δύο χρόνια μετά την κατάθεση της πληροφοριοδότριας Φράνσις Χόγκεν σε επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας. Η Χόγκεν είχε υποστηρίξει ότι η Meta γνώριζε τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν τα παιδιά από τα προϊόντα της και γνώριζε επίσης πώς θα μπορούσε να τους περιορίσει, αλλά δεν προχώρησε στις απαιτούμενες αλλαγές επειδή αυτές θα μπορούσαν να πλήξουν τα κέρδη της.

Οι δικαστικές πιέσεις αυξάνονται

Η νέα δίκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δικαστικές πιέσεις γύρω από τη χρήση των social media από ανηλίκους εντείνονται στις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο, σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες διέταξε τη Meta και την Google να καταβάλουν συνολικά 6 εκατ. δολάρια σε 20χρονη γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι είχε εθιστεί στο Instagram και το YouTube όταν ήταν παιδί.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστής στο Νέο Μεξικό επέβαλε στη Meta την καταβολή 567 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο υπόθεσης για την ψυχική υγεία των εφήβων, αφού ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας είχε χαρακτηρίσει τις πλατφόρμες της εταιρείας «δημόσια όχληση».

Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας του Τενεσί έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον της Meta με παρόμοιες καταγγελίες σχετικά με το Instagram, σε ξεχωριστή δίκη που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Νάσβιλ.

Η έκβαση της υπόθεσης του Όκλαντ, επομένως, ενδέχεται να αποκτήσει σημασία πολύ πέρα από μία ακόμη δικαστική αντιπαράθεση της Silicon Valley. Μια απόφαση που θα επιβάλει αλλαγές στα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα δεδομένα για ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο των social media, ιδίως όσον αφορά τους ανήλικους χρήστες.

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