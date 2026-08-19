Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ένα εντυπωσιακό άλμα 629% ξεκίνησε η χρηματιστηριακή πορεία της Unitree Robotics στη Σαγκάη, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη στρέφεται πλέον πέρα από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και προς τα ανθρωποειδή ρομπότ και τις εφαρμογές της λεγόμενης «ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης» (embodied AI).

Η εταιρεία με έδρα τη Χανγκζού, η επίσημη επωνυμία της οποίας είναι Yushu Technology Co., άντλησε 6,1 δισ. γουάν, περίπου 904 εκατ. δολάρια, μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, αποτελώντας την πρώτη εισηγμένη κατασκευάστρια ανθρωποειδών ρομπότ στην ηπειρωτική Κίνα.

Η μετοχή άνοιξε στα 1.100 γουάν, έναντι τιμής διάθεσης 150,8 γουάν, προτού περιορίσει μέρος των αρχικών κερδών της. Η τιμή ανοίγματος αποτίμησε την εταιρεία στα 445 δισ. γουάν, φέρνοντάς την σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της Luxshare Precision Industry, ενός από τους σημαντικούς προμηθευτές της Apple.

Το εκρηκτικό ντεμπούτο αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για την embodied AI, η οποία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα μέτωπα της παγκόσμιας κούρσας τεχνητής νοημοσύνης.

Το Πεκίνο ενισχύει τη στήριξή του προς στρατηγικές τεχνολογίες, από τα τσιπ μέχρι τα ανθρωποειδή ρομπότ, καθώς επιχειρεί να δημιουργήσει εγχώριες τεχνολογικές αλυσίδες και να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στις νέες εφαρμογές της AI.

«Η εκρηκτική άνοδος της Unitree στο ντεμπούτο της δείχνει την ισχυρή ζήτηση για τον κινεζικό κλάδο embodied AI», ανέφερε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence Ίαν Μα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κεφάλαια του IPO αναμένεται να επιταχύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την εμπορική αξιοποίησή της.

Τεράστια ζήτηση από τους επενδυτές

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι οι εντολές των ιδιωτών επενδυτών για τη Unitree ξεπέρασαν ακόμη και τα 7,07 τρισ. γουάν προσφορών που είχαν συγκεντρωθεί για το μεγάλο IPO της κινεζικής εταιρείας τσιπ μνήμης CXMT τον προηγούμενο μήνα.

Ένας από τους λόγους για τα τεράστια επίπεδα υπερκάλυψης είναι η επιφυλακτικότητα των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών ως προς τις αποτιμήσεις με τις οποίες οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις αρχικές δημόσιες προσφορές τους.

Οι εταιρείες καλούνται να δικαιολογούν τις αποτιμήσεις τους σε σύγκριση με ανταγωνιστές στην Κίνα και διεθνώς, ενώ οι αρχές έχουν κατά καιρούς αποθαρρύνει ιδιαίτερα ακριβές εισαγωγές, επιχειρώντας να προστατεύσουν τους ιδιώτες επενδυτές από πιθανές μεγάλες απώλειες.

Όταν όμως η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε ανοδική φάση, η πρακτική αυτή μπορεί να δημιουργήσει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην τιμή του IPO και στο ποσό που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

JPMorgan: Πλησιάζει η μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Ο ενθουσιασμός γύρω από τη Unitree αντανακλά επίσης τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η βιομηχανία των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει σε σημείο καμπής όσον αφορά τη μαζική παραγωγή.

«Το σημείο καμπής για τη μαζική παραγωγή φαίνεται να βρίσκεται κοντά», εκτιμούν αναλυτές της JPMorgan Chase, μεταξύ των οποίων ο Τιμ Χουάνγκ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, το επενδυτικό αφήγημα για την κινεζική βιομηχανία ανθρωποειδών ρομπότ στηρίζεται στην επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης, στις ευκαιρίες για μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή εξαρτημάτων και στην αυξανόμενη κρατική υποστήριξη.

Η JPMorgan προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ θα φθάσουν τις 60.000 μονάδες φέτος και τα 1,75 εκατ. έως το 2030, από μόλις 18.000 μονάδες το 2025.

Η Κίνα εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης.

Εκρηκτική αύξηση εσόδων

Η Unitree βρίσκεται ήδη μεταξύ των εταιρειών που έχουν αποκτήσει ισχυρή θέση στην αναδυόμενη αγορά.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της, η εταιρεία παρέδωσε περισσότερα από 5.500 ανθρωποειδή ρομπότ το 2025, επίδοση που την κατέταξε στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Παράλληλα, οι συνολικές πωλήσεις των τετράποδων ρομπότ της έχουν ξεπεράσει τις 33.000 μονάδες.

Η οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας υπήρξε επίσης εντυπωσιακή. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,7 δισ. γουάν το 2025 από 393 εκατ. γουάν ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 278 εκατ. γουάν και το μικτό περιθώριο κέρδους ξεπέρασε το 60%.

Η Unitree ιδρύθηκε από τον Γουάνγκ Σινγκσίνγκ και εξελίχθηκε σε μία από τις γνωστότερες κινεζικές startups ρομποτικής, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα όταν τα ανθρωποειδή ρομπότ της εμφανίστηκαν στο ετήσιο τηλεοπτικό γκαλά για την κινεζική Πρωτοχρονιά.

Προειδοποιήσεις για την αποτίμηση

Το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο συνοδεύεται, ωστόσο, από σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτίμηση.

Στο IPO, η Unitree αποτιμήθηκε σε 35,89 φορές τις πωλήσεις της, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο. Συγκριτικά, εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ εταιρείες του κλάδου, όπως οι UBTech Robotics και Shenzhen Dobot, διαπραγματεύονται σε περίπου 20 φορές τις πωλήσεις τους.

Οι αναλυτές της Nomura ξεκίνησαν την κάλυψη της μετοχής με τιμή-στόχο τα 370 γουάν, επίπεδο πολύ χαμηλότερο από τα 1.100 γουάν στα οποία άνοιξε η μετοχή.

«Δεν υπάρχει ξεκάθαρα θεμελιώδης βάση για αυτή την άνοδο της μετοχής», εκτίμησε ο Βέι-Σερν Λινγκ, managing director της Union Bancaire Privée, αποδίδοντας την κίνηση στον ενθουσιασμό των ιδιωτών επενδυτών.

Όπως προειδοποίησε, οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες λόγω του πρώιμου σταδίου ανάπτυξης και υιοθέτησης των ανθρωποειδών ρομπότ.

Οι επενδυτές, μάλιστα, αρχίζουν να εστιάζουν περισσότερο στα λεγόμενα world models και στα συστήματα λογισμικού που λειτουργούν ως ο «εγκέφαλος» των ανθρωποειδών ρομπότ, και όχι αποκλειστικά στις επιδόσεις του hardware.

Πού θα επενδυθούν τα κεφάλαια

Η Unitree σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 4,2 δισ. γουάν από τα έσοδα του IPO στην ανάπτυξη μοντέλων embodied AI, στην έρευνα ανθρωποειδών ρομπότ, σε νέα προϊόντα και στην επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η σύνθεση των στρατηγικών επενδυτών.

Περίπου το 20% της προσφοράς διατέθηκε σε στρατηγικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων η DeepSeek, επενδυτικό όχημα που συνδέεται με την Tencent, καθώς και επενδυτικοί βραχίονες μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, όπως οι China National Petroleum Corp., China Southern Power Grid και China Telecom.

Η DeepSeek απέκτησε ποσοστό 2,31%, με περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης τριών ετών. Η συνεργασία προβλέπει ότι η Unitree θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της DeepSeek στην AI για την ανάπτυξη μοντέλων embodied intelligence για τα ανθρωποειδή ρομπότ της.

Επενδυτές που συνδέονται με την Tencent συμμετείχαν επίσης στην προσφορά, συμφωνώντας να συνεργαστούν με τη Unitree στην ανάπτυξη μοντέλων νοημοσύνης για ρομπότ και σε σενάρια πρακτικής εφαρμογής τους.

Ανοίγει τον δρόμο για νέα IPO

Η επιτυχία της Unitree θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυναμική και για άλλες κινεζικές εταιρείες ρομποτικής που σχεδιάζουν εισαγωγή στο χρηματιστήριο, μεταξύ των οποίων οι Leju Robotics και Deep Robotics.

Η Shanghai AgiBot Innovation Technology, επίσης κατασκευάστρια ανθρωποειδών ρομπότ, έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για πιθανή εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα.

Ως η πρώτη εισηγμένη εταιρεία ανθρωποειδών ρομπότ στην ηπειρωτική Κίνα, η Unitree θα μπορούσε πλέον να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για το πώς οι επενδυτές αποτιμούν τις εμπορικές προοπτικές της embodied AI.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο ο ενθουσιασμός των αγορών θα δικαιωθεί από την πραγματική οικονομία. Παρά την αύξηση των πιλοτικών εφαρμογών και τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις, αρκετοί παράγοντες της βιομηχανίας εκτιμούν ότι η ευρεία εμπορική αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ θα εξαρτηθεί από περαιτέρω πρόοδο στα μοντέλα AI και από την ανάπτυξη περισσότερων δεδομένων εκπαίδευσης από πραγματικές συνθήκες.

Διαβάστε επίσης

Ελον Μασκ: Από τα βιβλία στα δισεκατομμύρια – Η συνήθεια που καθόρισε την πορεία προς την κορυφή

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ