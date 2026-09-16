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Η PricewaterhouseCoopers σχεδιάζει να μειώσει κατά το ήμισυ τα μπόνους στην Ελβετία, καθώς η ελεγκτική εταιρεία της Big Four επιδιώκει περικοπές κόστους ως απάντηση στην τεχνητή νοημοσύνη και στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι περικοπές ανακοινώθηκαν εσωτερικά τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια αρκετών συναντήσεων ενημέρωσης με συγκεκριμένες ομάδες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Όπως ανέφεραν, δεν υπήρξε γραπτή εσωτερική ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα.

Εκπρόσωπος της PwC δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα ή θέματα προσωπικού. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τις πληροφορίες σχετικά με τα μπόνους ή άλλες αποφάσεις.

Η PwC Ελβετίας απέδωσε τις περικοπές στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και στην αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, σύμφωνα με τις πηγές. Οι συμβουλευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με χαμηλότερη ζήτηση για ορισμένες επαγγελματικές υπηρεσίες, πιέσεις για βελτίωση της κερδοφορίας και την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, οι εταιρείες περιορίζουν το κόστος. Η KPMG περικόπτει περίπου 200 θέσεις στον συμβουλευτικό της κλάδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλούμενη τα χαμηλά ποσοστά αποχώρησης εργαζομένων και τη «δυναμική της αγοράς». Εταιρείες όπως η McKinsey & Company, η Ernst & Young US και η PwC US έχουν επίσης καταργήσει θέσεις σε υποστηρικτικές λειτουργίες τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη και την εξωτερική ανάθεση εργασιών για να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την κερδοφορία.

Πίεση στον συμβουλευτικό κλάδο

Όταν εργαζόμενοι στην Ελβετία ρώτησαν εάν σχεδιάζονται απολύσεις, η εταιρεία απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν εξετάζεται επί του παρόντος, σύμφωνα με τις πηγές.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ζυρίχη και η Γενεύη έχουν εξελιχθεί σε ιδιαίτερα προσοδοφόρες αγορές για συμβουλευτικές εταιρείες όπως οι EY, KPMG και Deloitte. Στην Ελβετία εδρεύει μεγάλος αριθμός διεθνών εταιρειών που έχουν επιλέξει τη χώρα για τα ευρωπαϊκά κεντρικά τους γραφεία. Αυτό επιτρέπει στις συμβουλευτικές εταιρείες να εξασφαλίζουν διεθνείς αναθέσεις από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελβετία.

Οι συμβουλευτικές εταιρείες επωφελούνται επίσης από τους μεγάλους κλάδους φαρμακευτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ελβετίας. Ωστόσο, και οι δύο κλάδοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η PwC έχασε φέτος τη Roche Holding AG, η οποία συγκαταλεγόταν μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της, καθώς η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία της Ελβετίας περιόρισε τις δαπάνες της.

Οι εταίροι της PwC βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική, μεταξύ των οποίων σε ποιους πελάτες θα πρέπει να επικεντρωθούν και πώς θα διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τις πηγές.

Η εξαφάνιση της Credit Suisse, με την οποία η PwC διατηρούσε μακροχρόνια συμβουλευτική σχέση, έχει επίσης επιβαρύνει τις δραστηριότητές της. Η εξαγορά της τράπεζας από την UBS Group AG είχε ως αποτέλεσμα ένα από τα δύο μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελβετίας να πάψει να αποτελεί ανεξάρτητο πελάτη.

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