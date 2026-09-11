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Οι προοπτικές για την κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, ωστόσο η ισχυρή αυτή επίδοση τις φέρνει στο στόχαστρο κυβερνήσεων που εξετάζουν την επιβολή υψηλότερης φορολογίας προκειμένου να καλύψουν δημοσιονομικά κενά.

Η συζήτηση για τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών εντείνεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ιταλία, δημιουργώντας ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας που προβληματίζει τους επενδυτές.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δεν έχει αποκλείσει την αύξηση της φορολογίας στις τράπεζες στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα, εξέλιξη που έχει προκαλέσει προειδοποιήσεις από αναλυτές και τραπεζικά στελέχη.

Στην Ιταλία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ζητά από τις τράπεζες μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση της οικονομίας, ενώ στη Γαλλία και τη Σουηδία οι επερχόμενες εκλογές ενδέχεται να ενισχύσουν τις πολιτικές δυνάμεις που τάσσονται υπέρ υψηλότερων φόρων στον τραπεζικό κλάδο.

«Η ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών αποτελεί μια δελεαστική πιθανή πηγή πρόσθετης φορολογίας», δήλωσε ο Αντριου Στίμσον, αναλυτής της Keefe, Bruyette & Woods.

Νέα πηγή εσόδων για κυβερνήσεις με δημοσιονομικές πιέσεις

Η απειλή νέων φόρων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν πρόσθετες πηγές εσόδων για να περιορίσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Οι τράπεζες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς αρκετά πολιτικά κόμματα — ιδιαίτερα από τον χώρο της αριστεράς — υποστηρίζουν ότι τα υψηλά κέρδη τους αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων που ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια και ότι μέρος αυτών των κερδών θα πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης αναμένεται να καταγράψουν νέα χρονιά-ρεκόρ κερδών, χάρη στην ισχυρή δραστηριότητα στην επενδυτική τραπεζική και την αύξηση των προμηθειών από υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και κεφαλαίων.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Banks Index, ο οποίος παρακολουθεί τις μεγαλύτερες τράπεζες της περιοχής, αναμένεται να εμφανίσει μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 13,6% το 2026, από 7,9% το 2022.

Η κερδοφορία του κλάδου έχει ενισχυθεί επίσης από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και την απορρύθμιση του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με αναλυτές της Bloomberg Intelligence.

Οι τράπεζες έχουν υπεραποδώσει για χρόνια

«Η κυβέρνηση Μπέρναμ είναι μια αριστερή κυβέρνηση και εδώ και χρόνια υπήρχαν ενδείξεις ότι οι τράπεζες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλότερη φορολογία», δήλωσε ο Μπένζαμιν Τομς, αναλυτής της RBC Capital Markets.

Οι βρετανικές τράπεζες ήδη πληρώνουν πρόσθετη επιβάρυνση 3% στα κέρδη άνω των 100 εκατ. λιρών ετησίως, πέραν του βασικού εταιρικού φόρου.

Ο Τομς εκτιμά ότι μία πιθανή αύξηση της τραπεζικής επιβάρυνσης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες θα μπορούσε να αποφέρει επιπλέον 2 δισ. λίρες στα κρατικά ταμεία.

Στην Ιταλία, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού συζητούν πιθανή πρόσθετη φορολόγηση των τραπεζών.

Ο Σαλβίνι δήλωσε ότι επιθυμεί να προτείνει ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό της Ισπανίας, υποστηρίζοντας ότι τα αναμενόμενα κέρδη-ρεκόρ των τραπεζών «έχουν επιβαρύνει τους πολίτες».

Αντίθετα, ο έτερος αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι τάσσεται κατά ενός νέου φόρου στις τράπεζες, προκρίνοντας διάλογο με τον κλάδο για τη συμβολή του στην κάλυψη πιθανών δημοσιονομικών αναγκών.

Η Ισπανία είχε επιβάλει το 2022 προσωρινό φόρο 4,8% στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες των τραπεζών. Αργότερα αντικαταστάθηκε από προοδευτικό φόρο με ανώτατο συντελεστή 7% για τράπεζες που εμφανίζουν έσοδα άνω των 5 δισ. ευρώ (5,8 δισ. δολάρια) από τόκους και προμήθειες, επηρεάζοντας ομίλους όπως η Banco Santander και η BBVA.

Εκλογές και πολιτική αβεβαιότητα αυξάνουν την πίεση

«Καθώς οι κυβερνήσεις εξετάζουν τρόπους χρηματοδότησης, οι τραπεζικοί φόροι αποτελούν έναν διαρκή κίνδυνο για τον κλάδο», ανέφεραν αναλυτές της JPMorgan.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι αυξάνεται η συζήτηση για υψηλότερη φορολογία σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, ενώ η αβεβαιότητα αναμένεται να ενισχυθεί ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων.

Η Σουηδία οδηγείται σε εθνικές εκλογές στις 13 Σεπτεμβρίου, με τα κέρδη των τραπεζών να κινδυνεύουν από έναν πιθανό νέο φόρο που έχει προτείνει η αντιπολίτευση, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Οι γαλλικές τράπεζες αντιμετωπίζουν πρόσθετη αβεβαιότητα λόγω του μεγάλου εύρους πιθανών αποτελεσμάτων στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να περιορίσει ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ευρωζώνη, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αυξάνει το κόστος δανεισμού της χώρας.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα είναι δύσκολο να καταργηθεί η έκτακτη εταιρική φορολογική επιβάρυνση που εφαρμόστηκε το 2025 και επεκτάθηκε και φέτος.

Ο προϋπολογισμός για το 2027 αναμένεται να κατατεθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Fitch Ratings, ο συγκεκριμένος φόρος κόστισε στις γαλλικές τράπεζες περίπου 1 δισ. ευρώ το 2025.

Οι τράπεζες μπορούν να απορροφήσουν υψηλότερους φόρους

Παρά τις πιέσεις, η ανθεκτική κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών τους επιτρέπει να απορροφήσουν υψηλότερες επιβαρύνσεις χωρίς να εκτροχιάσουν τις προβλέψεις τους, εκτιμούν στελέχη και αναλυτές.

Ο οικονομικός διευθυντής της Lloyds Banking Group, William Chalmers, δήλωσε ότι η τράπεζα δεν θα άλλαζε τις εκτιμήσεις της λόγω μιας πιθανής αύξησης της τραπεζικής επιβάρυνσης.

Μια αύξηση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες θα κόστιζε στη Lloyds περίπου 225 εκατ. λίρες, ποσό που, όπως είπε, «δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο».

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή συζήτηση για υψηλότερη φορολογία συνοδεύεται από αντικρουόμενες προτεραιότητες.

Η χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού είναι «απολύτως απαραίτητη» για επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ενεργειακή μετάβαση, υπογράμμισε ο Στίμσον.

«Οι κυβερνήσεις δεν θα θέλουν να διακινδυνεύσουν αυτή την ανάπτυξη για χάρη μιας γρήγορης αύξησης εσόδων», πρόσθεσε.

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