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Δύο διαδοχικές παρεμβάσεις αλλάζουν από το φθινόπωρο το τοπίο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς η ελάφρυνση περνά τόσο στο κόστος του πετρελαίου όσο και στη φορολογία εισοδήματος. Το πρώτο όφελος θα γίνει άμεσα ορατό από την 1η Νοεμβρίου 2026 στην αντλία, ενώ το δεύτερο θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, για τα εισοδήματα του 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αλλαγές: η άμεση εφαρμογή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το συνολικό όφελος από τη φορολογική παρέμβαση μπορεί να φτάσει έως και τα 2.900 ευρώ, ενώ στην περίπτωση του πετρελαίου η ελάφρυνση μπορεί να φθάσει τα 50,8 λεπτά ανά λίτρο.

Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ

Η νέα φορολογική ρύθμιση προβλέπει μηδενικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται φυσικά πρόσωπα που αποκτούν πάνω από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα.

Η αλλαγή αφορά το φορολογικό έτος 2026, επομένως το οικονομικό της αποτέλεσμα θα φανεί κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2027.

Σήμερα, στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών περιλαμβάνονται 245.907 φυσικά πρόσωπα, των οποίων το εισόδημα φορολογείται με την κλίμακα που εφαρμόζεται στους μισθωτούς. Ωστόσο, η νέα ρύθμιση δεν δημιουργεί οριζόντια ελάφρυνση για όλους, καθώς ουσιαστικό όφελος προκύπτει για όσους βρίσκονται πάνω από το υφιστάμενο αφορολόγητο όριο.

Συγκεκριμένα, 47.091 αγρότες αναμένεται να δουν μειώσεις στη φορολογική τους επιβάρυνση. Για έναν αγρότη χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ λόγω του μηδενικού συντελεστή.

Οι συγκεκριμένοι περίπου 47.000 αγρότες δηλώνουν περίπου 56% του συνολικού εισοδήματος της κατηγορίας, δηλαδή περίπου 850 εκατ. ευρώ από συνολικά 1,5 δισ. ευρώ. Το ανώτατο όφελος από τη συγκεκριμένη φορολογική αλλαγή ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 87 εκατ. ευρώ για το 2027, που είναι το πρώτο έτος εφαρμογής, ενώ από το 2028 και μετά εκτιμάται ότι θα διαμορφώνεται στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αγροτικό πετρέλαιο με έκπτωση απευθείας στην αντλία

Η δεύτερη παρέμβαση ενεργοποιείται νωρίτερα και αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, το σημερινό μοντέλο επιστροφής του φόρου αλλάζει. Αντί ο αγρότης να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό και να περιμένει μεταγενέστερα την επιστροφή, η προβλεπόμενη ελάφρυνση θα περνά απευθείας στην τιμή αγοράς του καυσίμου στο πρατήριο.

Οι λεπτομέρειες του νέου μηχανισμού θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά στην ανάπτυξη ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, ώστε να γίνεται σε πραγματικό χρόνο η επιβεβαίωση της ιδιότητας του δικαιούχου.

Η διαδικασία θα συνδέεται με τα στοιχεία του νέου ΟΣΔΕ και τις επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις καλλιέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός θα μπορεί να αγοράζει το δικαιούμενο πετρέλαιο έχοντας την ελάφρυνση ενσωματωμένη εξαρχής στην τιμή, χωρίς να απαιτείται αναμονή για μεταγενέστερη επιστροφή.

QR code και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο

Η ψηφιακή διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myDATAapp της ΑΑΔΕ, η οποία θα δημιουργεί έναν μοναδικό κωδικό συναλλαγής, δηλαδή QR code.

Ο παραγωγός θα επιδεικνύει τον κωδικό στο πρατήριο κατά την αγορά του πετρελαίου. Μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου θα επιβεβαιώνεται ότι είναι δικαιούχος της ενίσχυσης, ότι το καύσιμο που αγοράζει είναι ντίζελ κίνησης και ότι διαθέτει διαθέσιμο υπόλοιπο στο όριο των λίτρων που δικαιούται.

Ο κωδικός θα καταχωρίζεται και στο παραστατικό της συναλλαγής. Έτσι, η διαδικασία ελέγχου και η εφαρμογή της έκπτωσης θα πραγματοποιούνται ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας την ανάγκη για μεταγενέστερη εκκαθάριση και επιστροφή του φόρου.

Έως 50,8 λεπτά το λίτρο η ελάφρυνση

Το άμεσο όφελος από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης διαμορφώνεται σε 41 λεπτά ανά λίτρο. Εφόσον συνυπολογιστεί και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ που αναλογεί στην έκπτωση, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 50,8 λεπτά ανά λίτρο.

Η διαφορά προκύπτει από τα 41 λεπτά του ΕΦΚ και τα επιπλέον 9,8 λεπτά του ΦΠΑ.

Έτσι, ένας παραγωγός που θα αγοράσει 1.000 λίτρα αγροτικού πετρελαίου μπορεί, με βάση τα συγκεκριμένα ποσά, να έχει συνολική ελάφρυνση 508 ευρώ.

Οι δύο παρεμβάσεις δημιουργούν συνεπώς δύο διαφορετικούς χρόνους οφέλους για τους αγρότες: η αλλαγή στο αγροτικό πετρέλαιο γίνεται αισθητή άμεσα από τον Νοέμβριο του 2026, ενώ η φορολογική ελάφρυνση θα περάσει στην τσέπη των δικαιούχων μέσω της εκκαθάρισης των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026, το 2027.

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