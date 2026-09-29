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Την αποτελεσματικότητα των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα παραταθούν ή ακόμη και θα διευρυνθούν τα μέτρα που λήγουν στο τέλος του έτους.

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκονται δύο ειδικά φορολογικά μπόνους: η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και η αυξημένη συμμετοχή ορισμένων ιατρικών δαπανών στην κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται τη διατήρηση των κινήτρων, αλλά και την πιθανή επέκτασή τους, θεωρώντας ότι η περαιτέρω διάδοση των ψηφιακών πληρωμών μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Έκπτωση 30% για πληρωμές σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου

Το πρώτο μέτρο αφορά την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Η έκπτωση αφορά αμοιβές προς 20 κατηγορίες επαγγελματιών, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

δικηγόροι ,

, υδραυλικοί ,

, ηλεκτρολόγοι ,

, κομμωτήρια ,

, ταξί.

Στόχος του μέτρου είναι να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και να ζητούν την έκδοση απόδειξης σε συναλλαγές με κλάδους που θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο απόκρυψης εισοδημάτων.

Το συγκεκριμένο κίνητρο εφαρμόζεται από το 2022 και αφορά και τα φετινά εισοδήματα.

Διπλή μέτρηση για ιατρικές και κτηνιατρικές δαπάνες

Το δεύτερο φορολογικό κίνητρο αφορά τις πληρωμές για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο ανέρχεται στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του φορολογουμένου.

Για παράδειγμα, ηλεκτρονική πληρωμή ύψους 600 ευρώ για ιατρική υπηρεσία υπολογίζεται ως δαπάνη 1.200 ευρώ για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου.

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ένα επιπλέον κίνητρο για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής σε συναλλαγές που παραδοσιακά παρουσίαζαν μεγαλύτερη έκθεση σε αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα.

Τα ηλεκτρονικά εργαλεία περιορίζουν το φορολογικό κενό

Η ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της προσπάθειας για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών εσόδων.

Η επέκταση της χρήσης καρτών, η καθολική διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και η σταδιακή μείωση των συναλλαγών με μετρητά, έχουν συμβάλει στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, καθώς σε αυτούς εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή χρήση μετρητών, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μη δήλωσης εισοδημάτων και μη έκδοσης αποδείξεων.

Στο επίκεντρο οι έλεγχοι και η διεύρυνση των ψηφιακών πληρωμών

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω περιορισμού του κενού ΦΠΑ και της απόκλισης μεταξύ πραγματικής κατανάλωσης και δηλωμένων εισοδημάτων.

Η συνέχιση της προσπάθειας συνδέεται με την περαιτέρω προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, κυρίως σε δραστηριότητες όπου οι συναλλαγές με μετρητά παραμένουν αυξημένες.

Η τελική απόφαση για το μέλλον των φορολογικών κινήτρων αναμένεται να ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με βασικό κριτήριο την πραγματική συμβολή τους στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές.

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