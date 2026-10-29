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Η Ευρώπη ανεβάζει τον βηματισμό της και πλησιάζει τις ΗΠΑ σε μια από τις σημαντικότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών, την αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας. Με τις αποτιμήσεις να παραμένουν ελκυστικότερες και την εξάρτηση από τους τεχνολογικούς κολοσσούς σαφώς μικρότερη, οι ευρωπαϊκές μετοχές διεκδικούν ξανά την προσοχή των επενδυτών.

Το στοίχημα, ωστόσο, δεν κρίνεται μόνο στις προβλέψεις, αλλά στη διάρκεια της ανάκαμψης και στη διάχυσή της σε ολόκληρη την οικονομία. Η Ευρώπη κερδίζει έδαφος έναντι των ΗΠΑ κατά την τρέχουσα περίοδο ανακοινώσεων των εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς η προβλεπόμενη αύξηση των κερδών στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αναμένεται να κινηθεί σε σχεδόν αντίστοιχα επίπεδα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη MSCI θα καταγράψουν αύξηση 23% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η επίδοση αυτή υπολείπεται ελάχιστα της αύξησης κατά 24% που προβλέπεται για τις εταιρείες του S&P 500, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg Intelligence. Η τελευταία φορά που τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη ξεπέρασαν εκείνα των αμερικανικών επιχειρήσεων ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το μεγάλο comeback

Η ανθεκτικότητα των οικονομιών έχει ενισχύσει την αισιοδοξία και στις δύο περιοχές. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ευπρόσδεκτη αλλαγή για τους επενδυτές στις ευρωπαϊκές μετοχές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της δυναμικής της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις αντίστοιχες αμερικανικές μετοχές. Ο Stoxx 600 οδεύει προς υπεραπόδοση έναντι του S&P 500 τον Οκτώβριο, έπειτα από δύο διαδοχικά τρίμηνα κατά τα οποία είχε καταγράψει χαμηλότερες επιδόσεις.

«Η Ευρώπη εξελίσσεται σε μια ολοένα πιο ελκυστική επενδυτική επιλογή σε σχετικούς όρους», δήλωσε η Violeta Todorova, αναλύτρια ερευνών στην Leverage Shares. «Οι ευρωπαϊκές μετοχές συνδυάζουν πιο συγκρατημένες αποτιμήσεις, βελτιούμενη δυναμική στην αύξηση των κερδών και μικρότερη εξάρτηση από μια «χούφτα» τεχνολογικών εταιρειών με τεράστια χρηματιστηριακή αξία».

Τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η φετινή περίοδος δημοσίευσης εταιρικών αποτελεσμάτων εξελίσσεται δυναμικά, με τις δύο περιοχές να αναμένεται να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η ASM International NV, ολλανδικός κατασκευαστής εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών, κατέγραψε άνοδο περίπου 4% την Τετάρτη, αφού ανακοίνωσε αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις της. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσε και η Deutsche Bank καθώς τα κέρδη της ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η EssilorLuxottica εκτινάχθηκε κατά περίπου 16% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων υψηλότερων των αναμενόμενων την περασμένη εβδομάδα.

Η σχετικά μικρότερη εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, σε σύγκριση με την αμερικανική, ενισχύει επίσης την ελκυστικότητά της, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα της ζήτησης που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο τεχνολογικός κλάδος αντιπροσωπεύει περίπου το 9% του δείκτη Stoxx 600, έναντι 38% του S&P 500.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές μετοχές είναι οι χαμηλότερες αποτιμήσεις. Ο Stoxx 600 αποτιμάται σήμερα στις 14 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, έναντι 16 φορές τον Φεβρουάριο, και βρίσκεται πλέον κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του. Παράλληλα, από τον Ιούνιο διατηρείται έκπτωση περίπου 25% στην αποτίμησή του σε σχέση με τον S&P 500.

Παρά τα θετικά στοιχεία, η ανοδική δυναμική δεν έχει μεταφραστεί πλήρως σε νέα κέρδη για τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Ο Stoxx 600 δυσκολεύεται να ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στα μέσα Αυγούστου.

Ιδιαίτερες πιέσεις δέχονται κατά το τρέχον τρίμηνο οι μετοχές εταιρειών που εξαρτώνται από την καταναλωτική ζήτηση, εξαιτίας της εξασθένησης των αγορών και των ανησυχιών για τον πληθωρισμό. Η μετοχή της Unilever υποχώρησε κατά 2%, εν μέρει επειδή η εταιρεία ανακοίνωσε ασθενέστερες επιδόσεις στον τομέα των τροφίμων και στις ανεπτυγμένες αγορές. Η Volkswagen κατέγραψε πτώση μετά τη μετάβασή της σε ζημίες, ενώ υποχώρησαν και οι μετοχές των ομίλων πολυτελών ειδών Kering και Hermes μετά τη δημοσίευση των δικών τους αποτελεσμάτων.

Η «πραγματική δοκιμασία» για τις ευρωπαϊκές μετοχές την επόμενη χρονιά θα είναι η διεύρυνση της αύξησης των κερδών πέρα από τον ενεργειακό κλάδο, σύμφωνα με την Todorova της Leverage Shares. «Πρέπει να δούμε ισχυρότερη ζήτηση, ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων και διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας στους κλάδους της βιομηχανίας, των τραπεζών, των καταναλωτικών προϊόντων και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι επίσης πιθανό να επηρεαστούν από την αυξημένη μεταβλητότητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Rob Powell, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών για την περιοχή EMEA της BlackRock. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ισχυρές.

«Τα εταιρικά αποτελέσματα κινούνται θετικά και αυτό μας δίνει την πεποίθηση ότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Ευρώπη θα μπορούσε να βρίσκεται σε σχετικά ευνοϊκή θέση». Δείκτης της Citigroup καταδεικνύει ότι τους τελευταίους έξι μήνες περισσότεροι αναλυτές αναθεώρησαν προς τα πάνω παρά προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα ευρωπαϊκά εταιρικά κέρδη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί τέτοιων αναβαθμίσεων από το 2022. Αντίθετα, στις ΗΠΑ οι εκτιμήσεις για τα κέρδη έχουν αρχίσει να αναθεωρούνται προς τα κάτω τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο διαδοχικών αναβαθμίσεων που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου.

«Οι επενδυτές θα επιλέξουν εταιρείες με ανθεκτική κερδοφορία και όχι απλώς εκείνες που εμφανίζουν απότομη αύξηση κερδών», δήλωσε ο Alpesh Patel, διευθύνων εταίρος της RootBridge Capital. «Εφόσον διατηρείται ευρέως η λεγόμενη “ιερή τριάδα”, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ευρώπη: βελτίωση των αποδόσεων επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ισχυρότερη δημιουργία ταμειακών ροών και ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη».