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Πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να περιορίζουν ελαφρώς τις απώλειές τους μετά τη δημοσιοποίηση των νέων οικονομικών στοιχείων, τα οποία έδειξαν ανάπτυξη 3,4% το γ’ τρίμηνο και επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο, σε επίπεδα ωστόσο συμβατά με τις εκτιμήσεις.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,4% και διαπραγματεύεται στις 52.267,74 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται χαμηλότερα κατά 0,49% στις 7.706,06 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει «βουτιά» 1,76% στις 26.082,19 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται η Alphabet και η Caterpillar, με τις μετοχές τους να καταγράφουν ισχυρές απώλειες μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, ενισχύοντας τους προβληματισμούς για τις αποτιμήσεις και την απόδοση των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο S&P 500 κινδυνεύει να διακόψει ένα ανοδικό σερί τριών συνεδριάσεων, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα δεδομένα μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε την Τετάρτη το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4%, όπως αναμενόταν, έπειτα από την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης που είχε πραγματοποιήσει τον Σεπτέμβριο. Οι αξιωματούχοι της Fed υπογράμμισαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συγκέντρωσης περισσότερων οικονομικών στοιχείων πριν από τις επόμενες αποφάσεις.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών δεδομένων, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed, αυξήθηκε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 3,6%, επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ ο δομικός PCE, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,1% σε ετήσια. Παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού, η απουσία αρνητικής έκπληξης στα στοιχεία προσέφερε ανακούφιση στις αγορές.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα που παρουσίασε η αμερικανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης (BEA), το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 3,4%, έναντι 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 3,1% και 3,2%, σύμφωνα με τις διαφορετικές έρευνες οικονομολόγων, και αποτέλεσε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της τελευταίας χρονιάς. Καθοριστική ήταν η συμβολή των επιχειρηματικών επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν με ετησιοποιημένο ρυθμό 12,7%, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση από το 2020.

Οι δαπάνες για εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών και βιομηχανικό εξοπλισμό σημείωσαν σημαντική άνοδο, με μεγάλο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας να συνδέεται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και data centers. Μάλιστα, η συμβολή των επενδύσεων σε εξοπλισμό στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν η υψηλότερη από το 2011, εξαιρουμένης της περιόδου ανάκαμψης από την πανδημία.

Ανθεκτική παρέμεινε και η κατανάλωση των αμερικανικών νοικοκυριών, η οποία αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 3,8% για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά την ιδιαίτερα χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος ζωής. Αντίθετα, το εξωτερικό εμπόριο επιβάρυνε την οικονομική δραστηριότητα, καθώς οι καθαρές εξαγωγές αφαίρεσαν 3,3 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη.

Η εξέλιξη συνδέεται μεταξύ άλλων με την αύξηση των εισαγωγών, ιδιαίτερα εξοπλισμού για data centers, αλλά και με τις προσπάθειες επιχειρήσεων να επισπεύσουν εισαγωγές ενόψει δασμών και πιθανών διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα προσέθεσαν 1,6 ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό ανάπτυξης.

Ωστόσο, η ισχυρή τριμηνιαία επίδοση συνοδεύτηκε από ενδείξεις εξασθένησης της πραγματικής κατανάλωσης προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. Οι δαπάνες των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό, παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες, μετά τη σημαντική αύξηση του προηγούμενου μήνα.

Θετική έκπληξη επεφύλαξαν και τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καθώς οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 194.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου, έναντι εκτιμήσεων για 199.000.

Παρά τα ενθαρρυντικά μακροοικονομικά στοιχεία, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εταιρικές ανακοινώσεις, με την Alphabet να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πίεσης στον τεχνολογικό κλάδο. Η μητρική εταιρεία της Google υποχωρεί κατά 10%, καθώς τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες για τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσαν οι απογοητευτικές επιδόσεις στις δραστηριότητες αναζήτησης και διαφήμισης, ενισχύοντας τους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει τον βασικό επιχειρηματικό πυρήνα της εταιρείας. Η Alphabet ανακοίνωσε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 9,07 δισ. δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα την πρόβλεψη για ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 195 και 205 δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI μπορούν να αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, δικαιολογώντας τις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Ισχυρές απώλειες, της τάξης του 9%-10%, καταγράφει και η Caterpillar, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη και τα έσοδά της ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Ο βιομηχανικός όμιλος, ο οποίος κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας για data centers, ανακοίνωσε πωλήσεις στον κατασκευαστικό του τομέα ελαφρώς χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις, ενώ η συνολική υπέρβαση των προβλέψεων κρίθηκε περιορισμένη.

Στον αντίποδα, η Microsoft κινείται ανοδικά, με τη μετοχή της να ενισχύεται καθώς η ισχυρή ανάπτυξη της πλατφόρμας cloud, Azure, οδήγησε σε έσοδα και κέρδη υψηλότερα από τις προσδοκίες. Η εταιρεία κατάφερε παράλληλα να διατηρήσει υπό έλεγχο τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες, αν και το χαμηλότερο από το αναμενόμενο ύψος των επενδύσεων προκάλεσε πιέσεις σε παρόχους εξειδικευμένων υποδομών υπολογιστικού νέφους, καθώς ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις για καθυστερήσεις στην παράδοση νέας δυναμικότητας κέντρων δεδομένων.

Οι ανησυχίες επεκτάθηκαν στις μετοχές ημιαγωγών και μνήμης, με το iShares Semiconductor ETF (SOXX) να υποχωρεί περισσότερο από 2% και το Roundhill Memory ETF (DRAM) να χάνει άνω του 3%.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις σε επιμέρους εταιρείες λογισμικού, με τη ServiceNow να καταγράφει απώλειες 19% και τη Fortinet να υποχωρεί κατά 27%, μετά από απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα.

Εκτός τεχνολογίας, η DoorDash ενισχύεται κατά 5,9%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενομένων αποτελεσμάτων και της συμφωνίας για την εξαγορά της Instacart έναντι 17 δισ. δολαρίων.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον και στα αποτελέσματα της Amazon, τα οποία αναμένονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.