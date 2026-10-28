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Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η πολυαναμενόμενη απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αντίδραση στους επενδυτές. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στα οικονομικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών και στις προοπτικές των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η νέα άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τις πληθωριστικές ανησυχίες και επηρέασε την αγορά ομολόγων.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 52.476 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη ύψους 0,28% στις 7.743 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,27% φτάνοντας τις 26.549 μονάδες.

Όπως αναμενόταν, η Federal Reserve διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75% έως 4%, επιλέγοντας να αναμείνει περισσότερα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και του πληθωρισμού.

Η απόφαση ακολούθησε την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, την πρώτη από το 2023, και είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, πριν από τη συνεδρίαση οι επενδυτές απέδιδαν πιθανότητα σχεδόν 93% στη διατήρηση του κόστους δανεισμού στα σημερινά επίπεδα.

Παρά τις ενδείξεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού, η Fed επέλεξε να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση, λαμβάνοντας υπόψη και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων από τον Σεπτέμβριο, η οποία έχει ήδη συμβάλει στην αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.

Στην ανακοίνωσή της, η κεντρική τράπεζα υπογράμμισε ότι η συγκέντρωση περισσότερων οικονομικών πληροφοριών θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της κατάλληλης νομισματικής πολιτικής, ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο του 2%.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, αναφέρθηκε στη σημασία της σταθερότητας των τιμών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της απασχόλησης παραμένει ιδιαίτερα θετική και ότι η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζεται ισχυρότερη από τις αρχικές προσδοκίες.

Η κεντρική τράπεζα, ωστόσο, απέφυγε να προσφέρει σαφή καθοδήγηση σχετικά με την επόμενη κίνησή της, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο Τζεφ Σουλτς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Franklin Templeton Institute, υποστήριξε ότι τίποτα στη σημερινή απόφαση δεν αποκλείει μια νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης πριν από το τέλος του έτους.

«Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι ο ρυθμός της νομισματικής σύσφιγξης. Η Επιτροπή φαίνεται διατεθειμένη να αναιρέσει τις περσινές μειώσεις με μετρημένο ρυθμό, κάτι που ιστορικά ήταν πιο ευνοϊκό για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου», ανέφερε.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed, τον Δεκέμβριο, συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον, με τις αγορές να θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων.

Στο μεταξύ, η δημοσιοποίηση των στοιχείων για το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου και του πληθωριστικού δείκτη που προτιμά η Fed αναμένεται να προσφέρει πρόσθετες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της. Αμφότεροι οι δείκτες θα ανακοινωθούν αύριο, Πέμπτη.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αποτέλεσε ακόμη έναν παράγοντα που επηρέασε τη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το ενδεχόμενο διατήρησης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το 10ετές ανέβηκε στο 5,045% και το 30ετές στο 5,366%.

Εξάλλου, η νέα ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τους φόβους ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν ισχυρές, δυσκολεύοντας την προσπάθεια της Fed να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%. Η προθεσμιακή τιμή του Brent ξεπέρασε και πάλι τα 115 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI έκανε άλμα 2,9% στα 102,78 δολάρια το βαρέλι.

Στην εξίσωση προστίθεται και ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Oracle συγκέντρωσε τα βλέμματα των επενδυτών, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο άνω του 11%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προβλέπει έσοδα 225 δισ. δολαρίων για τη δημοσιονομική χρήση του 2030, εκτίμηση που συνεπάγεται ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 35%.

Στον τεχνολογικό κλάδο τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε νωρίτερα η νοτιοκορεατική SK Hynix, με ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας, έδωσαν ώθηση στον κλάδο των εταιρειών που προμηθεύουν μνήμες για συστήματα ΑΙ.

Έτσι, στις κερδισμένες της ημέρας βρέθηκαν η Micron Technology, η Arm Holdings, η Marvell Technology πάνω από 2% και η Advanced Micro Devices.

Ωστόσο αρκετές από τις παραδοσιακές Big Tech δεν ακολούθησαν, καθώς η τεχνολογική αγορά περιμένει να πάρει κατεύθυνση από τα κρίσιμα αποτελέσματα τριμήνου που θα δημοσιεύσουν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης η Microsoft και η Alphabet.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις προβλέψεις των δύο ομίλων για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και στο κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστικές υποδομές και τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται σε ουσιαστική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας.

Οι προβληματισμοί έχουν ενισχυθεί από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Meta Platforms, η οποία εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το προηγούμενο τρίμηνο, για πρώτη φορά σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2012. Η εκροή συνδέθηκε με κεφαλαιουχικές δαπάνες σχεδόν 35 δισ. δολαρίων, κυρίως για κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Επιφυλακτικά αντέδρασαν οι επενδυτές και στην αλλαγή πλεύσης της Apple, η οποία παρουσίασε το νέο MacBook Pro με οθόνη αφής, εγκαταλείποντας μια σχεδιαστική φιλοσοφία που διατηρούσε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Στους υπόλοιπους κλάδους, η GE Vernova και η Phillips 66, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους διύλισης πετρελαίου παγκοσμίως, ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο. Ειδικά η GE Vernova βρίσκεται στο προσκήνιο μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Trench Group έναντι 9 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στον εξοπλισμό ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης.

Υπό πίεση βρέθηκαν και οι μετοχές των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών όπως της Truist Financial, της M&T Bank και της Huntington Bancshares, καθώς η απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης τον Δεκέμβριο, συντήρησε τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης, τη ζήτηση δανείων και την αξία των ομολογιακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.