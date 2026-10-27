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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη και η Ασία μπορούν να επωφεληθούν από τη στενότερη συνεργασία τους σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας, καθώς και οι δύο περιοχές δέχονται πιέσεις από μεγάλες δυνάμεις, με κυριότερη την Κίνα. «Μαζί θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, εάν αντιδρούμε συντονισμένα στις παραβιάσεις των κανόνων του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου», δήλωσε την Τρίτη στη Σιγκαπούρη, πριν αναχωρήσει για την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

«Η δική σας ασφάλεια επηρεάζει άμεσα τη δική μας. Και η δική μας ασφάλεια επηρεάζει άμεσα τη δική σας», τόνισε σε ομιλία του, στην οποία ανέδειξε τα κοινά συμφέροντα των δύο περιοχών.

Ο Γερμανός ηγέτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Κίνα, της οποίας οι αυξανόμενες εξαγωγές και η ολοένα πιο προηγμένη μεταποιητική βιομηχανία απειλούν να αποδυναμώσουν τη βιομηχανική βάση πολλών ευρωπαϊκών οικονομιών. Ωστόσο, για πολλές ασιατικές χώρες, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ασία, οι οικονομικοί και εμπορικοί δεσμοί με την Κίνα είναι συχνά πολύ πιο στενά διασυνδεδεμένοι.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι η Κίνα «φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την τάξη, την ειρήνη και την ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό». Η θέση αυτή είναι πιθανό να βρει μεγαλύτερη απήχηση σε συμμάχους των ΗΠΑ, όπως οι Φιλιππίνες και η Ιαπωνία, καθώς και στην Ταϊβάν.

Ο Γερμανός καγκελάριος μεταφέρει το μήνυμά του σε μια περίοδο κατά την οποία υιοθετεί ολοένα πιο αυστηρή στάση απέναντι στην Κίνα σε εμπορικά ζητήματα. Παράλληλα, πρόσφατα κατέληξε σε κοινή γραμμή με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας τον δρόμο για την αυστηροποίηση των εμπορικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της αντίδρασής της, η ΕΕ σχεδιάζει να αξιοποιήσει μέτρα διασφάλισης για να περιορίσει τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων σε κλάδους όπως η χημική βιομηχανία, η επιπλοποιία και η κατασκευή μηχανημάτων, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος.

«Μια συνετή πολιτική απέναντι στην Κίνα ξεκινά από το εσωτερικό μας», δήλωσε ο Μερτς. «Η αρχή αυτή ισχύει στον Ινδο-Ειρηνικό όσο και στην Ευρώπη. Θα είμαστε σε καλύτερη θέση να οικοδομήσουμε ισορροπημένες σχέσεις με την Κίνα, εάν εμείς οι ίδιοι είμαστε ενωμένοι, ισχυροί, ανθεκτικοί, καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί».

Ο Μερτς επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς την Κίνα να σταματήσει να υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. «Καλούμε την Κίνα να αξιοποιήσει την επιρροή της για να συμβάλει στην επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία, αντί να διευκολύνει τον επιθετικό πόλεμο της Μόσχας», δήλωσε.