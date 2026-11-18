Σε συμφωνία για τη δραστική μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για τα γερμανικά νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις κατέληξε ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Έπειτα από περισσότερες από οκτώ ώρες διαπραγματεύσεων, η συμμαχία υπό την ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών του Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν στη μείωση του συγκεκριμένου φόρου για το 2027, όπως ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση την Τετάρτη.

Η μείωση, η οποία θα ισχύσει για ένα έτος, προβλέπει ότι ο φόρος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά θα περιοριστεί κατά περίπου 2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, στα 0,1 λεπτά.

Το μέτρο θα επεκταθεί επίσης στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Παράλληλα, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού συμφώνησαν στην επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή της βενζίνης από την 1η Ιανουαρίου.

Μείωση του ενεργειακού κόστους και χρηματοδότηση 5 δισ. ευρώ

Ο Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις να υλοποιήσει τη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είχε εξαγγείλει ως μέτρο για τον περιορισμό της κοινωνικής δυσαρέσκειας λόγω των υψηλότερων λογαριασμών ενέργειας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι νέες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω της αξιοποίησης αδιάθετων πόρων που συνδέονται με τον Νόμο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η κυβέρνηση πρόσθεσε ότι επιθυμεί να καταστήσει τη φορολογική μείωση μόνιμη, αν και παραμένει ασαφές πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια απόφαση.

Ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, έχει εκτιμήσει ότι το δημοσιονομικό κόστος μιας μόνιμης μείωσης θα ανερχόταν σε περίπου 5 δισ. ευρώ (5,5 δισ. δολάρια).

Η εξεύρεση χρηματοδότησης ήταν ο λόγος για τον οποίο η φορολογική ελάφρυνση είχε αρχικά εγκαταλειφθεί, προκαλώντας ανταρσία από ορισμένους συντηρητικούς βουλευτές του Μερτς.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε το βράδυ της Τρίτης αποσκοπεί στην επαναφορά της στήριξής τους προς την κυβέρνηση και στη διευκόλυνση της έγκρισης του προϋπολογισμού του 2027 από το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Η ενεργειακή κρίση του 2022 επιστρέφει στην Ευρώπη

Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχει αυξηθεί σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, μετά τη γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η νέα άνοδος οφείλεται στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου, που έχουν προκαλέσει νέα αναταραχή στις ενεργειακές τιμές.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις για την αφαίρεση επιβαρύνσεων που δεν συνδέονται άμεσα με το κόστος της ενέργειας από τους λογαριασμούς, προκειμένου να προσφέρουν οικονομική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση Μερτς έχει επικεντρωθεί φέτος σε μέτρα περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Τον Απρίλιο ανακοίνωσε πακέτο ελάφρυνσης των τιμών των καυσίμων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο συμφωνήθηκαν μια επιπλέον μείωση του φόρου καυσίμων και η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές της αντλίας.

Πολιτικές πιέσεις και αυξανόμενη δυσαρέσκεια στον κυβερνητικό συνασπισμό

Παρά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, τα κόμματα του συνασπισμού αντιμετωπίζουν αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, μέρος της οποίας έχει μεταφραστεί σε ενίσχυση της υποστήριξης προς την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Το κόμμα επικράτησε με μεγάλη διαφορά έναντι του κόμματος του Μερτς σε δύο περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, βουλευτές της κοινοβουλευτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για τους συμβιβασμούς που επιβάλλει η συνεργασία των κυβερνητικών εταίρων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι βουλευτές ενέκριναν ένα δημοσιονομικό σχέδιο για το 2027, το οποίο προβλέπει υψηλότερο δανεισμό και μεγαλύτερες δαπάνες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η αύξηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Γερμανίας να επιταχύνει τις επενδύσεις στις υποδομές και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της.