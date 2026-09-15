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Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης βάζει πλέον στο μικροσκόπιο των επενδυτών έναν κλάδο που επί χρόνια θεωρούνταν ασφαλής επιλογή για χαρτοφυλάκια με κριτήρια ESG: τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο FTSE Russell, ο βραχίονας δεικτών του London Stock Exchange Group, δέχεται ολοένα περισσότερα ερωτήματα από πελάτες της σχετικά με το εάν το αυξανόμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της AI θα πρέπει να οδηγήσει σε μικρότερη έκθεση στις τεχνολογικές μετοχές.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στους hyperscalers, τις εταιρείες που λειτουργούν ή χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα data centers. Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν εάν η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και νερού θα οδηγήσει τελικά σε μικρότερη στάθμιση ολόκληρου του τεχνολογικού κλάδου στους βιώσιμους δείκτες.

Περίπου 330 δισ. δολάρια σε παθητικές επενδύσεις παρακολουθούν σήμερα τους βιώσιμους δείκτες της FTSE Russell, ενώ η συνολική αξία των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους δείκτες ως benchmark είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η τεχνολογία από «πράσινη» επιλογή σε πρόβλημα ESG

Για χρόνια, οι Big Tech θεωρούνταν από τις κατεξοχήν επιλογές των ESG επενδυτών. Σε αντίθεση με τους κλάδους των ορυκτών καυσίμων, των όπλων ή του καπνού, η τεχνολογία αντιμετωπιζόταν ως ένας κλάδος με σχετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λιγότερες ηθικές αντιπαραθέσεις.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει όμως τα δεδομένα.

Η δημιουργία τεράστιων υποδομών για την ανάπτυξη και λειτουργία μοντέλων AI αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό. Μάλιστα, ορισμένες τεχνολογικές εταιρείες που στο παρελθόν έδιναν έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στρέφονται πλέον στο φυσικό αέριο για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των data centers.

Αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η κατανάλωση νερού εξελίσσεται επίσης σε σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση των εταιρειών.

Στο μικροσκόπιο οι δείκτες ESG

Η FTSE Russell αναφέρει ότι προς το παρόν αξιολογεί τις τεχνολογικές εταιρείες ξεχωριστά, εξετάζοντας την έκθεσή τους στους κινδύνους βιωσιμότητας. Ωστόσο, όπου κρίνεται απαραίτητο, προειδοποιεί ότι θα διαφοροποιεί ολοένα περισσότερο τη στάθμιση μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου.

Το ζήτημα είναι ακόμη πιο κρίσιμο για δείκτες που ακολουθούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και δηλώνουν ότι είναι ευθυγραμμισμένοι με τη Συμφωνία του Παρισιού ή με τους στόχους κλιματικής μετάβασης.

Παράλληλα, οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν το περιβαλλοντικό κόστος έναντι των υψηλών αποδόσεων που έχει προσφέρει η τεχνολογία. Ο δείκτης Russell 1000 Technology έχει ενισχυθεί περίπου 25% το τελευταίο εξάμηνο, έναντι 13% για τον Russell 3000.

Έτσι, η μείωση της έκθεσης στις Big Tech δεν αποτελεί μόνο απόφαση ESG, αλλά μπορεί να έχει και άμεσο οικονομικό κόστος για τα χαρτοφυλάκια.

Η ενεργειακή ζήτηση της AI

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers θα διπλασιαστεί έως το 2030, φτάνοντας τις 950 τεραβατώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 3% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή αποδοτικότητα της AI βελτιώνεται με ταχύτητα που ο IEA χαρακτηρίζει πρωτοφανή. Ωστόσο, η εμφάνιση ολοένα περισσότερων ενεργοβόρων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει μέρος αυτών των κερδών.

Οι εκπομπές που συνδέονται με τα data centers αναμένεται, σύμφωνα με τον IEA, να αντιστοιχούν περίπου στο 2% των παγκόσμιων εκπομπών του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2035.

Για τους θεσμικούς επενδυτές, επομένως, η συζήτηση έχει ήδη μετατοπιστεί: δεν εξετάζουν πλέον μόνο πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η AI και πόσα κέρδη μπορεί να δημιουργήσει, αλλά και πόση ενέργεια και πόσο νερό απαιτεί για να αναπτυχθεί.

Αυτό σημαίνει ότι το μέχρι πρότινος αυτονόητο «πράσινο» προφίλ της τεχνολογίας δεν θεωρείται πλέον δεδομένο.

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