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Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους κινδύνους αλλά και τους περιορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποίησε υψηλόβαθμο στέλεχος της TSMC, παρομοιάζοντας την AI με ένα τρίχρονο παιδί με υπερδυνάμεις που δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεών του.

Ο αντιπρόεδρος και συνδιευθύνων λειτουργικός διευθυντής της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Y.J. Mii, εξήγησε ότι η εταιρεία ακολουθεί ιδιαίτερα προσεκτική στάση απέναντι στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως όταν αυτή αφορά ευαίσθητες πληροφορίες έρευνας και ανάπτυξης.

Μιλώντας σε φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν στην Ταϊπέι, ο Mii υπογράμμισε ότι η ακατάλληλη χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή απώλεια δεδομένων.

«Η AI είναι σαν ένας τρίχρονος Superman. Μπορεί να είναι πολύ ισχυρή, αλλά δεν γνωρίζει τι είδους ζημιά μπορεί να προκαλέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, «δεν ξέρει το σωστό από το λάθος».

Η τοποθέτηση του στελέχους της TSMC έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα περιστατικά, στα οποία μοντέλα AI φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση σε εξωτερικούς οργανισμούς και συστήματα δεδομένων, έχουν ενισχύσει τις εκκλήσεις για αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας.

Η TSMC φοβάται κυρίως τις διαρροές δεδομένων

Η προστασία της ιδιόκτητης τεχνολογίας αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της TSMC, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές AI.

Ο Mii δεν επεκτάθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμα απειλή για την ανθρωπότητα. Εστίασε περισσότερο στους άμεσους επιχειρησιακούς κινδύνους, αλλά και στις πρακτικές δυνατότητες της τεχνολογίας μέσα στην ίδια την παραγωγή προηγμένων chips.

Η TSMC, όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι η AI είναι προς το παρόν ιδιαίτερα χρήσιμη για τον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς ημιαγωγών. Η εταιρεία αναπτύσσει τις επόμενες τεχνολογίες παραγωγής A14 και A10, οι οποίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς που συνδέονται με την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού.

Σε αυτό το επίπεδο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να δώσει λύση, υποστήριξε ο Mii, καθώς τα προβλήματα δεν αφορούν αποκλειστικά τον σχεδιασμό ή την επεξεργασία δεδομένων, αλλά και τη διαθεσιμότητα προηγμένου εξοπλισμού παραγωγής.

Η AI στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια

Οι δηλώσεις του στελέχους της TSMC έρχονται ενώ η συζήτηση για τα όρια και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο ζήτημα, από την Ουάσιγκτον έως το Πεκίνο.

Παράλληλα, στελέχη κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας έχουν ζητήσει μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη των μοντέλων AI, ώστε η δημιουργία μηχανισμών ασφαλείας να συμβαδίζει με την ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας.

Για την TSMC, πάντως, το ζήτημα είναι πιο άμεσο: πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η AI χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο κρίσιμες τεχνολογίες, δεδομένα και εμπορικά μυστικά. Η παρομοίωση του Mii αποτυπώνει ακριβώς αυτή την επιφυλακτική προσέγγιση: μεγάλη ισχύς χωρίς αντίστοιχη κατανόηση των συνεπειών μπορεί να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους.

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