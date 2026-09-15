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Το Ίδρυμα Gates σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για την ενίσχυση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη, με τον Μπιλ Γκέιτς να προειδοποιεί ότι η ταχεία υιοθέτηση της τεχνολογίας μπορεί να διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών και κοινωνικών ομάδων.

Ο συνιδρυτής της Microsoft υποστηρίζει ότι η AI μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο εξίσωσης ευκαιριών, εφόσον αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί με τρόπο που θα επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε λύσεις, γνώσεις και δυνατότητες που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός εμβέλειάς τους.

Παράλληλα, όμως, προειδοποιεί ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους 12 έως 18 μήνες θα είναι καθοριστικές για το ποιοι τελικά θα επωφεληθούν περισσότερο από την τεχνολογία.

1 δισ. δολάρια για υγεία, εκπαίδευση και αγροτική παραγωγή

Τα κεφάλαια που σχεδιάζει να διαθέσει το ίδρυμα θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της γεωργίας.

Ένα ακόμη σκέλος της πρωτοβουλίας αφορά την ενσωμάτωση πηγών και δεδομένων σε μη αγγλικές γλώσσες στα μεγάλα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για την ανάπτυξη μοντέλων AI. Στόχος είναι να περιοριστεί το γλωσσικό χάσμα και να μπορούν περισσότεροι χρήστες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν, να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες.

Ο Γκέιτς επισημαίνει ότι η AI μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό μηχανισμό διεύρυνσης της πρόσβασης στη γνώση, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι δεδομένο. Η τεχνολογία μπορεί να μειώσει τις ανισότητες ή να τις εντείνει, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί, θα αναπτυχθεί και θα διατεθεί.

Η προειδοποίηση για τους κινδύνους της AI

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Γκέιτς έχει αυξήσει τις προειδοποιήσεις του για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του είχε καλέσει τις τεχνολογικές εταιρείες και τις ρυθμιστικές αρχές να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά τους κινδύνους που δημιουργεί η AI για την ανθρωπότητα. Αντίστοιχες ανησυχίες έχουν εκφράσει το τελευταίο διάστημα και κορυφαία στελέχη του κλάδου, μεταξύ άλλων ο Σαμ Άλτμαν και ο Ντάριο Αμοντέι.

Ο Γκέιτς αναγνωρίζει επίσης ότι η μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών των υποδομών που απαιτούνται για τη λειτουργία των μοντέλων.

Ωστόσο, έχει απορρίψει την αντίληψη μιας αναπόφευκτης «καταστροφής» από την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να απομακρύνει την προσοχή από άμεσες και κρίσιμες ανάγκες, όπως η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Το βασικό του μήνυμα για την AI είναι ότι η εξέλιξη δεν αφορά ένα μακρινό μέλλον. Οι αποφάσεις λαμβάνονται τώρα και θα καθορίσουν εάν η τεχνολογία θα λειτουργήσει ως «μεγάλος εξισωτής» ή εάν θα δημιουργήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο χάσμα.

Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Ιδρύματος Gates για την επιτάχυνση των δαπανών του τα επόμενα χρόνια.

Το ίδρυμα σχεδιάζει να διαθέσει συνολικά 200 δισ. δολάρια έως το 2045, οπότε και προβλέπεται να ολοκληρώσει τη λειτουργία του. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 99% της περιουσίας που απομένει στον Μπιλ Γκέιτς, ενώ το σχέδιο προβλέπει σημαντική αύξηση των ετήσιων δαπανών.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς τομείς στους οποίους το ίδρυμα επιδιώκει να αξιοποιήσει τους πόρους του, με έμφαση όχι μόνο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά κυρίως στη διάχυση των οφελών της σε πληθυσμούς που μέχρι σήμερα έχουν περιορισμένη πρόσβαση.

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