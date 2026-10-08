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Η άβολη συνύπαρξη της Μαρίν Λεπέν με τον προστατευόμενό της Ζορντάν Μπαρντελά στην ηγεσία του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος της Γαλλίας αρχίζει να εμφανίζει σοβαρές ρωγμές, καθώς η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Η Λεπέν έχει ανακτήσει τον έλεγχο του Εθνικού Συναγερμού (RN), του κόμματος που ίδρυσε ο πατέρας της το 1972, μετά την απόφαση δικαστηρίου τον Ιούλιο που της επέτρεψε να διεκδικήσει ξανά την προεδρία. Οι διαφορές μεταξύ των δύο στελεχών, οι οποίες είχαν παραμεριστεί όσο εκείνη αντιμετώπιζε τις συνέπειες της καταδίκης της για υπεξαίρεση, έρχονται πλέον όλο και περισσότερο στην επιφάνεια.

Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Λεπέν την Τρίτη αποτυπώνει τη μετατόπιση των ισορροπιών. Η ατζέντα του 31χρονου Μπαρντελά και η πιο φιλοεπιχειρηματική προσέγγισή του έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο, καθώς η Λεπέν δίνει προτεραιότητα στις λαϊκιστικές οικονομικές της θέσεις.

Το σχέδιό της προβλέπει σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει μείωση του ορίου συνταξιοδότησης, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, φορολόγηση των επαναγορών μετοχών και υψηλότερη φορολογία των πολυεθνικών.

«Υπάρχουν διαφορές απόψεων και ύφους, αλλά στο τέλος της ημέρας η αρχηγός είναι η Μαρίν Λεπέν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Λουί Αλιό.

Οι εντάσεις εντάθηκαν μετά από δημοσίευμα που αποκάλυψε φερόμενες αντισημιτικές δηλώσεις του Μπαρντελά το 2013. Ο ίδιος τις αρνείται και έχει κινηθεί νομικά. Η Λεπέν τον έχει στηρίξει δημόσια, ωστόσο η υπόθεση τροφοδότησε τις εικασίες και τα δημοσιεύματα ότι η διαρροή μπορεί να προήλθε από το εσωτερικό του Εθνικού Συναγερμού.

Ψυχραίνονται οι σχέσεις Λεπέν – Μπαρντελά

Η υπόθεση των αντισημιτικών δηλώσεων μπορεί να αποτελέσει μια βολική αφορμή για περαιτέρω απομάκρυνση των δύο πολιτικών, εκτιμούν αναλυτές της γαλλικής ακροδεξιάς. Οι σχέσεις Μπαρντελά και Λεπέν έχουν εμφανώς ψυχρανθεί από το καλοκαίρι, γεγονός που ενισχύει τις συζητήσεις για τη μελλοντική ισορροπία στο κόμμα.

Ο Μπαρντελά, πολιτικό φαινόμενο με ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν μόλις 26 ετών όταν ανέλαβε την προεδρία του RN το 2022, με τη στήριξη της Λεπέν.

Η ίδια έχασε από τον Εμανουέλ Μακρόν στις προεδρικές εκλογές εκείνης της χρονιάς, όμως το RN αύξησε σημαντικά τις ψήφους του. Στις πρόωρες εκλογές του 2024 κέρδισε τις περισσότερες έδρες στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Πλέον, η Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ απομένουν περίπου έξι μήνες μέχρι την εκλογή του διαδόχου του Μακρόν. Έχει μάλιστα δηλώσει ότι, εφόσον κερδίσει, θα προτείνει τον Μπαρντελά για πρωθυπουργό.

Πριν από την απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού που της επέτρεψε να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία, ο Μπαρντελά προετοιμαζόταν να ηγηθεί εκείνος του ψηφοδελτίου του RN.

Στους 16 μήνες που μεσολάβησαν από την απόφαση που της απαγόρευε να είναι υποψήφια, μετά την καταδίκη της τον Μάρτιο του 2025, έως την απόφαση του Ιουλίου που περιόρισε την ποινή, ο Μπαρντελά είχε αρχίσει να προσανατολίζει τον κομματικό μηχανισμό προς τις οικονομικές πολιτικές της ελεύθερης αγοράς.

Οι δύο πολιτικοί έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομία. Η Λεπέν επιχειρεί να διαμορφώσει μια πιο λαϊκιστική οικονομική ατζέντα, θέλοντας παράλληλα να απομακρύνει την εικόνα της ως πολιτικού που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε πολιτισμικές συγκρούσεις. Προτεραιότητά της είναι οι εργαζόμενοι και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Ο Μπαρντελά, αντίθετα, θεωρεί ότι η επιχειρηματικότητα και οι οικονομικές ευκαιρίες πρέπει να αποτελούν βασικούς άξονες της πολιτικής.

Η συνταξιοδότηση στο επίκεντρο

Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Λεπέν αυτή την εβδομάδα δεν αναμένεται να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, οι οποίες έχουν ήδη πιέσει σημαντικά τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών 10ετών κρατικών ομολόγων έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2011.

Στο πιο ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, η Λεπέν υποστηρίζει εδώ και χρόνια τη μείωση του ορίου συνταξιοδότησης ακόμη και στα 60 έτη, ενώ ο Μακρόν το αύξησε στα 64. Ο Μπαρντελά είχε προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, με μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα συνδέει περισσότερο τη συνταξιοδότηση με τα χρόνια εργασίας παρά με ένα ενιαίο νόμιμο όριο ηλικίας.

Όταν ο Μπαρντελά θεωρούνταν πιθανότερος υποψήφιος για την προεδρία, οι συναντήσεις με επιχειρηματίες είχαν γίνει προτεραιότητα για το RN. Επιδίωξε επαφές με διευθύνοντες συμβούλους, προβάλλοντας φορολογικές περικοπές, μείωση της γραφειοκρατίας και δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου.

Πέρυσι συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση της Medef, της σημαντικότερης εργοδοτικής οργάνωσης της Γαλλίας.

Η Λεπέν, η οποία συμμετείχε στη φετινή συνάντηση, έχει επίσης πραγματοποιήσει επαφές με CEOs, όμως η παρουσία της ήταν λιγότερο φιλική προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο Μπαρντελά επιδίωκε εμφανώς να τους εντυπωσιάσει, ενώ εκείνη διατήρησε πιο αυστηρό και εξουσιαστικό ύφος.

«Πολλοί CEOs είχαν ποντάρει στον Μπαρντελά», δήλωσε επιχειρηματίας και υψηλόβαθμο στέλεχος της Medef. «Πίστευαν ότι θα τους άκουγε περισσότερο και ότι ήταν πρόθυμος να εφαρμόσει τις απόψεις τους». Όπως πρόσθεσε, πλέον δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να συναντούν τον Μπαρντελά. «Η μανία με τον Μπαρντελά τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα, το lifestyle και η νέα γενιά του RN

Οι διαφορές των δύο πολιτικών δεν περιορίζονται στην οικονομία.

Ο Μπαρντελά προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν λαμπερό τρόπο ζωής, προκαλώντας αντιδράσεις στους πιο παραδοσιακούς αξιωματούχους του RN, οι οποίοι φοβούνται ότι αυτή η εικόνα μπορεί να αποξενώσει την εργατική βάση του κόμματος.

Διατηρεί σχέση με Ιταλίδα πριγκίπισσα, μαζί με την οποία έχει εμφανιστεί σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως το Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό. Παράλληλα, έχει θεαθεί σε ακριβά εστιατόρια, όπως το Laurent, σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στα κεντρικά γραφεία του RN στο Παρίσι, ο Μπαρντελά προώθησε επίσης μια νεότερη ομάδα στελεχών που συμμερίζονται τη φιλοεπιχειρηματική του προσέγγιση.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά νέα πρόσωπα ήταν ο Φρανσουά Ντιρβί, πρώην διαχειριστής χαρτοφυλακίου, ο οποίος εγκατέλειψε μια καλά αμειβόμενη θέση στον ιδιωτικό τομέα για να γίνει οικονομικός σύμβουλος του Μπαρντελά.

Όπως και ο Μπαρντελά, ο Ντιρβί δεν ταίριαζε εύκολα με την εικόνα της Λεπέν ως εκπροσώπου των εργατικών στρωμάτων. Προερχόμενος από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της Γαλλίας, συντηρητικός καθολικός και με ισχυρή γνώση των χρηματοοικονομικών, έγινε ένα από τα σύμβολα της νέας διάθεσης του RN να προσεγγίσει τις ελίτ.

Την ημέρα που η Λεπέν εξασφάλισε το δικαίωμα να είναι υποψήφια, ο Ντιρβί φέρεται να πρότεινε στον Μπαρντελά να ανακοινώσει και εκείνος την υποψηφιότητά του. Ωστόσο, η Λεπέν αποφάσισε να τον απομακρύνει αμέσως μετά τη δικαστική της νίκη τον Ιούλιο, αν και η απόφαση έγινε γνωστή δημοσίως τον Αύγουστο.

Τον Σεπτέμβριο, η Λεπέν έκανε ακόμη μία συμβολική κίνηση, ξεκινώντας εκ νέου την προεκλογική της προσπάθεια από την εργατική πόλη Ενάν-Μπομόν στη βόρεια Γαλλία, από όπου είχε εκλεγεί στην Εθνοσυνέλευση. Ως πρώτο θέμα της εκστρατείας της επέλεξε την προσιτή στέγαση.

Συμμαχία υπό πίεση, αλλά χωρίς διαζύγιο

Παρά τις εντάσεις, ένα οριστικό πολιτικό «διαζύγιο» Λεπέν – Μπαρντελά δεν θεωρείται πιθανό στην παρούσα φάση.

Η δημόσια διατήρηση της σχέσης τους θα μπορούσε να βοηθήσει το RN να προσεγγίσει κεντροδεξιούς ψηφοφόρους που ενδέχεται να αντιστέκονται στη λαϊκιστική ατζέντα της Λεπέν.

Η απομάκρυνση του Μπαρντελά θα ήταν, επομένως, πολιτικά επικίνδυνη. Όπως εκτιμά ειδικός στη γαλλική ακροδεξιά, «αν χάσει τον Μπαρντελά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θα ψηφίσουν πλέον το κόμμα». Ο ίδιος θεωρεί ότι ο Μπαρντελά είναι πλέον κρίσιμο πρόσωπο για το RN, έχοντας δημιουργήσει τη δική του εκλογική βάση.

Ο Μπαρντελά, από την πλευρά του, διατηρεί ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα και έχει πλέον και δικό του οικονομικό σύμβουλο, τον Σαρλ-Ανρί Γκαλουά. Ο τελευταίος έχει υποστηρίξει ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν ακόμη και να πραγματοποιούν ταυτόχρονα προεκλογικές περιοδείες σε διαφορετικές πόλεις της Γαλλίας.

«Μπορούμε να διπλασιάσουμε την επιρροή μας», υποστηρίζει ο Γκαλουά. «Από τη στιγμή που ο Ζορντάν και η Μαρίν είναι εξίσου δημοφιλείς, πρόκειται για μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν και οι δύο».

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