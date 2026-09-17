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Η Μαρίν Λεπέν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει μια πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό του 2027, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας.

«Δεν θα κάνουμε τίποτα που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της Γαλλίας, ιδιαίτερα τη δημοσιονομική της κατάσταση», δήλωσε η Λεπέν σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI, η οποία μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Παρά τη συγκεκριμένη δέσμευση, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (National Rally) στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, λόγω της διαφωνίας της με βασικές επιλογές του προϋπολογισμού.

Πίεση στην κυβέρνηση πριν τις προεδρικές εκλογές

Η οικονομική εικόνα της Γαλλίας έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε νέα άνοδο στις τιμές ενέργειας, οι ακραίες θερμοκρασίες επηρέασαν την αγροτική παραγωγή και η πολιτική αβεβαιότητα περιόρισε τις επενδύσεις.

Με την προεδρική εκλογή του 2027 να απέχει λιγότερο από οκτώ μήνες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απρόθυμα να αναζητήσουν συμβιβασμούς με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μια νέα δημοσιονομική κρίση δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν υποψήφιο για την προεδρία, καθώς θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην επόμενη πολιτική περίοδο.

Η Λεπέν επανέλαβε τις βασικές οικονομικές της θέσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ, η περικοπή των κρατικών δαπανών και η σημαντική μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού παρουσίασε εκ νέου τις προτάσεις της για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και περιορισμό της χρηματοδότησης προς αλλοδαπούς.

Η ίδια δήλωσε ότι, εφόσον εκλεγεί Πρόεδρος της Γαλλίας, θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την απαγόρευση της μουσουλμανικής μαντίλας σε δημόσιους χώρους και θα επιδιώξει περιορισμούς στην ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ζώνης Σένγκεν, ώστε να αφορά μόνο πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ.

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