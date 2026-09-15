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Το γαλλικό σύστημα ηλεκτροδότησης βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένη πίεση, καθώς η χαμηλότερη διαθεσιμότητα των πυρηνικών αντιδραστήρων περιορίζει την προσφορά και οδηγεί σε απότομη άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενδοημερήσια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία αυξήθηκε την Τρίτη στα 292 ευρώ ανά μεγαβατώρα για παράδοση στις 7 το απόγευμα, δηλαδή κατά την περίοδο αιχμής της βραδινής ζήτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Epex Spot.

Η άνοδος ήρθε καθώς οι πυρηνικοί αντιδραστήρες της χώρας λειτουργούσαν στο 67% της συνολικής δυναμικότητάς τους, έναντι 72% τη Δευτέρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg βάσει των στοιχείων του διαχειριστή του δικτύου RTE.

Πιέσεις στην πυρηνική παραγωγή

Η Γαλλία εξαρτά σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτροπαραγωγή της από τους 57 πυρηνικούς αντιδραστήρες της, οι οποίοι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της χώρας. Η διαθεσιμότητα των μονάδων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ευρώπη περνά από το καλοκαιρινό μοντέλο, με μεγαλύτερη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας, σε ένα χειμερινό σύστημα που θα βασίζεται περισσότερο στην αιολική παραγωγή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πυρηνικές μονάδες αποτελούν κρίσιμο «μαξιλάρι» για την εξισορρόπηση των διακυμάνσεων στην παραγωγή από τον άνεμο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Electricité de France (EDF) διέκοψε την παραγωγή στους αντιδραστήρες Flamanville 1 και Civaux 1, ενώ παρέτεινε τις διακοπές λειτουργίας των St Laurent 1, Chooz 1 και Chooz 2. Παράλληλα, απεργιακές κινητοποιήσεις σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν επίσης την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πίεση δεν περιορίστηκε στη Γαλλία. Στη Γερμανία, οι ενδοημερήσιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν επίσης απότομα την Τρίτη, φτάνοντας περίπου τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις ώρες της βραδινής αιχμής.

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