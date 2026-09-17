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Ξεκινά την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00.

Το προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ποιοι δεν δικαιούνται το εποχικό βοήθημα

Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το χρονικό διάστημα από 10/09/2026 έως 30/11/2026.

Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν παράλληλα τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Η διαδρομή για την υποβολή είναι:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εργαζόμενοι ως:

οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί και αγγειοπλάστες,

δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες και καπνεργάτες,

μουσικοί – μέλη των αντίστοιχων επαγγελματικών σωματείων,

υποδηματεργάτες,

μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,

χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων,

ηθοποιοί και τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης,

χειριστές ή βοηθοί χειριστών κινηματογράφου,

ελεγκτές και ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου,

εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο,

σμυριδεργάτες,

ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου,

χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή επαγγελματικών σωματείων,

τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Ειδική κατηγορία εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση

Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

τις προϋποθέσεις,

το ύψος της ενίσχυσης,

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

και τη διαδικασία υποβολής,

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

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