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Το ενδεχόμενο ενός νέου μεγάλου σοκ στις τιμές της ενέργειας επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και η αβεβαιότητα στις αγορές οδηγούν ξανά ανοδικά το κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από τις αρχές του έτους, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες πιέσεις στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο έχει επιστρέψει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας νέα ανησυχία για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με νέο ενεργειακό κύκλο

Η ενεργειακή κρίση που ξέσπασε το 2022 είχε οδηγήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, η νέα αναταραχή δείχνει ότι η ενεργειακή αγορά παραμένει ευάλωτη σε γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η μειωμένη δυναμικότητα διύλισης στην Ευρώπη αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα πίεσης, καθώς η αγορά καλείται να καλύψει αυξημένες ανάγκες σε καύσιμα με περιορισμένα περιθώρια προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα πλήρωσης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η πιθανότητα ενός δύσκολου χειμώνα διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι αγορές προεξοφλούν τον κίνδυνο αυξημένης ζήτησης.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις, μεταφορές και κόστος παραγωγής.

Επιστρέφει η συζήτηση για φόρο στα υπερκέρδη

Η νέα πίεση στις τιμές αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη ενεργειακών εταιρειών, με στόχο τη δημιουργία πόρων για νέες επιδοτήσεις.

Παρότι οι ευρωπαϊκές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια με την κρίση του 2022, αρκετές χώρες συνεχίζουν να διατηρούν ή να εξετάζουν αντίστοιχους μηχανισμούς.

Η λογική πίσω από τους φόρους υπερκερδών είναι η άντληση μέρους των πρόσθετων εσόδων που δημιουργούνται σε περιόδους ακραίων αυξήσεων στις τιμές ενέργειας και η επιστροφή τους στην οικονομία μέσω μέτρων στήριξης.

Στην Ευρώπη, αρκετές κυβερνήσεις εφάρμοσαν τέτοιους μηχανισμούς την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, ενώ ορισμένα κράτη αποφάσισαν να τους παρατείνουν.

Οι χώρες που διατηρούν έκτακτους φόρους

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Ισπανία εξακολουθούν να εφαρμόζουν φόρους έκτακτων κερδών, ενώ ορισμένα μέτρα έχουν προγραμματιστεί να παραμείνουν σε ισχύ και μετά το 2026.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επεκτείνει έως το 2030 τον φόρο στις εταιρείες ορυκτών καυσίμων, ενώ η Ρουμανία έχει μετατρέψει τον αντίστοιχο φόρο στον τραπεζικό τομέα σε μόνιμο μέτρο.

Παράλληλα, η Πολωνία εξετάζει νέο φόρο έκτακτων κερδών, ενώ η Πορτογαλία επανεξετάζει την επιβολή φόρου στις πετρελαϊκές εταιρείες και τα διυλιστήρια.

Η τάση δείχνει ότι, παρά την προσωρινή φύση που προβλέπεται για τέτοιου είδους μέτρα, αρκετές κυβερνήσεις τα αντιμετωπίζουν πλέον ως εργαλείο αντιμετώπισης έκτακτων πιέσεων.

Περιορισμένα τα έσοδα σε σχέση με το κόστος στήριξης

Παρά την εφαρμογή των φόρων υπερκερδών, τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν στην Ευρώπη αποτελούν μικρό μέρος των συνολικών δαπανών για την ενεργειακή κρίση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εισφορές αλληλεγγύης απέφεραν περίπου 26 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μόλις 7% του συνολικού κόστους των μέτρων ενεργειακής στήριξης, τα οποία ξεπέρασαν τα 340 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι φόροι στα υπερκέρδη μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά δεν αρκούν από μόνοι τους για να καλύψουν το κόστος μιας μεγάλης ενεργειακής αναταραχής.

Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις

Το μεγάλο ερώτημα για την Ευρώπη είναι αν η νέα άνοδος των τιμών θα αποδειχθεί προσωρινή ή αν σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ενεργειακής αστάθειας.

Η πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η εξέλιξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και η κατάσταση των αποθεμάτων θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των κυβερνήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή κρίση επιστρέφει ως βασικός παράγοντας οικονομικής αβεβαιότητας, επαναφέροντας στο τραπέζι δύσκολες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση νέων παρεμβάσεων στήριξης.

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