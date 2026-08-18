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Οι νεότεροι καταναλωτές που αναζητούν τσάντες, κοσμήματα και είδη ένδυσης ελέγχουν όλο και συχνότερα τις τιμές στην αγορά μεταπώλησης πριν αγοράσουν καινούργια προϊόντα, προκειμένου να εκτιμήσουν την πιθανή μελλοντική τους αξία, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της RealReal Inc., Ράτι Σάχι Λεβέσκ.

Περισσότερο από το 80% των πελατών της RealReal που ανήκουν στη Gen Z και στους millennials ελέγχει τη δευτερογενή αγορά πριν επιλέξει ένα καινούργιο προϊόν πολυτελείας

Την ίδια στιγμή, πολλές από τις μεγάλες μάρκες έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές τους τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, η τιμή της εμβληματικής τσάντας Classic Flap της Chanel διπλασιάστηκε μεταξύ 2019 και 2026, φτάνοντας τα 11.700 δολάρια. Η Louis Vuitton, η οποία έχει επίσης αυξήσει τις τιμές στις τσάντες της, συγκαταλέγεται στις μάρκες με τις περισσότερες αναζητήσεις στην πλατφόρμα.

«Βλέπουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση ως προς τα ποσά που ξοδεύουν», δήλωσε η Λεβέσκ σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις προϊόντων αξίας άνω των 1.000 δολαρίων αυξήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Όπως ανέφερε, απροσδόκητη άνοδο καταγράφουν τα ιδιαίτερα ή περιορισμένης έκδοσης κομμάτια μόδας, μεταξύ των οποίων και ρούχα από τη δεκαετία του 1990.

«Νομίζω ότι ο κόσμος συνδέει κυρίως την αγορά μεταπώλησης με κοσμήματα, ρολόγια και vintage είδη», ανέφερε. Ωστόσο, η μεγάλη επιστροφή της μόδας της δεκαετίας του ’90 έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον και την αξία των κομματιών εκείνης της εποχής. «Η Gen Z τα ανακαλύπτει τώρα για πρώτη φορά, ενώ εγώ μεγάλωσα με αυτά, κάτι που πάντα με εκπλήσσει», πρόσθεσε.

Η αγορά μεταπώλησης έχει υπερδιπλασιαστεί σε μέγεθος από το 2021 και προβλέπεται να φτάσει τα 393 δισ. δολάρια έως το 2030, σύμφωνα με την έκθεση της ThredUp για την αγορά μεταπώλησης το 2026. Η RealReal, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2026, εκτιμώντας ότι τα έσοδά της θα κυμανθούν μεταξύ 788 και 797 εκατ. δολαρίων.

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