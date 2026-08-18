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Σε μετωπική νομική σύγκρουση με σαφείς πολιτικές διαστάσεις εξελίσσεται η κόντρα του ομίλου Disney και του δικτύου ABC με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). To ABC και ο μητρικός του όμιλος, η Disney, κατηγορούν ανοιχτά τη ρυθμιστική αρχή ότι έχει εξαπολύσει παράνομη «εκστρατεία αντιποίνων» με στόχο να τους τιμωρήσει για δημοσιογραφικές και προγραμματικές επιλογές που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, το ABC υποστηρίζει ότι η FCC παραβιάζει τα δικαιώματά του βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, καταχρώμενη την κρατική εξουσία μέσω, όπως αναφέρει, «προσχηματικών ρυθμιστικών ερευνών» και απειλών κατά των αδειών εκπομπής του.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η απόφαση της FCC να προχωρήσει σε πρόωρο έλεγχο των αδειών οκτώ τηλεοπτικών σταθμών του ABC, τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την κανονική διαδικασία ανανέωσής τους. Οι συγκεκριμένες άδειες δεν επρόκειτο να εξεταστούν πριν από τον Οκτώβριο του 2028.

Η κίνηση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς πριν από τον περασμένο Απρίλιο η FCC δεν είχε διατάξει ανάλογο πρόωρο έλεγχο για περισσότερα από 50 χρόνια.

Από τις πολιτικές DEI στον Τζίμι Κίμελ

Η FCC ξεκίνησε τον σχεδόν πρωτοφανή έλεγχο τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι ο όμιλος Disney δεν είχε ανταποκριθεί επαρκώς σε ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης που εφαρμόζει.

Ωστόσο, το ABC επισημαίνει ότι η απόφαση για τον πρόωρο έλεγχο των αδειών ελήφθη μόλις μία ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει το δίκτυο να απολύσει τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, με αφορμή σχόλιά του για τον ίδιο και την πρώτη κυρία, Μέλανια Τραμπ.

Το δίκτυο χαρακτηρίζει στην αγωγή του την κυβερνητική λογοκρισία «βαθιά αντιαμερικανική» και ζητεί από το δικαστήριο να απαγορεύσει στην FCC να προχωρήσει περαιτέρω στις διαδικασίες πρόωρης ανανέωσης ή να επιχειρήσει να επηρεάσει την άσκηση της δημοσιογραφικής και συντακτικής του κρίσης.

«Ξανά και ξανά, η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στον λόγο του ABC, στις ιστορίες που καλύπτουν οι δημοσιογράφοι του και στις απόψεις που μεταδίδονται από τα προγράμματα του δικτύου», αναφέρεται στην αγωγή.

Κατά το ABC, οι επιθέσεις αυτές κλιμακώθηκαν σταδιακά σε ρητές απαιτήσεις για αφαίρεση των αδειών εκπομπής του εξαιτίας του περιεχομένου του.

Η Disney και το ABC ζητούν επίσης την άμεση έκδοση προσωρινής διαταγής που θα αναστείλει τις διαδικασίες ανανέωσης και θα εμποδίσει την FCC να προγραμματίσει σχετική ακρόαση.

Σημειωτέον ότι η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης ολοκληρώθηκε νωρίτερα τον Αύγουστο, γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε πλέον να κινηθεί ανά πάσα στιγμή.

Η ανάρτηση Τραμπ και οι άδειες του ABC

Στην προσφυγή γίνεται ειδική αναφορά και σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι «πολύτιμες άδειες εκπομπής» του ABC θα έπρεπε να ανακληθούν, επειδή, κατά τον ίδιο, τα ενημερωτικά και βραδινά προγράμματα του δικτύου είναι «σχεδόν 100% αρνητικά» απέναντι στον ίδιο, το κίνημα MAGA και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Το ABC επικαλείται επίσης τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την ισχυρή συνταγματική προστασία της ελευθερίας του λόγου. Όπως αναφέρει η αγωγή, σε ομόφωνη απόφασή του μόλις πριν από δύο χρόνια το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την κρατική εξουσία για να τιμωρεί ή να καταστέλλει απόψεις που δεν επιθυμεί.

Παρά τις συνταγματικές αυτές εγγυήσεις, σύμφωνα με το ABC, η FCC έχει επανειλημμένα απειλήσει με ρυθμιστικές παρεμβάσεις μετά τη μετάδοση περιεχομένου που δυσαρέστησε την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι έρευνες του Μπρένταν Καρ

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, έχει κινήσει ξεχωριστές διαδικασίες που αφορούν τη Disney και το ABC. Πέραν της υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών, έχει ξεκινήσει έρευνα για την εκπομπή «The View», η οποία ασχολείται εκτενώς με την αμερικανική πολιτική και έχει συχνά επικρίνει τις πολιτικές Τραμπ.

Η FCC έχει υποστηρίξει ότι η εκπομπή ενδέχεται να εμπίπτει στους ομοσπονδιακούς κανόνες που υποχρεώνουν τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στους πολιτικούς υποψηφίους.

Παράλληλα, ο Μπρένταν Καρ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις πρωτοβουλίες της Disney σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη (DEI), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παραβιάζουν τη νομοθεσία περί διακρίσεων.

Το ABC υποστηρίζει ακόμη ότι ο επικεφαλής της FCC έχει δημοσίως αποδώσει στον εαυτό του μέρος της επιτυχίας για τις «παραχωρήσεις» που έχουν κάνει εταιρείες μέσων ενημέρωσης μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Στην αγωγή παρατίθεται ομιλία του Καρ στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC), όπου είχε δηλώσει ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ τα έβαλε με τα fake news μέσα ενημέρωσης και ο Πρόεδρος Τραμπ κερδίζει».

Ο Καρ είχε απαριθμήσει στη συνέχεια σειρά εξελίξεων στον αμερικανικό μιντιακό χώρο, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη διακοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς PBS και NPR, σε αποχωρήσεις γνωστών δημοσιογράφων και παρουσιαστών και σε αλλαγές ιδιοκτησίας μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων.

Το ABC αναφέρει επίσης ότι το «The View» συμπεριλήφθηκε σε ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου με φερόμενους «παραβάτες των μέσων ενημέρωσης», μεταξύ άλλων επειδή παρουσιαστές της εκπομπής είχαν υποστηρίξει ότι ο Τραμπ υπερέβαινε τις εξουσίες του με την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Η μακρά σύγκρουση Τραμπ με το ABC

Η δικαστική διαμάχη εντάσσεται σε μια ευρύτερη και μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Αντίστοιχες καταγγελίες περί κυβερνητικών αντιποίνων έχουν διατυπωθεί σε δικαστικές προσφυγές πανεπιστημίων και δικηγορικών εταιρειών που βρέθηκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης.

Οι σχέσεις του Τραμπ με το ABC έχουν περάσει από αρκετές περιόδους έντασης. Το 2024, η Disney συμφώνησε να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια για τη διευθέτηση αγωγής που είχε ασκήσει ο Τραμπ κατά του ABC News και του παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλου.

Η ένταση συνεχίστηκε και με τον Τζίμι Κίμελ, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από την FCC να εξετάσει τις άδειες του δικτύου. Τον Νοέμβριο είχε καλέσει τη ρυθμιστική αρχή να ανακαλέσει τις άδειες του ABC μετά την ερώτηση δημοσιογράφου του ABC News προς τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με τη δολοφονία, το 2018, αρθρογράφου της Washington Post.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στις ΗΠΑ χρειάζονται άδεια από την FCC για τη χρήση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων. Η ανάκληση άδειας αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο μέτρο, όμως επικριτές προειδοποιούν ότι ακόμη και η απειλή μιας τέτοιας ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα κρατικής παρέμβασης στις συντακτικές και προγραμματικές αποφάσεις των μέσων ενημέρωσης.

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