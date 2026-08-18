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Η IKEA έχει αφιερώσει τα τελευταία πέντε χρόνια στην ανάπτυξη του προγράμματος επαναγοράς και μεταπώλησης μεταχειρισμένων επίπλων. Μέσω του προγράμματος, οι πελάτες μπορούν να επιστρέψουν παλιά έπιπλα της IKEA και να λάβουν ως αντάλλαγμα πίστωση για αγορές στα καταστήματα της εταιρείας. Τα έπιπλα που επιστρέφονται διατίθενται στη συνέχεια προς πώληση ως μεταχειρισμένα.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουόκερ, υπεύθυνο ποιότητας προϊόντων της IKEA στις ΗΠΑ, από τον Σεπτέμβριο η υπηρεσία επαναγοράς και μεταπώλησης «θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα πλήρους μεγέθους της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η υπηρεσία θα είναι πλέον διαθέσιμη και στο κατάστημα της IKEA στο Μπρούκλιν.

Για τους καταναλωτές, η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων αποτελεί εδώ και χρόνια έναν τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η αγορά μεταχειρισμένων έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό επιχειρηματικό κλάδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τόσο τα άτομα που ασχολούνται με τη μεταπώληση ρούχων μέσω πλατφορμών όπως το Depop όσο και μεγάλες εταιρείες, όπως η REI, που διαθέτουν μεταχειρισμένο εξοπλισμό για υπαίθριες δραστηριότητες.

Τα μεταχειρισμένα έπιπλα προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους των καινούργιων. Παράλληλα, η αγορά μεταχειρισμένων δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να βρουν σχέδια και παλαιότερα μοντέλα που δεν είναι πλέον εύκολο να εντοπιστούν στους μεγάλους εκθεσιακούς χώρους. Σήμερα, μάλιστα, πλατφόρμες όπως το Facebook Marketplace και το Craigslist διαθέτουν μεγάλη ποικιλία μεταχειρισμένων επίπλων από διαφορετικές εποχές.

«Στην IKEA, το πρόγραμμα επαναγοράς έχει συγκεντρώσει περίπου 53.000 προϊόντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών», σύμφωνα με τον Γουόκερ. Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, οι πελάτες μπορούν να λάβουν μια εκτίμηση για το ποσό που είναι διατεθειμένη να τους προσφέρει η IKEA για τα έπιπλά τους. Στη συνέχεια, μπορούν να μεταφέρουν τα έπιπλα σε ένα κατάστημα της εταιρείας, να τα παραδώσουν και να λάβουν την αντίστοιχη πίστωση για μελλοντικές αγορές.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της IKEA, μια μεγάλη μαύρη βιβλιοθήκη Kallax με μικρές γρατσουνιές θα μπορούσε να αγοραστεί από την εταιρεία έναντι 69,65 δολαρίων σε ένα από τα καταστήματά της στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Αν η βιβλιοθήκη βρισκόταν σε «άριστη κατάσταση», η αξία της θα έφτανε περίπου τα 10 δολάρια παραπάνω, ενώ για μια βιβλιοθήκη με εμφανή σημάδια χρήσης το ποσό θα ήταν περίπου 10 δολάρια χαμηλότερο. Για σύγκριση, μια καινούργια βιβλιοθήκη του ίδιου τύπου κοστίζει σχεδόν 300 δολάρια.

«Οι υπάλληλοι της IKEA ελέγχουν κάθε αντικείμενο που η εταιρεία αγοράζει από τους πελάτες της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έπιπλα χρειάζονται καθαρισμό ή μικρές επισκευές προτού διατεθούν ξανά προς πώληση στην ενότητα «As-Is», δηλαδή στην κατηγορία των προϊόντων που πωλούνται στην υπάρχουσα κατάστασή τους», ανέφερε ο Γουόκερ.

Από φθηνές βιβλιοθήκες έως μεταμοντέρνα γραφεία

Πολλά από τα προϊόντα που επαναγοράζουν τα καταστήματα της IKEA είναι μεταχειρισμένες εκδοχές προϊόντων που εξακολουθούν να πωλούνται καινούργια στα καταστήματα, με τη βασική διαφορά ότι προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το Business Insider.

«Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που αναζητούν οι καταναλωτές όταν αναζητούν μεταχειρισμένα προϊόντα: τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα έπιπλα που χρειάζονται, καταβάλλοντας λιγότερα χρήματα», ανέφερ4ε ο Γουόκερ. «Δεν μπορώ να μιλήσω για τα μεταχειρισμένα προϊόντα χωρίς να αναφερθώ στην προσιτή τιμή», είπε χαρακτηριστικά ο Γουόκερ σε δήλωσή του στο Business Insider.

Υπάρχουν, όμως, και προϊόντα που απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στον σχεδιασμό και την αισθητική. Όπως ανέφερε ο Γουόκερ, «ορισμένα καταστήματα της IKEA έχουν επαναγοράσει έπιπλα από τη συλλογή «Stockholm», μια πιο ακριβή σειρά προϊόντων στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ένας καναπές που κοστίζει περίπου 2.000 δολάρια όταν αγοράζεται καινούργιος».

Μέσω του προγράμματος, η IKEA έχει καταφέρει να επαναγοράσει ακόμη και ιδιαίτερα παλιά έπιπλα. Πριν από λίγους μήνες, ένα κατάστημα της IKEA επαναγόρασε το παλαιότερο έπιπλο που έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα: ένα μεταμοντέρνο διευθυντικό γραφείο από τη σειρά «Signatur». Η IKEA είχε ξεκινήσει να διαθέτει τη συγκεκριμένη σειρά τη δεκαετία του 1980, την ίδια περίοδο κατά την οποία άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα στις ΗΠΑ.

«Έπιπλα όπως το συγκεκριμένο γραφείο απευθύνονται κυρίως σε πελάτες που αναζητούν ένα ιδιαίτερο αισθητικό ύφος και εκτιμούν τον σχεδιασμό παλαιότερων προϊόντων», εξήγησε ο Γουόκερ. Όπως ανέφερε , «ο απλός και λιτός σχεδιασμός του είναι αυτό ακριβώς που το κάνει ξεχωριστό».

Παράλληλα, το πρόγραμμα φαίνεται να ενισχύει και τη σχέση των πελατών με την εταιρεία. «Οι πελάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επαναγοράς επισκέπτονται ένα κατάστημα της IKEA κατά μέσο όρο 50% συχνότερα μέσα στους έξι μήνες που ακολουθούν. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτή την αύξηση «πραγματικά σημαντική», καθώς», όπως εξήγησε ο Γουόκερ, «συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο σταθερής σχέσης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της».

«Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα μεταχειρισμένα προϊόντα ως μια δευτερεύουσα δραστηριότητα», δήλωσε ο Γουόκερ. «Εγώ το βλέπω ως έναν τομέα ανάπτυξης για εμάς».

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