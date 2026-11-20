Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εξοικονόμηση φυσικού αερίου επεξεργάζεται η Γερμανία, προετοιμάζοντας την επανένταξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα και πετρέλαιο στην αγορά ενέργειας, εφόσον παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό της χώρας.

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου και πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα προσωρινής ενεργοποίησης εφεδρικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να μειωθεί η χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Βερολίνου για την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων τους επόμενους μήνες, με προτεραιότητα τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οι εφεδρικοί σταθμοί

Υπό κανονικές συνθήκες, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα και πετρέλαιο που ανήκουν στα στρατηγικά αποθέματα ισχύος της Γερμανίας παραμένουν εκτός της εμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Η λειτουργία τους επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα πρέπει να διατηρούν επαρκή αποθέματα καυσίμων και να βρίσκονται σε άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον η κυβέρνηση διαπιστώσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον εφοδιασμό φυσικού αερίου.

Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα και πετρέλαιο θα υποκαταστήσει μέρος της παραγωγής από φυσικό αέριο, απελευθερώνοντας ποσότητες καυσίμου που θα μπορούν να διοχετευθούν σε άλλες χρήσεις.

Πάντως, το σχέδιο δεν προβλέπει μόνιμη επιστροφή των συγκεκριμένων μονάδων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά την προσωρινή αξιοποίησή τους ως μηχανισμό αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης ενεργειακής κρίσης.

Γιατί το Βερολίνο επιλέγει άνθρακα και πετρέλαιο

Στο σχέδιο νόμου, ο άνθρακας και το πετρέλαιο χαρακτηρίζονται ως οι καταλληλότερες εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Η επιλογή τους βασίζεται κυρίως στην άμεση διαθεσιμότητα των καυσίμων, αλλά και στο γεγονός ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού τους δεν εξαρτώνται άμεσα από τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Παράλληλα, οι υφιστάμενες μονάδες μπορούν να τεθούν σε λειτουργία χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, προσφέροντας μια σχετικά γρήγορη λύση σε περίπτωση περιορισμού της προσφοράς φυσικού αερίου.

Με αυτόν τον τρόπο, η Γερμανία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας για την ενεργειακή της επάρκεια, διατηρώντας τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης μέρους της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.