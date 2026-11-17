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Στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, εκτινάχθηκε τον Νοέμβριο η επενδυτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ανακάμπτει σταδιακά από την πολυετή περίοδο στασιμότητας.

Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW αυξήθηκε στις 35,6 μονάδες τον Νοέμβριο, από 28,1 μονάδες τον Οκτώβριο, καταγράφοντας επίδοση υψηλότερη ακόμη και από την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Η διάμεση εκτίμηση των αναλυτών έκανε λόγο για οριακή άνοδο στις 28,8 μονάδες.

Παράλληλα, μεγαλύτερη της αναμενόμενης βελτίωση σημείωσε και ο δείκτης αξιολόγησης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση του οικονομικού κλίματος.

«Η γερμανική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης, αν και με αργούς ρυθμούς», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του ZEW, Αχίμ Βάμπαχ.

Όπως επισήμανε, «η αύξηση των παραγγελιών στη μεταποίηση και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να στηρίξουν την ανάκαμψη».

Η Γερμανία οδεύει προς την ισχυρότερη χρονιά οικονομικής ανάπτυξης από το 2022, με βασικό μοχλό τις μεγάλες κρατικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Την περασμένη εβδομάδα, το συμβούλιο οικονομικών εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει τη γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026, ανεβάζοντάς την στο 1,3%. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει επισημάνει ότι καταγράφονται ενθαρρυντικές ενδείξεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, εκτιμά ότι η ανάκαμψη εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. Ωστόσο, έχει καλέσει την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στον ενεργειακό τομέα και στο επιχειρηματικό περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Παρά τη βελτίωση των προοπτικών, η ισχυρή εξάρτηση της ανάκαμψης από τις δημόσιες δαπάνες εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό.

«Μέχρι στιγμής, βασικός πυλώνας της ανάκαμψης είναι οι κρατικές δαπάνες», υπογράμμισε ο Βάμπαχ, προειδοποιώντας ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Την ίδια ώρα, η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, τα επιτόκια κινούνται ανοδικά, ενώ οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό της Κίνας.