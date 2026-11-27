Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και το ιστορικών διαστάσεων πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Γερμανίας αναμένεται να επαναφέρουν τη βιομηχανία της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά ανάκαμψης.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Economics που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι έντονες διακυμάνσεις των οικονομικών στοιχείων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης επίδοσης του τρίτου τριμήνου, συγκαλύπτουν μια «ήπια υποκείμενη ανοδική τάση», η οποία εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, οι επιδόσεις παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων. Η παραγωγή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αμυντικών συστημάτων γνωρίζει άνθηση, την ώρα που οι άλλοτε πανίσχυρες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες περιορίζουν τις δραστηριότητές τους.

«Αυτό μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει ήπια ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα», ανέφερε ο οικονομολόγος του Bloomberg Economics, Μάρτιν Άντεμερ, προβλέποντας ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της μεταποίησης θα αυξάνεται κατά μέσο όρο 0,2% ανά τρίμηνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον βιομηχανικό χάρτη

Η γερμανική οικονομία επωφελήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους από την απροσδόκητα ισχυρή πορεία των εξαγωγών, η οποία αποδίδεται εν μέρει σε έκτακτους παράγοντες, όπως οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις ασιατικές χημικές βιομηχανίες.

Ταυτόχρονα, όμως, καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρολογικό και οπτικό εξοπλισμό, χάρη στην επενδυτική φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσθετη ώθηση στην οικονομία προσφέρουν οι αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα. Οι οικονομικοί σύμβουλοι της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπουν ανάπτυξη 1,3% για το 2026, η οποία, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι η υψηλότερη από το 2022.

Η ανάλυση του Bloomberg Economics συνάδει με τα ευρήματα έρευνας που δημοσίευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Bundesbank, σύμφωνα με την οποία οι κλάδοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη κατέγραψαν ισχυρή αύξηση πωλήσεων και παραγωγής, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων έως τον Αύγουστο.

Στον αντίποδα, το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο, λιγότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

«Βλέπουμε μια εξέλιξη της γερμανικής οικονομίας που θυμίζει το σχήμα του γράμματος Κ», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Ratings για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Σιλβέν Μπρουαγιέ.

«Η βιομηχανική παραγωγή παραμένει στάσιμη λόγω της υποχώρησης στους κλάδους του αυτοκινήτου και των χημικών. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται πολύ ισχυρή ανάπτυξη στην παραγωγή ηλεκτρονικών και συναφών προϊόντων. Αυτό δείχνει ότι η γερμανική οικονομία προσαρμόζεται», πρόσθεσε.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που επωφελούνται από τη νέα πραγματικότητα συγκαταλέγεται η κατασκευάστρια ημιαγωγών Infineon Technologies, η οποία αναθεώρησε πρόσφατα προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις που συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων.

Αντίστοιχη ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καταγράφουν η Siemens και η Carl Zeiss, κατασκευάστρια οπτικού εξοπλισμού και προμηθεύτρια της ASML.

Αντιθέτως, η αδυναμία της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι εξαγωγές της οποίας παραμένουν υποτονικές, οφείλεται εν μέρει στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, ιδιαίτερα στις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Άντεμερ.

Οι κίνδυνοι για τη γερμανική ανάκαμψη

Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας στη Γερμανία εξακολουθούν να εκπέμπουν ενθαρρυντικά μηνύματα. Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global ανήλθε τον Νοέμβριο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσεράμισι και πλέον ετών, ενώ άνοδο σημείωσε και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ινστιτούτου Ifo, παρά την ελαφρά επιδείνωση του επιμέρους δείκτη για τη βιομηχανία.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του οικονομικού ινστιτούτου με έδρα το Μόναχο, Κλέμενς Φουστ, προειδοποίησε ότι η πολιτική αυξημένου κρατικού δανεισμού δεν μπορεί να στηρίζει επ’ αόριστον την ανάπτυξη, ενώ ενδέχεται να εξασθενήσει και η ώθηση από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Υπάρχει σαφώς το ενδεχόμενο επιβράδυνσης λόγω της αλλαγής του πολιτικού κλίματος, αλλά και των αυξανόμενων αμφιβολιών για το συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο», δήλωσε την Τρίτη στο Bloomberg Television.

Όπως επισήμανε, η καταναλωτική δαπάνη και η κατασκευαστική δραστηριότητα ενδέχεται επίσης να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την ευρύτερη οικονομία, εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους και της ανόδου των επιτοκίων.

Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελεί η υποτονική πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία μεταρρυθμίσεων, καθώς η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς δυσκολεύεται να καταλήξει σε συμφωνία για σημαντικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως το συνταξιοδοτικό σύστημα και η φροντίδα των ηλικιωμένων.