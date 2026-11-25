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Με ασθενέστερους ρυθμούς από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί αναπτύχθηκε η γερμανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς η σημαντική υποχώρηση των επενδύσεων περιόρισε τη δυναμική της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,1% την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, έναντι 0,2% της προκαταρκτικής εκτίμησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας.

Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,2%.

Παρά την επιβράδυνση, η γερμανική οικονομία παραμένει σε τροχιά να καταγράψει την καλύτερη ετήσια επίδοσή της από το 2022, χάρη στο εκτεταμένο πρόγραμμα δημόσιων δαπανών που δρομολόγησε η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Οι εξαγωγές και οι προοπτικές ανάκαμψης

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εξαγωγές, που αποτελούν παραδοσιακά βασικό μοχλό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας, καθώς οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την παγκόσμια έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η φαρμακοβιομηχανία εκτιμάται ότι επωφελήθηκε από την αυξημένη ζήτηση πριν από την επιβολή νέων αμερικανικών δασμών, ενώ οι επιχειρήσεις του χημικού κλάδου έλαβαν προσωρινή ώθηση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στους Ασιάτες ανταγωνιστές τους.

Αν και οι παράγοντες αυτοί εξασθένησαν κατά το τρίτο τρίμηνο, η Bundesbank αναμένει επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς οι εξαγωγές ανακτούν τη δυναμική τους.

Συνολικά, οι οικονομικοί σύμβουλοι της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπουν ανάπτυξη 1,3% το 2026 και 1% το 2027.