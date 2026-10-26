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Σημάδια ανάκαμψης δείχνει η γερμανική οικονομία με τις επιχειρηματικές προσδοκίες να ενισχύονται για έκτο διαδοχικό μήνα, παρά τις επίμονες προκλήσεις. Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε απροσδόκητα για έκτο συνεχόμενο μήνα, υπογραμμίζοντας την ανάκαμψη της οικονομίας έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo αυξήθηκε στις 91,6 μονάδες τον Οκτώβριο, από 90,4 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν μικρή υποχώρηση του δείκτη στις 90 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης που αποτυπώνει την αξιολόγηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών σημείωσε απροσδόκητα οριακή πτώση. «Η οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ifo, Clemens Fuest. «Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως ελαφρώς χειρότερη», πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης καταγράφει μια απροσδόκητα ισχυρή χρονιά, παρά τον πληθωρισμό που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν και τους καύσωνες, οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα. Την ανάπτυξη στηρίζουν οι εκτεταμένες δαπάνες για υποδομές, την άμυνα και την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα, η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026, στο 1,3%.

Η πορεία, ωστόσο, δεν είναι ομαλή. Η Bundesbank εκτιμά ότι η οικονομική παραγωγή παρέμεινε στάσιμη το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή μείωσαν τη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Ρήνο, διαταράσσοντας μια ζωτικής σημασίας οδό μεταφοράς για τη γερμανική βιομηχανία.

Πρόσθετες πιέσεις θα μπορούσε να προκαλέσει η αύξηση των επιτοκίων. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής για να περιοριστεί η άνοδος των τιμών. Ωστόσο, οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5% την Πέμπτη.

Παρά τις δυσκολίες, η γερμανική κεντρική τράπεζα προβλέπει ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα καταγραφεί «αισθητή» ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες επιχειρηματικής δραστηριότητας της S&P Global, που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έδειξαν ότι η οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αν και ο ρυθμός επέκτασης εξασθένησε.