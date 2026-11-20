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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο στο Λονδίνο διαπραγματεύονται με ολοένα μεγαλύτερο premium έναντι εκείνων της Νέας Υόρκης, καθώς οι επικείμενοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αποψίλωση των δασών απειλούν να περιορίσουν την προσφορά κόκκων κακάο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα συμβόλαια του Λονδίνου αφορούν σε κακάο που μπορεί να παραδοθεί στην Ευρώπη και η διεύρυνση της διαφοράς τιμών αποτυπώνει τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, όταν τεθεί σε ισχύ, στις 30 Δεκεμβρίου, ο Κανονισμός της ΕΕ για την Αποψίλωση των Δασών (EUDR).

Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να ιχνηλατούν τους κόκκους κακάο σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τον καρπό έως το λιμάνι, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν καλλιεργήθηκαν σε εκτάσεις που έχουν αποψιλωθεί.

Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για την εφοδιαστική αλυσίδα της σοκολατοβιομηχανίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές στη Δυτική Αφρική.

Η διαφορά τιμών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στα συμβόλαια Μαρτίου 2027, τα πρώτα που λήγουν μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονισμού.

Την περασμένη εβδομάδα, το premium του κακάο στο Λονδίνο έφτασε έως τα 150 δολάρια ανά τόνο έναντι της Νέας Υόρκης, ενώ κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους οι τιμές στις δύο αγορές κινούνταν στα ίδια επίπεδα ή εκείνες του Λονδίνου ήταν χαμηλότερες.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες και ο κίνδυνος ελλείψεων

«Η βασική παραδοχή στην οποία στηρίζεται ο EUDR είναι ότι θα υπάρχουν λιγότεροι διαθέσιμοι κόκκοι κακάο στην Ευρώπη», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ζιέντεκ, χρηματιστής της StoneX.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δυτική Αφρική δεν φαίνεται να είναι πλήρως προετοιμασμένη για τους νέους κανόνες.

Οι ελλείψεις στην τεχνολογική υποδομή και στα συστήματα παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας των κόκκων κακάο αυξάνουν τον κίνδυνο περιορισμού της προσφοράς.

Το κακάο που δεν πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε άλλους κόμβους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ασίας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις διαφορές τιμών μεταξύ των αγορών.

Αυτή είναι η εκτίμηση της Τζάστιν Ρέιν Γουάιτ, ανώτερης αναλύτριας αγορών της Vesper.

Η Δυτική Αφρική και οι ανησυχίες για τη νέα σοδειά

Οι φόβοι για την επάρκεια της προσφοράς στην Ευρώπη εντείνονται και από τις ανησυχίες για μια πιθανώς απογοητευτική συγκομιδή στη Δυτική Αφρική, από όπου προέρχεται περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής κακάο.

Όπως επισημαίνει η Καρολίνα Φράνσα, αναλύτρια κακάο της Hedgepoint Global Markets, η περιοχή βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με προβλήματα στην παραγωγή.

«Οποιαδήποτε προβλήματα στις περιοχές της Δυτικής Αφρικής θα επηρεάσουν την αγορά και ήδη βλέπουμε ένα αργό ξεκίνημα της περιόδου 2026-2027», ανέφερε.

Οι βιομηχανίες σοκολάτας θα μπορούσαν να στραφούν περισσότερο σε άλλες χώρες παραγωγής, όπως ο Ισημερινός.

Ωστόσο, και εκεί η προσφορά δέχεται πιέσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ το κόστος μεταφοράς του κακάο προς την Ευρώπη είναι υψηλότερο.

Τα αποθέματα και ο κίνδυνος νέας αναταραχής

Η διαφορά μεταξύ των τιμών των συμβολαίων κακάο στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη είχε διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το 2024, όταν μια ιστορική κρίση προσφοράς είχε εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την αποψίλωση των δασών, η εφαρμογή του οποίου αναβλήθηκε στη συνέχεια.

Έκτοτε, οι traders είχαν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν, ενώ τα υψηλά αποθέματα στα χρηματιστήρια τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ συνέβαλαν στον περιορισμό των επιπτώσεων.

Ωστόσο, αυτή η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά το ενδεχόμενο μείωσης των χρηματιστηριακών αποθεμάτων κακάο στο Λονδίνο, καθώς πλησιάζει η λήξη των συμβολαίων Δεκεμβρίου.

Οι αγοραστές επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ποσότητες διαθέσιμες προς παράδοση πριν από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.

Ενδεχόμενη στενότητα στην προσφορά θα μπορούσε να ενισχυθεί από τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της ευρωπαϊκής ζήτησης, έπειτα από αρκετά τρίμηνα συρρίκνωσης.

«Πιστεύω ότι όταν οι κανόνες τεθούν πραγματικά σε εφαρμογή, θα υπάρξει μια συνειδητοποίηση ότι θα προκαλέσουν αρκετή αναστάτωση στις χώρες παραγωγής για κάποιο διάστημα, όσο προσπαθούμε να βρούμε πώς θα συμμορφωθούμε», δήλωσε η Γουάιτ της Vesper.

Στις 6:02 π.μ., ώρα Νέας Υόρκης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο κατέγραφαν οριακή υποχώρηση, ενώ οι τιμές του κακάο στο Λονδίνο παρέμεναν σταθερές.

Στην αγορά του καφέ, τα συμβόλαια της ποικιλίας Arabica στη Νέα Υόρκη υποχωρούσαν κατά 1,3%, ενώ τα συμβόλαια Robusta στο Λονδίνο σημείωναν πτώση 2,8%.