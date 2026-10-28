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Ο Κέβιν Γουόρς αντιμετωπίζει μια γνωστή πρόκληση αυτή την εβδομάδα, αφού σε περίπτωση που η Fed διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, πρέπει να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η κεντρική τράπεζα είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό.

Πρόκειται για το ίδιο καθήκον στο οποίο ο πρόεδρος της Fed απέτυχε τον Ιούλιο, όταν οι επενδυτές δέχτηκαν με ψυχραιμία τη διατήρηση των επιτοκίων σε σταθερά επίπεδα, αλλά αντέδρασαν αρνητικά στην απροθυμία του Γουόρς να δώσει σήμα ότι το κόστος δανεισμού ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθεί.

«Δεν αναμένω καμία αλλαγή. Πιστεύω όντως ότι θα προχωρήσουν σε νέα αύξηση τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Στίβεν Στάνλεϊ, επικεφαλής οικονομολόγος της Santander US Capital Markets.

Ο Γουόρς θα μπορούσε να λάβει κάποια βοήθεια από τους συναδέλφους του. Ένας ή περισσότεροι αξιωματούχοι ενδέχεται να προετοιμάσουν το έδαφος για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, διαφωνώντας με την απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων.

Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να πάρει τη θέση του στο βήμα, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο την οποία ίσως δεν επιθυμεί να αντιμετωπίσει. Από την ένταξή του στη Fed τον Μάιο, αρνείται να παρέχει στις αγορές καθοδήγηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Το πολιτικό πλαίσιο, εν τω μεταξύ, δεν έχει εξαφανιστεί. Αν και απέδωσε την ευθύνη στους συναδέλφους του Γουόρς, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα την αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο. Μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, λίγες μόνο ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, θα μπορούσε να προκαλέσει οργισμένη αντίδραση από τον Λευκό Οίκο.

Ο Γουόρς, όπως έκαναν πάντα οι προκάτοχοί του, θα αρνηθεί σχεδόν σίγουρα ότι οι εκλογές έχουν οποιαδήποτε επίδραση στις αποφάσεις για τα επιτόκια. Θα μπορούσε όμως να προσφέρει και άλλες λογικές εξηγήσεις.

Θα μπορούσε να τονίσει ότι η Fed έχει χρόνο να αναλύσει τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πριν από τη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, μετά την κίνηση του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τον Δεκέμβριο, οι αξιωματούχοι θα έχουν στα χέρια τους τον δείκτη πληθωρισμού για τον Σεπτέμβριο, πολλαπλές μετρήσεις πληθωρισμού για τον Οκτώβριο, στοιχεία για την απασχόληση των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, καθώς και τα πρώτα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου.

Ο Γουόρς θα μπορούσε επίσης να επαναλάβει την άποψή του ότι η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου βοηθά τον σκοπό της Fed. Μέχρι την πρόσφατη αύξηση των αγορών ομολόγων της περασμένης εβδομάδας, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου παρέμεναν για ένα μήνα πάνω από το 5%.

Αυτό αύξησε το κόστος για τα πάντα, από σπίτια και αυτοκίνητα έως χρέη πιστωτικών καρτών. Τα υψηλότερα κόστη δανεισμού ενδέχεται επίσης να συνέβαλαν στην πτώση των μετοχών, ειδικά εκείνων των εταιρειών τεχνολογίας που εμπλέκονται έντονα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, αν ο Γουόρς είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί τη διατήρηση των επιτοκίων σε σταθερό σημείο, πρέπει να προσέξει να μην ακουστεί υπερβολικά αισιόδοξος σχετικά με τον πληθωρισμό, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα χαοτική αντίδραση της αγοράς.